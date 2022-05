Isola dei Famosi, le anticipazioni di stasera, venerdì 13 maggio, su Canale 5

globalist

13 Maggio 2022 - 19.40

L’Isola dei Famosi torna stasera, venerdì 13 maggio 2022 su Canale 5 condotto come sempre da Ilary Blasi. Con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

All’Isola dei Famosi è nata una nuova coppia? Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi sembrano molto affiatati. Oh mio Dio sono innamorata” dice la figlia di Eva Henger scherzando in un filmato in cui parla con Edoardo Tavassi. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare” precisa il fratello di Guendalina che è un’altra persona in spiaggia dopo l’arrivo della ex naufraga.

Proprio Mercedesz durante un bagno in mare parlando ad Edoardo dice: “mi hanno detto degli uccellini qui sull’isola che prima del nostro arrivo tu stavi un po’ tanto sulla stuoia”. Il naufrago allora precisa: “non è vero stavo anche in piedi davanti alla stuoia”.

Che dire, il comportamento di Edoardo non passa inosservato, visto che la Henger confessa: “sono arrivata qui da conquistatrice e in realtà mi sa che è più Edo che sta conquistando me”. L’arrivo di Mercedesz Henger ha oscurato anche la sorella Guendalina Tavassi che si lamenta: “non esisto più, sono trasparente, esiste solo lei”.

Edoardo è cambiato tantissimo dopo l’arrivo della figlia di Eva Henger che dopo più di un mese e mezzo ha deciso di darsi da fare andando a pescare e cercando cibo. Se ne parlerà stasera oltre all’eliminazione di puntata e alle immancabili nomination.