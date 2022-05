Isola dei Famosi 2022, anticipazioni di stasera, lunedì 9 maggio, su Canale 5

GdS

9 Maggio 2022 - 09.35 Giornale dello Spettacolo

L’Isola dei Famosi torna stasera, lunedì 9 maggio, su Canale 5. Scopriamo dettagliatamente le anticipazioni della puntata. Dopo l’annuncio del prolungamento fino a fine Giugno, l’adventure reality continuerà ad intrattenere il suo pubblico il Lunedì sera, regalandogli puntate imperdibili ed indimenticabili.

L’Isola dei Famosi va in onda a partire dalle ore 21:40 circa con Ilary Blasi che sarà nuovamente in diretta su Canale 5 per la quindicesima puntata. Da quanto si apprende da uno degli ultimi post condivisi sulla pagina Instagram del programma, sembrerebbe che sarà una puntata ricca di argomenti, colpi di scena e, perché no, anche di scontri. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Se tutte le altre puntate de L’isola dei famosi sono stati imperdibili, quella di Lunedì 9 Maggio lo sarà ancora di più. Sembrerebbe che sarà un appuntamento dove accadrà davvero di tutto. Pensavate che con l’arrivo di Mercedes Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli avevamo visto di tutto? Vi sbagliavate di grosso! “Tutto può cambiare”, Ilary Blasi lo dice sempre.

Nel corso di questa quindicesima puntata de L’isola dei famosi, quindi, accadrà davvero di tutto. Seppure le due tribù siano state sciolte da diverse puntate, sembrerebbe che i naufraghi in gioco continuino a viaggiare su due binari opposti. Pensate, sembrerebbe che anche le amicizie più salde e i legami più solidi potrebbero rompersi definitivamente dopo la puntata di stasera. Insomma, sicuramente ne vedremo delle belle! Infine, verrà dato ampio spazio ai nominati di stasera. Laura Maddaloni raggiungerà suo marito a Playa Palapa? E, se sì, chi dovrà abbandonare per sempre questa spiaggia? Infine, non perdetevi le nuove prove.