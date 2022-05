Isola dei Famosi, anticipazioni di stasera, lunedì 2 maggio, su Canale 5

globalist

2 Maggio 2022 - 19.51

L’Isola dei Famosi torna stasera, lunedì 2 maggio, su Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

All’Isola dei Famosi nella scorsa puntata si sono riunite su Playa Sgamada Ilona Staller (sconfitta al televoto) e Lory Del Santo. Tra le due è subito riscoppiata la rivalità. Accusando Cicciolina di averle voltato le spalle in sede di nomination, infatti, Lory ha sbottato: “Tu per me sei la donna del nord dal cuore di ghiaccio… Tu per me non hai un cuore”.

Le due si sono subito scagliate l’una contro l’altra, in una lite breve ma accesa. Pur sembrando essersi riappacificate, dunque, le due potrebbero tornare a scontrarsi. E non sono certo le sole. Anche tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni si sono scagliate l’una contro l’altra nel corso della puntata del 29 maggio. Ci sarà un bis? Ad infuocare le spiagge dell’Honduras, però, non ci sono solo le liti tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi.

L’equilibrio del gruppo, inoltre, potrebbe essere ulteriormente sconvolto dall’arrivo di Mercedesz Henger (di ritorno sull’Isola in compagnia di Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis), influencer, modella e figlia di Eva. La giovane ex-naufraga, infatti, è dichiaratamente single e in cerca dell’amore.