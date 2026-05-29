Francia, tre blocchi politici in equilibrio e scontro tra destra, centro e sinistra con Mélenchon al centro del dibattito

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

29 Maggio 2026 - 21.23

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Personalmente non so ancora per chi voterò, né al primo né al secondo turno, ma so per chi non voterò: i potenziali o dichiarati nemici dell’Ucraina e tra questi, Le Pen, Bardella o Melenchon. D’altra parte mi sembra assolutamente chiaro che Melenchon è l’unico candidato, tra tutti quelli dichiarati o assunti, contro cui andrebbe il RN a qualsiasi costo. Non è questione di previsione né di Madame Soleil, ma di rigor mortis contabili.

In pratica, secondo il parere, abbiamo tre forze più o meno uguali, che quindi ciascuna costituisce più o meno un terzo dei voti, il che significa che nessuna delle due può vincere da sola. L’RN, il Centro + Destra, e infine la Sinistra, tutte le tendenze confondono. Quindi siamo 3 terzi, vicino a quel terzo della RN è in tutti i sondaggi più grande degli altri due. Ma più piccolo degli altri due messi insieme. Da parte sua, Melenchon può contare su una forte base di militanti che lo vedono come l’ultimo salvatore, ma il suo atteggiamento estremista e conflittuale lo ha tagliato fuori da una parte essenziale dell’opinione: le persone ragionevoli di destra, di centro e anche di sinistra non vogliono una rivoluzione, né essere governati da un autocrate.

Da questo punto di vista, Melenchon è l’esatto opposto del RN che, sotto la guida della ragazza, si sforza da 20 anni di dimenticare l’indignazione del padre. Con un certo successo, il diavolo cambiò parte. Chi arriva al 2° turno contro Le Pen potrà contare su un Fronte Repubblicano più o meno forte, se ne uscirà vincitore o meno.

Tranne Melenchon, che perde ad ogni colpo, perché destra e centro, spaventa troppa gente. Può solo dare la colpa a se stesso, visto che ha fatto di tutto per questo. Questa era la sua strategia, assunta e rivendicata. Sicurissimo, può radunare giovani e birbanti, ma questo non garantisce una vittoria nazionale.

Il Macron-bashing ha fatto danni secondo me ma non c’è meno che un’elezione presidenziale, al 2° turno, vinta al centro, alla conquista degli indecisi. E lì, Melenchon ha fallito se stesso. L’unica cosa di cui la maggioranza dei francesi è convinta è che il suo governo sarebbe un disastro per l’economia e per le libertà. Anche RN governance, molto probabilmente, ma i francesi, tenuti in una sfocatura non proprio artistica, un colpo destro, un colpo sinistro, non ne sono così sicuri. Infatti, Le Pen e Bardella passano il loro tempo cercando di placarli, mentre i troll FI hanno in bocca solo l’invettiva, sul modello repelling del coperchio maxi-parole.

Dal momento che un Kamala Harris, eppure molto più presentabile, è servito a respingere e permesso la rielezione di Trump negli Stati Uniti, non oso pensare all’effetto di un Melenchon, vero alleato dei Fratelli Musulmani, sull’opinione della maggioranza francese. Ecco perché sono particolarmente arrabbiata con la FI e il suo leader, che sono oggettivamente la miglior risorsa dell’estrema destra nella loro corsa al potere. Compreso altre cose che dicono che non parteciperanno allo sbarramento repubblicano o a pacche di corto su candidati di destra, centro, ma anche di sinistra. È una buona guerra, si potrebbe credere, ma è un errore di calcolo monumentale e solo la patetica ipertrofia dell’ego può spiegarlo.

E poi c’è questa piccola notizia che da due giorni gira e che sta facendo un cerchio:

Mathieu Pigasse ristruttura il debito internazionale del Venezuela e della compagnia petrolifera nazionale PDVSA, per conto di Caracas, ma in pieno accordo con Washington. Il che non è così sorprendente come sembra. Provenendo da una linea di giornalisti, enarca, altissimo funzionario sotto Jospin, avendo lavorato per Fabius e poi per Strauss-Kahn che era il boss del FMI, Pigasse è andato in privato con il ritorno del diritto agli affari e ha fatto una fortuna, nella banca degli affari e nella stessa succoso settore di fusioni e acquisizioni, seguito da ristrutturazione. Diventando multimilionario, ha costruito un impero mediatico che non ha nulla da invidiare a Bolloré per quanto riguarda il modo in cui impone le sue opinioni politiche.

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Tranne lui, le sue opinioni implicano abbastanza chiaramente il sostegno a Melenchon, che ha vissuto nelle alte sfere, poi nelle rovine del Mitterandismo. Con una cosa comune che noi francesi non sospettavamo:

stretti rapporti con il potere chavista.

Pigasse si è già e ripetutamente occupata delle finanze meno complicate di Caracas, tasso di inflazione record mondiale: quello che è costato 100 bolivar nel 1980, oggi costa 200 miliardi di bolivar!

Mentre i parenti di Chavez, allora Maduro, sgattaiolavano tra le valigie dei biglietti a Ginevra, lui stava facendo uno sforzo ufficiale per fermare l’emorragia delle finanze pubbliche, portato alla vergogna dalla direzione socialista che Melenchon chiama i suoi voti.

Come si può avere tanta lucidità pragmatica e cecità ideologica nello stesso cervello rimane una vera domanda.

È ancora che mentre Melenchon corteggiava Chavez e poi Maduro, compagni di Putin, Ahmadinejad e Hezbollah, Pigasse era ammirato dai manager al comando di Caracas, in particolare Delcy Rodriguez, che apparentemente ha manipolato il rapimento del suo capo da parte dei servizi americani, facendo in cambio mantenere il regime di un ritorno delle vaste risorse petrolifere venezuelane nel Giron degli Stati Uniti.

Il debito di Caracas e della sua compagnia petrolifera nazionale è stimato in oltre 150 miliardi di dollari, il 140% del PIL del Venezuela.

La sua ristrutturazione dovrebbe lasciare una generosa mancia di pochi milioni, o anche decine di milioni di dollari al migliore amico di Melenchon nella casta honnie dei banchieri d’affari. O come sintonizzarsi sulla sfortuna dei compagni.

Da notare che l’operazione viene effettuata con esplicito consenso di Washington, dove il banchiere francese ha pochi amici, almeno uno, e peso.

A proposito, tutto questo illustra il pragmatismo senza complicazioni dell’amministrazione Trump.

“Non importa di che colore sia il gatto, basta che catturi i topi”, ha detto Deng Hsiao Ping. Rivisto e corretto dalle squadre della grande anatra arancione, questo dà lo chavista Delcy Rodriguez a Caracas e l’integralista sunnita Jolani a Damasco. Quale credibile l’ipotesi di Ahmadinejad a Teheran, sul retro del figlio dello scià, che per ora è fallita.

In ogni caso, se ci fosse dubbio che l’RN stia salendo al potere, o molto, molto più improbabile che FI sarebbe una nuova apprezzata notizia al Cremlino, scopriamo che avremmo qualcosa da aspettare anche alla Casa Bianca.

Questo mondo è pieno di cinismo.