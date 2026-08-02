Non sarà il "New Deal" di Gaza ma quel piano è un buon inizio. Netanyahu permettendo...

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

2 Agosto 2026 - 20.22

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Sgombriamo subito il campo dagli opposti eccessi: non è il “New Deal per Gaza”, come pomposamente affermato da Donald Trump, ma non è neanche l’ennesimo ballon d’essai tanto per dimostrare che quel Board non è una presa per i fondelli della comunità internazionale e, soprattutto, dei palestinesi.

Per questo è di grande interesse il report di Liza Rozovsky per Haaretz, dal titolo: Il Board for peace di Trump ha annunciato un nuovo accordo su Gaza: cosa prevede, cosa manca e cosa farà ora Netanyahu?

Scrive Rozovsky: “ Giovedì in tarda serata, il Board of peace– l’organismo istituito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per supervisionare la situazione postbellica a Gaza – insieme ai mediatori e ad Hamas, ha annunciato un accordo che delinea il disarmo del gruppo e il trasferimento dell’autorità di governo nella parte occidentale di Gaza a un comitato tecnocratico istituito nell’ambito del piano in 20 punti di Trump per Gaza, presentato come parte del cessate il fuoco dell’ottobre 2025.

L’accordo non è ancora stato firmato e non è chiaro se le parti lo firmeranno formalmente. Tuttavia, Trump, seguendo ormai uno schema familiare, ha salutato l’accordo come se fosse già stato finalizzato.

Più tardi, venerdì, il Board of peace ha reso noti i dettagli della sua tabella di marcia per l’attuazione del piano di Trump per Gaza. In base a tale quadro, Israele adempirà immediatamente agli impegni previsti dalla prima fase dell’accordo e interromperà immediatamente le proprie operazioni militari nella Striscia di Gaza.

Il Board ha inoltre annunciato che istituirà un Comitato Internazionale di Verifica (IVC) per verificare l’attuazione di ciascuna fase prima che le parti possano passare alla fase successiva. Ha inoltre precisato che il mandato del comitato tecnocratico di Gaza, il Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza, sarà limitato a tre anni.

Una fonte ufficiale del Consiglio di Pace ha riferito venerdì a Haaretz che, contrariamente ai piani iniziali, non è più prevista una cerimonia formale di firma con i rappresentanti di Hamas, del Consiglio e dei mediatori, poiché Hamas ha già accettato ufficialmente i termini dell’accordo.

Sebbene non ci si aspettasse che Israele fosse mai un firmatario ufficiale dell’accordo, l’attuazione dell’intesa dipende dal consenso di Israele a ritirare le proprie forze da Gaza. In base all’accordo, la data per tale ritiro dovrebbe essere stabilita nelle prossime due settimane, in attesa dell’approvazione del Consiglio dei ministri israeliano.

Giovedì, i funzionari del Board of peace hanno espresso sia speranza che fiducia nel fatto che, grazie alle relazioni di Israele con l’amministrazione Trump a Washington, Israele finirà per essere vincolato dall’accordo. Per ora, tuttavia, regna una notevole incertezza.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu non ha ancora commentato pubblicamente l’accordo. Tuttavia, una «fonte politica israeliana» ha lasciato intendere in una dichiarazione che Israele non è disposto ad attuare la propria parte dell’accordo, principalmente il ritiro da Gaza, prima che Hamas sia completamente disarmato.

D’altra parte, le dichiarazioni rilasciate dall’alto rappresentante del Board of peace per Gaza, Nickolay Mladenov, così come le disposizioni della bozza di accordo pubblicate dai media arabi, indicano che Hamas e le altre fazioni palestinesi abbiano accettato di cedere gradualmente le loro armi pesanti in cambio di un ritiro israeliano graduale.

