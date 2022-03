L'Isola dei Famosi, anticipazioni di stasera, giovedì 24 marzo 2022

GdS

L’Isola dei Famosi torna stasera, giovedì 24 marzo 2022 con la seconda puntata di cui daremo alcune anticipazioni, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. A condurre il programma – prodotto in collaborazione con Banijay Italia – c’è Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo, per la quarta volta Alvin è l’inviato in Honduras mentre gli opinionisti saranno l’inedita coppia formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

L’Isola dei Famosi, dopo il successo enorme del primo episodio di lunedì 21 marzo, torna con secondo episodio, ecco alcune anticipazioni: sull’Isola, dopo l’arrivo dei vip della prima puntata e la formazione delle prime inseparabili coppie, continuano gli sbarchi dei naufraghi che andranno a comporre il cast.

Tre le coppie al televoto: Antonio Zequila e Floriana Secondi, Ilona Staller e Marco Melandri, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Solo uno tra i tanti concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).