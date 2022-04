Don Matteo 13 stasera, giovedì 7 aprile: anticipazioni

GdS

7 Aprile 2022 - 09.08 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Don Matteo torna stasera, giovedì 7 aprile 2022, con la stagione 13 su Rai 1. Dieci prime serate per dieci nuove puntate che saranno storiche visto l’addio di Terence Hill e l’arrivo di Don Massimo interpretato da Raoul Bova.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Don Matteo è diretto da Francesco Vicario, regista del primo episodio, e poi da Luca Brignone e Riccardo Donna, che si sono divisi la regia dei restanti 9. La sceneggiatura è di Umbero Gnoli e Mario Ruggeri. La serie è prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Eccone alcune anticipazioni.

Middle placement Mobile

1×02 Amore e Rabbia: Don Matteo si imbatte in un adolescente, di nome Federico, che scappa da una casa dove è appena stato ucciso un avvocato. Il ragazzo sembra poter essere collegato all’omicidio, ma Don Matteo si affeziona subito a questo adolescente scorbutico e rabbioso così decide di aiutarlo a scoprire la verità. Intanto per Valentina sono le prime settimane a Spoleto e trova subito una buona intesa con il PM Nardi. Anna prova a dimenticare Sergio ma Cecchini equivoca le azioni della Capitana e spinge Marco a starle vicino. Chissà che da questa vicinanza non nasca qualcosa di più…