Leggendo tra le righe della dichiarazione anonima rilasciata dalla «fonte politica israeliana», si percepisce un rapporto teso tra Netanyahu e Mladenov. Anziché affermare che Israele avesse comunicato le proprie obiezioni a Mladenov, la fonte ha dichiarato che queste erano state trasmesse a Tony Blair, membro del Board of peace. Una fonte ben informata sulla questione ha riferito a Haaretz che Netanyahu e Mladenov hanno recentemente tenuto un incontro «molto burrascoso». Ciononostante, tutte le parti comprendono che il destino dell’accordo dipende in ultima analisi dalla volontà di Trump di esercitare pressioni su Netanyahu – come ha fatto 10 mesi fa in merito all’accordo per porre fine alla guerra a Gaza, e di nuovo ad aprile con il cessate il fuoco in Libano.

Durante i negoziati, Israele è stato tenuto al corrente – e una delegazione israeliana ha persino partecipato ai colloqui di mercoledì, come riportato da Haaretz.

Tuttavia, la rapidità con cui i colloqui si sono conclusi sembra aver colto di sorpresa Israele, e l’ufficio di Netanyahu in particolare.

A quanto pare, i funzionari israeliani speravano che, come altre dichiarazioni e iniziative annunciate di recente da Trump, anche questo accordo si sarebbe rivelato, in ultima analisi, un’altra promessa non vincolante del presidente degli Stati Uniti.

I rappresentanti del Board of peace affermano che l’accordo prevede il completo disarmo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati nella Striscia di Gaza, compresa la consegna dei fucili d’assalto Kalashnikov AK-47. Una clausola inclusa nella roadmap assoggetta inoltre tutte le armi da fuoco in possesso privato alla legge palestinese, che vieta il possesso di qualsiasi arma diversa da una pistola, e anche per le pistole è richiesta una licenza.

In pratica, tuttavia, le conversazioni con fonti ben informate sull’accordo, così come i dettagli pubblicati, suggeriscono che le relative disposizioni non stabiliscano condizioni rigide o chiaramente definite per la consegna dei fucili d’assalto. Dato che finora nessuna autorità è riuscita a disarmare Hamas, non è chiaro come il comitato tecnocratico, e le forze di polizia che operano sotto la sua autorità, sarebbero in grado di far rispettare la registrazione e la consegna delle armi personali.

Ci sono ulteriori ostacoli che si frappongono all’accordo. Secondo una bozza pubblicata dal quotidiano economico saudita Asharq, che coincide con le dichiarazioni pubbliche rilasciate da Mladenov negli ultimi mesi, Israele dovrebbe innanzitutto adempiere agli obblighi che non ha rispettato nei 10 mesi trascorsi dalla firma dell’accordo sul rilascio degli ostaggi, avvenuto nell’ottobre 2025.

Tra questi figurano la cessazione di tutte le operazioni militari a Gaza, l’autorizzazione all’ingresso di 4.200 camion di aiuti alla settimana, la revoca delle restrizioni sulle spedizioni di carburante e gas da cucina, la riapertura completa e graduale del valico di Rafah in coordinamento con l’Egitto e l’avvio della ricostruzione delle infrastrutture idriche, fognarie e ospedaliere di Gaza.

In base alle disposizioni pubblicate, Israele dovrà inoltre ritirarsi alla «Linea Gialla» originaria delineata nel piano in 20 punti di Trump per Gaza, come condizione affinché Hamas avvii il processo di disarmo graduale. Ciò lascerebbe a Israele il controllo di circa il 53 per cento della Striscia di Gaza, rispetto all’attuale percentuale superiore al 60 per cento.

Il Board of peace, i mediatori e Hamas attendono tutti che Israele si ritiri dall’invasione che ha condotto lentamente ma inesorabilmente negli ultimi 10 mesi, e torni allo status quo previsto dall’accordo di cessate il fuoco dell’ottobre 2025.

Solo allora, e man mano che Hamas compirà progressi nel proprio disarmo, Israele proseguirà il proprio ritiro graduale, fino a raggiungere un «perimetro di sicurezza» definitivo, ovvero una zona cuscinetto i cui confini esatti non sono ancora stati resi pubblici.

