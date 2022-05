Isola dei Famosi, stasera, venerdì 6 maggio, su Canale 5: anticipazioni

GdS

6 Maggio 2022 - 10.34 Giornale dello Spettacolo

L’Isola dei Famosi torna stasera, venerdì 6 maggio, condotta come sempre da Ilary Blasi su Canale 5. Cosa accadrà? Ecco le anticipazioni. Intanto, è confermato che l’Isola è stata allungata e che l’episodio finale andrà in onda a giugno.

Manca ancora tantissimo al finale dell’Isola dei Famosi e la maggior parte dei naufraghi ha ancora voglia di mettersi in gioco e di tentare il tutto e per tutto per la vittoria. Come prenderanno la notizia di una nuova naufraga? Si parlava tanto dell’ingresso di Mercedesz Henger,ma non sarà affatto l’unico a raggiungere l’Honduras. Bando alle ciance adesso, scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de L’isola dei famosi di stasera. Ne vedremo sicuramente delle belle!

Seppure i due gruppi e le due tribù siano state completamente sciolte, sembrerebbe che i naufraghi continuino a viaggiare su due binari completamente opposti. Non tutti hanno legato con tutti e, la convivenza forzata, la fame e le condizioni in cui vivono, non aiutano affatto. Stasera, però, potrebbe essersi la resa dei conti finale.

Questi ultimi giorni su Cayo Cochinos non sono stato affatto facili. I continui scontri tra i due gruppi, infatti, non sono proprio mancare. Stasera, come dicevamo, potremmo assistere al capitolo finale. Al televoto, infatti, vi sono due maschi alfa delle rispettive tribù. E questo potrebbe comportare una riappacificazione tra loro. Da una parte, infatti, vi è Clemente Russo, che insieme a sua moglie Laura, è sicuramente il leader del suo gruppettino.

Dall’altra, invece, vi è Nicolas Vaporidis, che non ha mai perso occasione di poter rivelare la sua antipatia nei confronti della coppia di sportivi. E la sua vicinanza, invece, ai fratelli Tavassi. Che prima di scoprire l’esito del televoto i due tenteranno la riappacificazione? Non è assolutamente un’ipotesi da scartare! Infine, stasera non mancheranno le prove che stabiliranno la ricompensa e il leader.