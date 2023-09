L'ultranazionalista Itamar Ben-Gvri, il Piromane d'Israele

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

3 Settembre 2023 - 17.29

Itamar Ben-Gvir, il “Piromane” d’Israele. Il ministro più di destra che Israele abbia mai avuto. Uno che passa le sue giornate a inanellare atti provocatorii, che rendono sempre più esplosiva la situazione.

Il Piromane d’Israele

Ne dà conto uno dei più autorevoli, preparati, equilibrati, analisti israeliani, oltre che firma storica di Haaretz: Amos Harel.

Scrive Harel: “Sembra l’ultima cosa di cui Israele ha bisogno in questo momento, ma il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir l’ha fatto di nuovo nel fine settimana, portando ulteriore scompiglio con la sua ultima decisione riguardante i prigionieri di sicurezza palestinesi. Con il raro sgomento congiunto del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, dei suoi ministri e di tutti i servizi di sicurezza israeliani, Ben-Gvir è riuscito a complicare inutilmente una situazione già complessa.

Immagino che questo non lo infastidisca. L’uomo che attualmente è in testa alla corsa per il titolo di ministro meno adatto in un gabinetto pieno di candidati è più preoccupato del suo fragile ego e di fermare la rapida perdita di elettori. Le dure reazioni alla decisione di Ben-Gvir si sono riaccese sabato, quando almeno 150 persone sono rimaste ferite negli scontri tra la polizia israeliana e centinaia di richiedenti asilo in Israele durante una protesta anti-regime vicino all’ambasciata eritrea a Tel Aviv. La polizia ha usato munizioni vere e proiettili di gomma e oltre 15 manifestanti sono stati feriti. Il governo cercherà di scaricare parte della responsabilità delle violenze sulla protesta contro il colpo di stato giudiziario. La realtà, tuttavia, è chiara: non solo in Cisgiordania, ma in tutto Israele, il caos sta crescendo e il governo non è in grado di calmarlo o di controllare le strade. Lo stato miserevole della Polizia israeliana, i cui agenti sono alle prese con un carico insopportabile da diversi anni, non contribuisce certo ai tentativi di raggiungere la pace e la tranquillità.

Tempi delicati

Il quotidiano israeliano Yediot Aharonot ha riportato venerdì che Ben-Gvir ha deciso di ridurre le visite dei familiari dei prigionieri di sicurezza palestinesi da una volta al mese a una volta ogni due mesi, nonostante il servizio di sicurezza Shin Bet e il servizio carcerario israeliano si oppongano alla mossa avvertendo che potrebbe deteriorare la situazione della sicurezza. Ben-Gvir ha a disposizione ulteriori misure punitive, anche se non è chiaro se rientrino nell’autorità del suo ministero. Il trattamento dei prigionieri di sicurezza palestinesi è una delle vecchie ossessioni di Ben-Gvir, che si è impegnato a peggiorare le loro condizioni durante la sua ultima campagna elettorale

Una volta nominato ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir decise una serie di sanzioni contro i prigionieri della sicurezza, ma solo poche furono attuate. Tuttavia, Ben-Gvir è riuscito ad attuare un cambiamento, ordinando al servizio carcerario di non permettere più ai prigionieri di sicurezza di preparare il proprio pane pita (per questo gli è stato dato l’insultante soprannome di “Ministro del Pane Pita”), ma gli altri suoi ordini, come la limitazione della durata delle docce calde a cui hanno diritto i prigionieri di sicurezza, sono stati respinti dal servizio carcerario.

Ora si scopre che Ben-Gvir vuole prendere ulteriori provvedimenti. Queste includono l’eliminazione della consueta separazione tra i prigionieri di Hamas e Fatah e il trasferimento forzato dei leader dei prigionieri tra le carceri. La sua priorità è limitare due diritti fondamentali dei prigionieri: le visite dei familiari e il numero di canali televisivi che i detenuti possono guardare. Spingendo per questi passi, Ben-Gvir riconosce un sentimento che fa leva sui sentimenti degli elettori di destra, ma che può provocare dure reazioni in Cisgiordania.

Tutto questo avviene in un momento delicato, in cui la Cisgiordania sta vivendo un’impennata di attacchi terroristici e la tensione all’interno delle carceri sta aumentando. Venerdì scorso, il capo dell’Autorità dei Prigionieri Palestinesi ha dichiarato ad Haaretz che le decisioni di Ben-Gvir non rimarranno inascoltate e che la loro leadership dovrebbe minacciare uno sciopero della fame entro due settimane se le misure saranno ancora in vigore.

E c’è un altro problema: Da anni Israele cede ripetutamente alle richieste dei detenuti palestinesi nel tentativo di mantenere il silenzio nelle carceri. Questo modus operandi è solitamente concordato dallo Shin Bet e dal servizio carcerario perché si basa sul timore che uno sciopero della fame prolungato o molteplici incidenti violenti tra prigionieri e guardie possano scatenare una violenza ancora più dura in tutta la Cisgiordania. Pertanto, nella sua insistenza nello scontrarsi con i prigionieri, Ben-Gvir presenta Netanyahu come, al confronto, un debole codardo nei confronti dei prigionieri.

