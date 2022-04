Isola dei Famosi 2022, anticipazioni di stasera, lunedì 4 aprile

GdS

4 Aprile 2022 - 08.18 Giornale dello Spettacolo

L’Isola dei Famosi torna stasera, lunedì 4 aprile 2022, su Italia 1: cosa sta succedendo in Honduras? Chi saranno i prossimi eliminati dall’Isola dei Famosi 2022? Ecco alcune anticipazioni su naufraghi, prove, nomination e percentuali ai sondaggi del televoto.

Il clima sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi ha iniziato a farsi rovente. Tra i naufraghi del reality show, infatti, iniziano a scoppiare drammi e gossip. Complici la fame e il caldo, alcuni di loro sono andati in escandescenza durante la diretta del 31 marzo 2022.

Nicolas Vaporidis, in particolare, si è attirato l’attenzione del pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 dopo un’infelice uscita nei confronti dell’opinionista Vladimir Luxuria. Accusato di essere più subdolo di quanto non lasci sembrare, infatti, Nicolas Vaporidis avrebbe esordito con un ‘Caro Vladimir’ (al maschile) decisamente poco rispettoso. Il commento, ovviamente, ha fatto scattare Luxuria. ‘È cara‘, l’ha infatti rimbeccato in diretta. ‘Porta rispetto’.

Nel frattempo, gli Accoppiadi hanno vinto la prova del fuoco. Roger e Cicciolina, invece, si sono guadagnati il titolo di coppia leader.

Nella scorsa puntata del reality, sono sbarcati sull’Isola due nuovi naufraghi. Si tratta di Guendalina e Edoardo Tavassi. Arrivati alla Palapa, i due si sono subito immersi nella competizione. D’altra parte, giovedì abbiamo assistito alla prima eliminazione definitiva dell’Isola dei Famosi 2022. Mentre i coniugi Russo (sconfitti al televoto) si sono spostati a Playa Sgamada, Antonio Zequila è stato eliminato per sempre dall’Isola dei Famosi 2022.

Settimana prossima, invece, a rischiare l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2022 sono:Blind e Roberta, Lory e Marco e Jeremias e Gustavo Rodriguez, aggiunti ai naufraghi in nomination dalla coppia leader Cicciolina-Roger. Quale delle tre coppie in nomination tornerà in Italia?

Tra le coppie in nomination sembra essere in corso un testa a testa al televoto dell’Isola dei Famosi 2022, anche se le percentuali esatte restano incerte. Tuttavia, soprattutto dopo il toccante racconto del suo passato nella droga, il giovane rapper Blind gode di grande supporto da parte del pubblico di Canale 5, così come i Rodriguez.

Per esclusione, dunque, potrebbe essere Lory Del Santo e il suo fidanzato Marco a rischiare di più di essere eliminati dall’Isola dei Famosi. Come andrà a finire?