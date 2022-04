Ascolti Tv di giovedì 14 aprile: boom di Don Matteo

globalist

15 Aprile 2022 - 16.17

Ascolti Tv di giovedì 14 aprile 2022: Don Matteo non ha rivali nella prima serata, con on 5.044.000 spettatori e il 24.5% di share. Al secondo posto, ‘L’Isola dei Famosi’ su Canale 5, con 2.394.000 spettatori e il 16.6% di share. Terzo piazzamento per ‘Io Vi Troverò’ su Italia 1, con 1.167.000 spettatori e il 5.4% di share.

Ascolti Tv: a seguire, tra gli altri programmi di prime time. La partita ‘Roma Bodo Glimt’ su Tv8 (1.081.000 spettatori, share 4.9%), ‘Piazza Pulita’ su La7 (936.000 spettatori, share 5.8%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (932.000 spettatori, share 5.7%), ‘Si Accettano Miracoli’ su Rai2 (731.000 spettatori, share 3.5%), il film ‘Sulla Mia Pelle’ su Rai3 (465.000 spettatori, share 2.2%), ‘Segnali dal Futuro’ sul Nove (199.000 spettatori, share 1%).