Probabilmente è questo che sta alla base della dichiarazione rilasciata venerdì pomeriggio dall’ufficio di Netanyahu, che ha liquidato la notizia della decisione di Ben-Gvir come una “fake news”, aggiungendo che “Nessuna decisione è stata presa, e non sarà presa fino all’udienza speciale sull’argomento con la partecipazione di tutte le organizzazioni di sicurezza che il primo ministro ha programmato per la prossima settimana”.

Ma Ben-Gvir, che sente la debolezza di Netanyahu e deve posizionarsi come il membro più estremo del governo, non si è tirato indietro, almeno non su X, precedentemente conosciuto come Twitter. Ben-Gvir ha scritto che “L’ordine del Servizio Penitenziario Israeliano stabilisce che ai prigionieri di sicurezza sarà concessa una visita una volta ogni due mesi e non una volta al mese come avviene ora… I terroristi che hanno ucciso e fatto del male agli ebrei non otterranno benefici nelle condizioni del mio mandato”.

Il Commissario del Servizio Penitenziario Israeliano Katy Perry – i cui rapporti con Ben-Gvir sono tesi e non cerca il suo appoggio per prolungare il suo mandato, che scade a gennaio – dovrà ora destreggiarsi tra ordini contrastanti. In ogni caso, è evidente che Ben-Gvir passa la maggior parte del suo tempo a occuparsi di banalità dannose, come il divieto imposto agli agenti di polizia e ai vigili del fuoco di iscriversi ai programmi di studio della Fondazione Wexner presso l’Università di Harvard, o la sua interferenza nel lavoro dell’istituto di sicurezza.

Questo sfacelo è ancora più evidente alla luce dell’atroce fallimento di Ben-Gvir e della polizia nel fermare l’impennata della criminalità nella comunità araba di Israele, che quest’anno ha provocato 168 morti.

Il disordine della polizia è stato evidente anche sabato durante i duri scontri con la comunità eritrea a Tel Aviv. Il contributo diretto e decisivo del primo ministro a questo episodio caotico è stato evidente anche in questo caso. Fu Netanyahu che, circa cinque anni fa, annullò all’ultimo momento un accordo con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati sul reinsediamento dei richiedenti asilo africani solo perché suo figlio e i suoi consiglieri erano inorriditi dalle dure reazioni della destra sui social media.

Considerando il comportamento infantile di Ben-Gvir nei confronti dei prigionieri, Netanyahu cerca di dare l’impressione di essere l’autorità responsabile, ascoltando le file dei professionisti e respingendo le misure punitive provocatorie contro i detenuti. Dobbiamo però ricordare che Netanyahu è la causa diretta di tutto ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi. È responsabile perché è stato lui ad approvare la candidatura congiunta di Ben-Gvir e Bezalel Smotrich alle ultime elezioni, nominando alla fine il primo a un ruolo centrale nel suo gabinetto.

Netanyahu è anche responsabile del fatto che personaggi come Tally Gotliv si siano assicurati un posto di rilievo nella lista del Likud alle ultime elezioni. Venerdì scorso, Gotliv ha accusato l’esercito israeliano e il servizio di sicurezza Shin Bet di “lavorare per i terroristi e i prigionieri della sicurezza” a causa della loro obiezione agli ordini di Ben-Gvir. La folle realtà politica, in cui Ben-Gvir danneggia il governo e Gotliv (“Non sarò triste se i prigionieri della sicurezza moriranno di fame”) offre il suo commento, è completamente colpa di Netanyahu.

Tensione a Gaza

C’è voluto più di un anno, ma nelle ultime due settimane i palestinesi hanno ricominciato a radunarsi lungo la barriera di confine tra Gaza e Israele. Il motivo è probabilmente il timore di Hamas di una riduzione dei fondi del Qatar, ma anche la preoccupazione per la situazione dei prigionieri palestinesi della sicurezza in Israele. Fatta eccezione per l’operazione Shield and Arrow di Israele contro la Jihad islamica dello scorso maggio, la Striscia ha vissuto un anno insolitamente tranquillo.

Tutto ciò si aggiunge alla crescente preoccupazione per quanto sta accadendo in Cisgiordania. L’escalation di violenza da parte palestinese è costantemente alimentata dagli attriti con i coloni che vivono negli avamposti illegali e che cercano di sfrattare i residenti locali dalle loro terre agricole. I coloni sono sostenuti dalle mosse decisive di Bezalel Smotrich, in qualità di ministro della Difesa, che cerca di espandere altri insediamenti e altri avamposti. E ora arriva Ben-Gvir a gettare altra benzina sul fuoco, che già divampa con grande intensità”.

Cosi Harel.

Ecco a chi è in mano oggi Israele.