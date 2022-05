'Don Matteo 13' stasera, giovedì 5 maggio, su Rai 1: anticipazioni

GdS

5 Maggio 2022 - 14.15 Giornale dello Spettacolo

Don Matteo torna stasera, giovedì 5 maggio, con una nuova puntata della stagione 13. Dopo la clamorosa uscita di scena di Terence Hill/Don Matteo che ha fatto discutere il web per tutta la settimana, ormai Don Massimo/Raoul Bova prende possesso della parrocchia ma le difficoltà non mancano e ad aiutarlo arriva il vescovo interpretato da Magalli.

Don Matteo nasce da un’idea di Enrico Oldoini, il primo episodio è diretto da Francesco Vicario poi Luca Brignone e Riccardo Donna si sono divisi la regia dei restanti 9. La sceneggiatura è di Umbero Gnoli e Mario Ruggeri. La serie è prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Per il momento non dovrebbe cambiare il nome della serie nonostante l’assenza di don Matteo.

1×06 L’innocente: per Don Massimo non è facile ambientarsi a Spoleto, gli abitanti non sembrano accettarlo e addirittura viene creata una petizione per farlo andare via. Il prete è il primo a essere pieno di dubbi anche a causa del coinvolgimento in un indagine. Ad aiutarlo arriva il Vescovo (Giancarlo Magalli) suo amico e mentore. Intanto Federico inizia a sperare che possa nascere qualcosa con Greta ma la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Cecchini capisce che Valentina sta uscendo con un uomo più grande e decide di scoprirne l’identità. Non sa che si tratta di Marco e i due innamorati faranno di tutto per mantenere segreto il loro rapporto.