Tuttavia, le dichiarazioni rilasciate negli ultimi due giorni da una «fonte politica israeliana» anonima indicano che Israele rifiuta di ritirarsi fino all’«attuale» Linea Gialla, e non è nemmeno disposto a ritirarsi ulteriormente fino alla Linea Gialla originaria, finché Hamas non avrà completato quello che definisce un «autentico» disarmo e Gaza non sarà stata completamente smilitarizzata.

In altre parole, Israele non è disposto ad accontentarsi che il comitato tecnocratico raccolga e immagazzini le armi di Hamas. Chiede invece che tutte le armi vengano rimosse completamente dalla Striscia di Gaza – una condizione che non figura nell’accordo. Piuttosto, secondo una fonte del Board of Peace, il testo fa riferimento alla «messa fuori servizio delle armi», una formulazione che lascia spazio a molteplici interpretazioni.

Ciononostante, anche la formulazione delle dichiarazioni della fonte politica israeliana lascia spazio a interpretazioni.

Israele dovrà affrontare due prove importanti nei prossimi giorni. La prima: il governo israeliano smetterà di sferrare attacchi a Gaza? In secondo luogo: il gabinetto israeliano autorizzerà le Forze di Difesa Israeliane (Idf) a ritirarsi dai territori che attualmente controlla nella Striscia di Gaza, tornando alla «Linea Gialla» originaria dell’ottobre 2025?

Ci sono diversi scenari possibili in vista della prossima fase dell’accordo, compreso quello in cui i colloqui con Hamas falliscano prima che l’accordo venga ufficialmente firmato. Tuttavia, dal lato israeliano, due scenari spiccano su tutti.

Il primo scenario possibile rispecchierebbe in gran parte gli ultimi 10 mesi: Netanyahu, agendo a nome dello Stato di Israele, accetterebbe formalmente la proposta di Trump, facendo al contempo tutto il possibile per ritardarne, ostacolarne, indebolirne e, in ultima analisi, svuotarne di sostanza l’attuazione.

Un secondo scenario, che diventa sempre più plausibile con l’avvicinarsi delle elezioni generali israeliane, previste per il 27 ottobre, vedrebbe Netanyahu potenzialmente sacrificare il suo rapporto con i partner di coalizione di estrema destra, che si oppongono a qualsiasi tipo di tregua con Hamas, a favore di rapidi progressi diplomatici.

Dal punto di vista di Netanyahu, ciò potrebbe spianare la strada a una svolta in grado di convincere l’Arabia Saudita ad aderire agli Accordi di Abramo e a normalizzare le proprie relazioni diplomatiche con Israele – una mossa che potrebbe aiutarlo a presentarsi come un abile uomo di Stato per riconquistare potenziali elettori.

In definitiva, il successo del piano di Trump per Gaza potrebbe dipendere dalla strada che sceglierà Netanyahu, mentre le sorti elettorali di quest’ultimo potrebbero, a loro volta, dipendere dal suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti”, conclude Rozovsky.

Le disposizioni della tabella di marcia includono:

1. Quadro politico: Tutte le parti ribadiscono il proprio impegno nei confronti del piano di pace di Trump e della risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come quadro di riferimento per l’attuazione. L’accordo prevede la smilitarizzazione e la deradicalizzazione di Hamas, tracciando al contempo un percorso verso la creazione di uno Stato palestinese e garantendo al contempo la sicurezza di Israele.

2. Cessate il fuoco: Israele, Hamas e le altre fazioni palestinesi sospenderebbero le operazioni militari. Una volta definiti il calendario e i meccanismi di attuazione, l’NCAG (il Comitato tecnocratico palestinese, ndr) entrerebbe a Gaza e inizierebbe ad assumersi le proprie responsabilità.

3. Verifica: Il passaggio da una fase alla successiva dipenderebbe dal completamento della fase precedente. Il Board of peace istituirebbe un Comitato Internazionale di Verifica (IVC), incaricato di certificare che entrambe le parti abbiano adempiuto ai propri impegni prima di passare alla fase successiva.

4. Trasferimento della governance: Tutti i poteri di governance civile e di sicurezza interna a Gaza verrebbero trasferiti all’NCAG. Hamas e le altre fazioni rinuncerebbero a qualsiasi ruolo governativo, militare o civile e accetterebbero di non interferire nel lavoro del comitato durante il periodo di transizione.

