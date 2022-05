Don Matteo 13, le anticipazioni di questa settimana: alle 21.25 "Le colpe degli altri"

globalist

17 Maggio 2022 - 15.53

Preroll

Torna Don Matteo con un nuovo episodio della serie numero 13 questa sera alle 21.25 su Rai Uno.

La trama:: adesso che la sua relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la loro differenza di età comincia a farsi sentire: Nardi cerca di non farlo vedere a Valentina ma in realtà fatica a tenere il passo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ne parla con Anna che, pur mostrandosi sua amica, potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Cecchini passa, invece, le sue giornate nel pieno dell’angoscia: il Maresciallo si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri.