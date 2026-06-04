Nell'esercito israeliano uccidere un bambino va bene ma chi ha una relazione extraconiugale va licenziato

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

4 Giugno 2026 - 19.43

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In memoria di ciò che da tempo non è più, ammesso che lo sia mai stato: Tsahal, l’esercito d’Israele, l’”esercito più morale al mondo”.

A smontare questo “mito” sono due firme prestigiose di Haaretz: Gideon Levy e Uri Misgav.

Gideon Levy, coscienza critica d’Israele, giornalista di fama internazionale, è uno dei pochi rimasti, non solo in Israele, che fonda le sue analisi, sempre puntuali e nette, su esperienze dirette, di inviato sul campo di battaglia, autore di reportage che danno lustro al mestiere di giornalista. Levy conosce bene le pratiche in uso nell’esercito israeliano, e le racconta senza fare sconti a niente e a nessuno.

Come nel suo ultimo pezzo dal titolo: “Nell’esercito israeliano, uccidere un bambino va bene, ma avere una relazione extraconiugale è motivo di licenziamento”

Racconta Levy: “Fino a mercoledì, le Forze di Difesa di Israele e lo Stato di Israele ritenevano che il generale di brigata Yisrael Shomer, capo della divisione operazioni dell’esercito, fosse un uomo di assoluta integrità. Ha scalato i ranghi fino a raggiungere la sua attuale posizione, una delle più importanti in tempo di guerra. Nel 2024 l’Università Reichman gli ha conferito una laurea honoris causa nel corso di una cerimonia intitolata «Eroismo israeliano».

Tuttavia, mercoledì, siamo stati informati che il capo di stato maggiore aveva deciso di congedarlo dall’esercito. Una dichiarazione rilasciata dal portavoce dell’IDF affermava che “la richiesta di Shomer di dimettersi è stata accettata”, un modo per preservare ciò che resta del suo onore.

Shomer è sospettato di “aver sfruttato rapporti di potere” e di “reati morali”. In altre parole, ha avuto una relazione sessuale con una subordinata. Alla faccia della totale integrità di Shomer.

Ci sono poche occasioni nella vita in cui si può provare piacere per la caduta di qualcuno, e questa è una di quelle. Mercoledì è stata fatta giustizia, anche se in ritardo. In un esercito veramente morale, Shomer sarebbe stato congedato 10 anni e 11 mesi prima.

Venerdì 3 luglio 2015: valico di Qalandiyah, fuori Ramallah. Shomer, il comandante della Brigata Binyamin con base in Cisgiordania, era bloccato nel traffico con il suo autista quando un adolescente proveniente da un campo profughi si è avvicinato alla sua auto e ne ha frantumato il finestrino con una grossa pietra quasi a bruciapelo. Shomer era furioso. Lui e il suo autista sono scesi dall’auto e hanno inseguito il ragazzo mentre fuggiva. Shomer ha sparato tre colpi alla schiena dell’adolescente da una distanza di 6-7 metri, uccidendolo.

Si è trattato, sotto ogni punto di vista, di un’esecuzione. Il ragazzo non rappresentava un pericolo immediato. Testimoni hanno riferito che prima di andarsene, Shomer ha girato il corpo del ragazzo con un calcio, come si farebbe con il corpo di un animale, per assicurarsi che fosse effettivamente morto. Non gli è mai venuto in mente di chiamare i soccorsi. Alcuni lo hanno sentito in seguito vantarsi della sua sparatoria.

Un anno dopo, il procuratore militare capo ha chiuso l’indagine sostenendo che l’uccisione fosse un “incidente operativo”. L’Alta Corte di Giustizia, che concede carta bianca ai crimini di guerra, ha respinto nel settembre 2020 un ricorso presentato dalla famiglia del ragazzo contro la decisione del procuratore. Yair Lapid, ovviamente, si è affrettato a difendere il vile ufficiale che ha ucciso un ragazzo in fuga. L’allora Capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot, l’ultimo dei giusti, ha ritardato l’ulteriore ascesa di Shomer nei ranghi. I successori di Eisenkot hanno rimesso Shomer sulla strada delle promozioni.

