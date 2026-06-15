I prodotti dei coloni nei territori palestinesi occupati venduti falsamente in Europa come israeliani

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15 Giugno 2026 - 18.23

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Gli esportatori israeliani diretti in Europa nascondono regolarmente l’origine dei prodotti agricoli coltivati nei territori palestinesi occupati per beneficiare di agevolazioni fiscali indebite che sostengono l’economia delle colonie. È quanto emerge da un’inchiesta dell’organizzazione legale senza scopo di lucro Global Echo.

Global Echo ha analizzato oltre 30.000 documenti di esportazione relativi a migliaia di spedizioni israeliane verso il Regno Unito e l’Unione Europea nell’arco di otto anni.

Una spedizione su sei tra quelle esaminate conteneva prodotti agricoli provenienti da insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati e nelle Alture del Golan siriane occupate. Almeno il 42% di queste spedizioni era stato etichettato come prodotto coltivato in Israele.

«Non si tratta di un’anomalia e non è un errore accidentale», ha dichiarato Emily Schaeffer Omer-Man, direttrice esecutiva di Global Echo. «È un sistema che il Regno Unito e l’Unione Europea hanno perpetuato e accettato».

L’organizzazione chiede al governo britannico di riesaminare i controlli sulle importazioni israeliane e ha promesso di intraprendere azioni legali se l’HMRC non affronterà i problemi legati alla verifica dell’origine delle merci.

L’Europa è il principale mercato di Israele e l’Unione Europea il suo primo partner commerciale, rappresentando quasi il 30% delle esportazioni.

Un accordo di libero scambio firmato nel 1995 ha ridotto i dazi sulle importazioni israeliane, ma i prodotti provenienti dalle colonie non possono beneficiare di tali agevolazioni perché l’occupazione israeliana della Palestina e dei territori siriani è illegale secondo il diritto internazionale.

Tuttavia, la ricerca di Global Echo indica che le merci provenienti dalle colonie e falsamente etichettate costituiscono una componente «sostanziale e ricorrente» del commercio agricolo tra Israele ed Europa negli ultimi anni, secondo quanto afferma l’organizzazione in un rapporto di 400 pagine.

Oltre ad analizzare i documenti di esportazione, l’inchiesta ha esaminato dati pubblicamente disponibili e raccolto testimonianze di palestinesi e di alti rappresentanti dell’industria israeliana, compresi alcuni informatori.

Nascondere l’origine dei prodotti delle colonie consente agli importatori di beneficiare di dazi più bassi. Ciò rende frutta e verdura provenienti dai territori occupati più competitive nei negozi europei, riducendo al contempo le entrate fiscali dei governi europei.

L’effetto complessivo di questa etichettatura ingannevole è che consumatori e governi europei finiscono inconsapevolmente per sovvenzionare l’agricoltura delle colonie.

«Il commercio europeo continua a contribuire materialmente a un regime territoriale illegale, in diretto contrasto con il diritto dell’Unione Europea», ha dichiarato Global Echo. Le esportazioni delle colonie «non sono il risultato di errori isolati, ma di un fallimento sistemico nella progettazione normativa, nell’applicazione delle regole e nella responsabilità».

Secondo il rapporto, le esportazioni israeliane sfruttano lacune normative o ricorrono alla frode per entrare in Europa con l’etichetta «coltivato in Israele», utilizzando tre tecniche principali.

Alcuni produttori indicano correttamente l’indirizzo e il codice postale dell’insediamento, ma dichiarano comunque che i prodotti sono israeliani. Global Echo definisce questa pratica «nascondersi in piena vista».

Questa etichettatura fuorviante è consentita da un accordo tecnico del 2005 tra Israele e l’Unione Europea ed è incoraggiata dalle linee guida dell’autorità fiscale israeliana, nonostante tali linee guida riconoscano che i prodotti delle colonie non hanno diritto ai dazi agevolati. In questo modo, spetta alle autorità doganali europee e britanniche individuare e tassare correttamente le merci provenienti dai territori occupati.

Le altre due pratiche descritte nel rapporto costituiscono invece una frode vera e propria, sebbene fossero già state illustrate pubblicamente da imprenditori israeliani durante una seduta della Knesset nel 2015.

Le aziende delle colonie utilizzano un «indirizzo fittizio» che fa apparire falsamente la produzione all’interno dei confini riconosciuti di Israele, oppure mescolano prodotti delle colonie con merci provenienti da Israele, spesso in impianti di refrigerazione o confezionamento, etichettando poi l’intero carico come «coltivato in Israele».

«Nel loro insieme, queste pratiche compromettono l’applicazione effettiva delle norme commerciali e politiche dell’Unione Europea, oscurando sistematicamente l’origine territoriale delle merci», afferma Global Echo.

