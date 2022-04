Isola dei Famosi 2022, anticipazioni di stasera, venerdì 22 aprile, su Canale 5

GdS

22 Aprile 2022 - 09.58 Giornale dello Spettacolo

L’Isola dei Famosi 2022 torna stasera, venerdì 22 aprile 2022 su Canale 5. Non è andata in onda giovedì per questioni logistiche di sovrapposizione con l’omonima edizione spagnola dello show, cosa che per altro è già accaduta l’anno scorso. L’appuntamento è per stasera alle 21:40 su Canale 5, condotto sempre da Ilary Blasi.

All’Isola dei Famosi stasera vedremo Vladimir Luxuria e Nicola Savino ancora in studio per commentare le vicende che coinvolgeranno i naufraghi in diretta. Stasera, inoltre, è previsto un nuovo sconvolgimento del format, visto che le tribù, appena create, verranno sciolte.

Nella puntata di venerdì le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha verranno sciolte: da questo momento i naufraghi lotteranno l’uno contro l’altro per la vittoria finale. Ma non tutti i concorrenti faranno parte della gara, infatti è prevista un’eliminazione a sorpresa, che porterà uno dei naufraghi a Playa Sgamada.

Ricordiamo che al televoto ci sono Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise e la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino.Anche per uno di loro la destinazione successiva è Playa Sgamada. E proprio lì ci sarà una eliminazione definitiva decisa sempre dal pubblico.