Shomer non sapeva chi avesse ucciso né mostrava alcun interesse a scoprirlo. Mohammad Kasba aveva 17 anni al momento della sua morte. Era il figlio di Fatma e Sami Kasba, il loro terzo figlio ucciso dall’esercito. Gli altri due, Yasir, di 10 anni, e Samer, di 15, furono colpiti alla testa a distanza di 40 giorni l’uno dall’altro nell’inverno del 2002.

Quando visitai per la prima volta la loro misera casa nel campo di Qalandiyah, incontrai il loro fratello minore Moahhammad, che all’epoca aveva quattro anni. All’epoca, nessuno avrebbe potuto immaginare che Mohammad fosse destinato a essere ucciso 13 anni dopo i suoi due fratelli, questa volta da un comandante di brigata.

Il fatto che Shomer sia riuscito a evitare qualsiasi punizione ha preannunciato il deterioramento degli standard dell’esercito. Decidendo di non processarlo e promuovendolo successivamente a posizioni di vertice, l’esercito stava di fatto dicendo ai propri soldati: uccidete a vostro piacimento – la pena capitale per i bambini che lanciano pietre è legittima, persino auspicabile. Il genocidio nella Striscia di Gaza, le toppe con la scritta “Messia” apparse sulle uniformi dell’esercito e il crollo dei confini morali sono tutti nati al valico di Qalandiyah.

Membro del kibbutz Kfar Aza, uscito in pantaloncini da corsa e con un coltello per combattere i terroristi che avevano invaso la sua comunità il 7 ottobre, Shomer fu meritatamente lodato all’epoca per il suo gesto. Ma la giustizia è finalmente arrivata mercoledì, in particolare per quanto riguarda la memoria di Mohammad Kasba. Ancora una volta, ha rivelato i valori distorti dell’esercito più morale dell’universo.

Esecuzione ingiustificata di un ragazzo? Promozione. Relazione proibita? Licenziamento”.

Così funziona l’esercito d’Israele.

Un esercito sempre più piegato al messianismo ultranazionalista del governo peggiore della storia dello Stato d’Israele.

Di cosa si tratti lo spiega molto bene, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Uri Misgav in un articolo dal titolo: «Papà, l’Idf odia gli ebrei laici».

Annota Misgav: “L’esercito israeliano di oggi è pervaso da coercizione religiosa e zelo missionario, nell’ambito di un processo che dura da anni. Solo i casi più estremi finiscono sui giornali (come l’arresto di soldatesse per aver acceso un barbecue durante lo Shabbat). Ma la vera storia è nella quotidianità: i messaggi che ricevo da soldati e genitori descrivono una situazione intollerabile.

La coscrizione degli ebrei ultraortodossi, di cui tutti parlano, non farà che peggiorare le cose. Un piccolo esempio della scorsa settimana: un avamposto delle Forze di Difesa Israeliane in Libano non è stato in grado di dispiegare un sistema di difesa fondamentale e salvavita perché i suoi operatori sono soldatesse e nell’avamposto erano presenti soldati maschi haredi sionisti.

Abbiamo smesso di parlare delle continue umiliazioni che devono affrontare le donne in servizio: sono notizie di ieri. Ma includono il divieto di cantare durante le cerimonie, l’essere costrette a indossare pantaloni lunghi durante l’addestramento, anche con un caldo torrido, e il rifiuto dei soldati religiosi di ascoltare le istruttrici.

È un’assurdità che nemmeno Joseph Heller avrebbe osato inventare: un Catch-26, in cui le uniche donne per le quali il servizio è obbligatorio sono quelle non religiose.