Secondo l’organizzazione, le autorità doganali europee accettano inoltre regolarmente certificati biologici e fitosanitari rilasciati da Israele per prodotti provenienti dalle colonie. Tuttavia, solo le autorità palestinesi o siriane possono certificare merci coltivate in territori occupati.

Le spedizioni esaminate da Global Echo, che rappresentano soltanto una minima parte del commercio agricolo israeliano con l’Europa, contenevano prodotti delle colonie falsamente etichettati per un valore di 13 milioni di euro, coltivati su terreni sottratti ai palestinesi.

Amer Abu Khader, 35 anni, non ha mai potuto mettere piede su tre appezzamenti di terreno appartenenti alla sua famiglia vicino al villaggio di Ein al-Beida, nella parte settentrionale della Valle del Giordano. Poco dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967, coloni israeliani li inglobarono nel nuovo insediamento di Mehola.

«Abbiamo tutti i documenti che dimostrano che appartengono a noi», racconta Khader, aggiungendo che anche altre famiglie sono state private delle loro terre dai coloni di Mehola, che hanno sostenuto falsamente che i terreni appartenessero a proprietari assenti per potersene impossessare. «Molti dei proprietari sono ancora vivi e vivono nella zona, eppure la loro terra è stata confiscata».

Secondo Global Echo, uno dei terreni della famiglia Khader è stato incorporato nelle proprietà agricole di una grande azienda israeliana esportatrice che rifornisce il mercato britannico, come dimostrano documenti aziendali e del ministero israeliano dell’Agricoltura.

Da decenni l’Europa considera illegali gli insediamenti israeliani, una posizione rafforzata dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 2024, secondo cui Israele dovrebbe porre fine all’occupazione della Palestina «il più rapidamente possibile».

Tuttavia, secondo il giurista Michael Lynk, autore dell’introduzione all’inchiesta, l’Unione Europea non ha mai utilizzato il proprio enorme potere economico per «attribuire conseguenze concrete a tale illegalità».

Lynk, professore emerito di diritto presso la Western University in Canada ed ex relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, afferma che i risultati dell’indagine mostrano «il divario tra i principi europei e la pratica concreta».

Secondo Global Echo, anche quando l’Europa applica correttamente le proprie regole commerciali, i sussidi del governo israeliano ne attenuano l’impatto sull’economia delle colonie. Quando agli esportatori di prodotti coltivati nei territori occupati viene negato l’accesso alle tariffe preferenziali europee, essi possono ricevere compensazioni da un fondo poco trasparente.

L’Unione Europea sta discutendo l’introduzione di dazi sui prodotti provenienti dalla Palestina occupata nel tentativo di limitare la violenza israeliana e l’espansione delle colonie, ma non esistono dati chiari sul volume effettivo di questo commercio.

Né i Paesi europei né Israele pubblicano dati sulle esportazioni provenienti dagli insediamenti illegali.

L’unica cifra pubblica disponibile deriva da una stima non verificata fornita da Israele alla Banca Mondiale quindici anni fa, secondo cui il 2,23% delle esportazioni verso l’Europa proveniva dalle colonie.

Da allora, la popolazione dei coloni nella Cisgiordania occupata è aumentata di oltre il 50% e i leader israeliani hanno apertamente riconosciuto il ruolo delle aziende agricole delle colonie nell’espansione del controllo sui territori occupati.

«Stiamo cancellando la Linea Verde attraverso l’agricoltura in Giudea e Samaria [la Cisgiordania occupata]», ha scritto nel 2024 il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich su X. La Linea Verde è il confine dell’armistizio del 1949, un tempo considerato una possibile base per il confine tra Israele e un futuro Stato palestinese.

I sussidi israeliani, che coprono settori che vanno dall’acqua ai trasporti, sostengono la sostenibilità economica di molti insediamenti, la cui popolazione da tempo non è più composta soltanto da coloni mossi da motivazioni ideologiche. Una cittadina statunitense immigrata in Israele ha recentemente dichiarato al quotidiano Haaretz di essersi trasferita in Cisgiordania «per ridurre le spese».

Il sostegno all’agricoltura israeliana nei territori occupati si accompagna ad attacchi e restrizioni che indeboliscono gli agricoltori palestinesi. Queste misure comprendono limitazioni all’accesso all’acqua, restrizioni alla libertà di movimento e aggressioni violente, fenomeni che si sono intensificati dopo gli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre 2023.

«Vendiamo i nostri prodotti a Nablus, Qabatiya e Jenin, ma raggiungere questi mercati è difficile perché i posti di blocco vengono spesso chiusi», racconta Mohamed Faiz Daraaq, 53 anni, vicino di Khader.

«La sorgente vicina ai nostri terreni, che era una risorsa essenziale per la nostra agricoltura, ci è stata sottratta», aggiunge. «I coloni hanno trasformato l’area in un luogo ricreativo per loro stessi, con altalene, aree di sosta e altre strutture. È diventata una zona destinata al loro turismo e al loro tempo libero».