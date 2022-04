Isola dei Famosi 2022, anticipazioni di stasera, giovedì 14 aprile

GdS

14 Aprile 2022 - 08.57 Giornale dello Spettacolo

L’Isola dei Famosi torna stasera, giovedì 14 aprile, con una nuova e travolgente puntata. Ilary Blasi condurrà il settimo appuntamento del reality di Canale 5. Cosa accadrà? Chi verrà eliminato? Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

L’Isola dei Famosi nello scorso episodio aveva visto sciolte tutte le coppie di Playa Accoppiada. A dispetto del regolamento con cui era iniziata l’avventura dei naufraghi, dunque, d’ora in avanti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 dovranno gareggiare singolarmente, in uno spietato tutti contro tutti.

In compenso, la produzione ha deciso di dividere i naufraghi in due nuove squadre, i Cucaracha e i Tiburon. Ecco come sono stati divisi i Vip in gara: Cucaracha: Carmen, Guendalina, Gustavo, Nicolas e Nick, Marco Senise Laura e Jovana. Tiburon: Jeremias, Ilona, Alessandro, Edoardo, Licia Nunez, Blind, Estefania e Roger.

Nel frattempo, altri due naufraghi sono sbarcati sulla spiaggia di Cayo Cochino: Licia Nunez e Marco Senise. Le cose si complicano, dunque, sulla spiaggia di Cayo Cochino. Oltre a dover vedersela da soli, infatti, d’ora in avanti i naufraghi dell’Isola dei Famosi dovranno affrontare singolarmente nomination e televoto. Ma chi sono i nominati della settimana?

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Floriana Secondi e Clemente Russo sono usciti sconfitti dal televoto, sicuramente penalizzati dalla scenata della naufraga in diretta con lo studio. Floriana, infatti, ha platealmente accusato la produzione dell’Isola dei Famosi di averla dipinta in modo contraddittorio e infamante: evidentemente, però, le obiezioni della Secondi non sono servite ad altro che garantirle un biglietto di sola andata per Playa Sgamada.

Questa settimana, invece, ad essere in nomination (e dunque a rischiare di lasciare l’Isola dei Famosi 2022) sono: Nicolas Vaporidis, Gustavo Rodriguez, Nick Luciani. Chi di loro si aggiungerà alla lista di eliminati dell’Isola dei Famosi 2022? A giudicare dagli ultimi sondaggi e dalle percentuali del televoto dell’Isola dei Famosi, sembra che Nicolas Vaporidis goda dell’appoggio del pubblico a casa. Nulla, però, è ancora detto.