Nessuno parla di arruolare le donne haredi; le donne sioniste religiose hanno diritto a un’esenzione automatica per “motivi di coscienza”. Le donne laiche che preferiscono non arruolarsi devono dimostrare di avere problemi psicologici o medici, oppure inventarseli. Non hanno una “coscienza” che possa essere presa in considerazione. Ma quando si arruolano, devono obbedire a divieti vari e disparati come se fossero osservanti.

Anche gli uomini sono vittime della “religionizzazione”. I soldati laici sono il settore più maltrattato e sfruttato nell’Idf. Un giovane laico non sarà mai esentato dalla coscrizione per motivi di studio, come i suoi coetanei ultraortodossi, né potrà scegliere il percorso abbreviato di 16 mesi della Yeshivat Hesder, a cui possono accedere i suoi coetanei sionisti religiosi.

Il militare laico è soggetto a decreti draconiani in materia di addestramento e questioni generali. La settimana di Pesach è da tempo un incubo, con ispezioni a sorpresa e perquisizioni invasive alla ricerca di chametz. Lo stesso vale per i giorni di digiuno religiosi e lo Shabbat. Ad esempio, sapevate che ai soldati è vietato parlare al cellulare nei luoghi pubblici della base durante lo Shabbat, ma solo nelle loro stanze?

“Questa organizzazione odia semplicemente gli ebrei laici”, ha scritto questa settimana in un messaggio a suo padre un soldato di combattimento in servizio nel nord.

Uno degli sviluppi più inquietanti è l’infinito proselitismo da parte dell’Autorità per l’Identità Nazionale Ebraica, del rabbinato militare, del Corpo dell’Istruzione, dei docenti e dei rabbini. La maggior parte di queste attività e sessioni di istruzione sono obbligatorie e, in ogni caso, la pressione da parte dei commilitoni e dei comandanti affinché vi si partecipi è forte. Le attività includono rituali di hafrashat challah per le soldatesse e, naturalmente, ogni tipo di cerimonia e formazione prima di andare in battaglia, in cui i comandanti ispirano le truppe con canti religiosi.

Ecco una citazione da un volantino che un rabbino ha distribuito ai soldati di combattimento questa settimana: “Discutete: cosa provate riguardo alla preghiera prima della guerra? In che modo la preghiera può essere benefica di fronte al pericolo fisico? Perché Dio non risolve i problemi da solo invece di mandarci a combattere al suo posto?”

Ho un’amica affranta il cui figlio si è arruolato nella fanteria e ora indossa già la kippah e i tzitzit, le frange rituali. Quando si parla di arruolare gli ultraortodossi, il consenso è che la condizione preliminare sia quella di permettere loro di entrare come Haredim e di uscire come Haredim. Ma che ne è delle reclute laiche? Chi si prende cura di loro e dei loro genitori? Cambiamenti radicali nella struttura dell’Idf saranno inevitabili: un ufficiale capo laico, un commissario al reclutamento laico, un’Autorità per l’identità nazionale laica e battaglioni laici separati che garantiscano che lo stile di vita e le credenze delle reclute non vengano compromessi. Altrimenti, arriverà il momento in cui gli israeliani laici non saranno né in grado né disposti a prestare servizio nell’Idf, certamente non con gli enormi tassi di reclutamento che si cercano ora. E questo include anche folli missioni fondamentaliste, come scortare il deputato Tzvi Succot e i suoi simili alla Tomba di Giuseppe in Cisgiordania.

Se oggi l’Idf è così debole, sciocca e avventata da mettere in pericolo i soldati per il gusto di pregare in territorio ostile, allora almeno esenti i soldati laici da questa punizione. Anche i più laici dei creduloni sono soggetti al comandamento di pikuah nefesh, secondo il quale la salvaguardia della vita prevale praticamente su tutti gli altri comandamenti”, conclude Misgav.

Un esercito “messianizzato”. Che brutta fin, Tsaha.