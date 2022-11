Torna 'Non è l'Arena': da Giletti un approfondimento sulle tensioni Italia-Francia

globalist Modifica articolo

13 Novembre 2022 - 16.27

Preroll

Torna ‘Non è l’Arena’, il programma condotto da Massimo Giletti in onda la domenica alle 21.15 su La7.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nella puntata di sarà in primo piano un lungo approfondimento sulla più stretta attualità: le tensioni tra Italia e Francia sui migranti rischiano di penalizzare il nostro Paese in altri settori, come quello economico? Se ne parlerà con Alessandro Sallusti, Gad Lerner, Gianluigi Paragone e Sandra Amurri.

Middle placement Mobile

Tra i temi della puntata anche un focus sul reddito di cittadinanza. Rimodulare il sussidio per finanziare quota 102 è una mossa giusta? In studio per il dibattito interverranno tra gli altri Ettore Licheri e Alberto Bagnai.