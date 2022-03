Non è L'Arena: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 27 marzo

GdS

27 Marzo 2022 - 11.29 Giornale dello Spettacolo

Non è L’Arena torna stasera, domenica 27 marzo 2022, condotto da Massimo Giletti con una nuova puntata incentrata sulla guerra in Ucraina, che dura ormai da un mese. Ci saranno aggiornamenti in tempo reale e un’intervista di Giletti al filosofo Massimo Cacciari per una riflessione sul conflitto tra propaganda e libertà di parola.

A Non è L’Arena verranno riprese anche le parole di Papa Francesco sull’aumento delle spese militari. È davvero una scelta saggia? E le sanzioni, stanno funzionando? Mentre i ritardi nell’adozione di nuove misure rischiano di favorire Putin?

Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Massimo Cacciari, Maurizio Gasparri, Luca Telese, Jasmine Cristallo, Peter Gomez, Sandro Teti, Vladislav Maistrouck.

E poi ancora: Riccardo Ricciardi, Jacopo Iacoboni, Valentina Petrini, Sandra Amurri, Alberto Fazolo, Mimosa Martini, Utkin e Iulik.