5. Amministrazione civile: Dopo aver assunto la piena responsabilità, l’NCAG garantirebbe la continuità dei servizi pubblici e delle istituzioni civili. Esaminerebbe la situazione finanziaria di Gaza, si adopererebbe per proteggere e recuperare i beni pubblici e gestirebbe gli obblighi finanziari in sospeso.

6. «Un’unica autorità, un’unica legge, un’unica forza armata»: Solo l’NCAG sarebbe autorizzato a detenere armi e a far rispettare la legge a Gaza. Il comitato opererebbe nel rispetto della legislazione palestinese e degli standard internazionali. L’accordo afferma che questo principio costituisce il fondamento del processo di smilitarizzazione.

7. Polizia: Gli agenti di polizia di Gaza sarebbero sottoposti a un processo di verifica prima di entrare a far parte delle forze di polizia dell’NCAG. A coloro che non superassero la selezione verrebbero offerti incarichi civili o il pensionamento. Tutte le armi della polizia verrebbero trasferite sotto l’autorità del comitato.

8. Armi pesanti: Le armi pesanti, i tunnel, i siti di produzione di armi e i depositi di armi verrebbero smantellati gradualmente sotto supervisione internazionale dopo il dispiegamento della Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF).

Il processo procederebbe parallelamente a un ritiro graduale di Israele e allo smantellamento delle milizie armate. Nessuna arma verrebbe trasferita a Israele o a qualsiasi parte non palestinese. Al termine del processo, solo l’NCAG deterrebbe armi a Gaza.

9. Armi personali: Le armi da fuoco personali rimarrebbero soggette alla legislazione palestinese. L’NCAG avrebbe l’autorità esclusiva in materia di registrazione delle armi, rilascio delle licenze e applicazione della legge. L’accordo vieterebbe il possesso di fucili d’assalto.

10. Milizie armate: Le milizie armate sostenute da Israele verrebbero disarmate e le loro armi trasferite all’NCAG. I membri di tali milizie non verrebbero integrati nelle forze di polizia del comitato.

11. Accordo di pace sociale: Le parti firmeranno un Accordo di pace sociale con cui si impegnano a porre immediatamente fine alla violenza interna, alle dimostrazioni di forza, alle parate militari e alle manifestazioni armate. L’accordo ha lo scopo di prevenire scontri interni durante il periodo di transizione.

12. Forza internazionale di stabilizzazione: Verrebbe dispiegata una Forza internazionale di stabilizzazione temporanea per separare le forze israeliane dalle aree controllate dall’NCAG. La forza monitorerebbe il cessate il fuoco, garantirebbe la sicurezza delle consegne di aiuti umanitari, addestrerebbe la polizia palestinese e assisterebbe l’NCAG nell’adempimento delle sue responsabilità.

L’ISF non condurrebbe operazioni di polizia contro la popolazione palestinese, che rimarrebbe di competenza dell’NCAG.

13. Ritiro israeliano: Le forze israeliane si ritirerebbero da Gaza in fasi successive, in base ai progressi verificati nello smantellamento delle armi. L’accordo stabilisce inoltre che a nessuno sarebbe richiesto di lasciare la Striscia di Gaza.

14. Sicurezza interna: L’NCAG si assumerebbe la responsabilità esclusiva dell’ordine pubblico e dell’applicazione della legge all’interno di Gaza. L’accordo precisa che tale responsabilità non include le minacce che esulano dall’ambito della sicurezza interna.

15. Ricostruzione: La ricostruzione di Gaza procederebbe secondo un piano supervisionato dal Consiglio di Pace e dall’NCAG, in conformità con gli standard internazionali. Il piano regolerebbe inoltre la gestione delle risorse e dei finanziamenti.

Quindici punti per una svolta. Ma le incognite incombono sull’attuazione del piano. E la prima, la più pesante, tra queste incognite ha un nome, un volto, un ruolo: Benjamin Netanyahu, primo ministro d’Israele.