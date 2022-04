Isola dei Famosi, alle 21.45 su Canale 5 una nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi

globalist

25 Aprile 2022 - 18.41

Preroll

L’Isola dei Famosi torna in diretta questa sera, alle 21,45 su Canale 5. Il reality condotto da Ilary Blasi, con il supporto di Nicola Savino e Vladimir Luxuria in studio, racconterà le avventurose vicende dei celebri naufraghi che si trovano in Honduras.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo show va in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi.

Middle placement Mobile

Proprio come l’anno scorso, i naufraghi si trovano in Honduras, nella location di Cayo Cochinos. Si tratta di un arcipelago nel meraviglioso mare dei Caraibi,