Isola dei Famosi, Vaporidis attacca Luxuria e usa il maschile. La replica: "Brava, non bravo, porta rispetto"

globalist

1 Aprile 2022 - 11.46

Nicolas Vaporidis ha litigato per l’ennesima volta con gli altri concorrenti all’Isola dei Famosi (Floriana Secondi, Jeremias Rodriguez, Carmen Di Pietro, Clemente Russo e la moglie di quest’ultimo, Laura Maddaloni).

Ieri sera invece durante la diretta si e scontrato con Vladimir Luxuria ed è stato protagonista di uno sgradevole episodio.

Luxuria ha accusato l’attore essere una sorta di stratega. Un’accusa che esiste almeno dal 2000, quando in Italia è andato in onda il primo Grande Fratello. Il diretto interessato tuttavia non l’ha presa bene, apostrofando l’ex parlamentare di Rifondazione Comunista al maschile

E c’è stato un battibecco con i toni molto pesanti. Ha detto Vaporidis:

Bravo sì continua, bravo vai, bravo. Ascolta, caro Vladimir, abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia. Io non sono né regista e nemmeno stratega. Questa è la mia visione caro Vladimir.[…] Io non faccio strategie e lui mi dice che sono un regista”.

Replica di Vladimir Luxuria

“Intanto dì ‘cara Vladimir’, così tanto per cominciare e non ‘caro Vladi’. Se parliamo di rispetto, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso”.

