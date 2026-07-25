Vi hanno mentito: campagna digitale palestinese per ricordare al mondo che il cessate il fuoco a Gaza è una “illusione”

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

25 Luglio 2026 - 19.19

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Repetita iuvant. Perché Nagham Zbeedat lo merita. Lo merita, per i toccanti, documentati, reportage sulla non vita a Gaza. Nagham segue per Haaretz la tragedia palestinese. E lo fa con una profondità e umanità che arricchiscono l’ottimo lavoro giornalistico. Il suo è un giornalismo politico, nel senso più alto e nobile del termine “politico”. Perché la gente di Gaza è vittima di un genocidio, e non di un cataclisma naturale. Un genocidio voluto da chi governa Israele.

Zbeedat dà voce, volto, a quanti a Gaza lottano per la sopravvivenza, ricordandoci, sempre, che si tratta di esseri umani e non di numeri. Il suo lavoro è un esempio di cosa sia un giornalismo libero, d’inchiesta, un giornalismo dalla schiena dritta. L’esatto contrario della narrazione propagandistica veicolato dalla macchina del fango messa in piedi dal governo fascista di Tel Aviv e che tanti aedi ha in Italia. Su questo va fatta chiarezza, senza giri di parole: ci sono molti modi per essere complici del genocidio perpetrato da Israele a Gaza: non sanzionando i responsabili, mandanti ed esecutori. Vendendo le armi con cui vengono massacrati i gazawi, 5 su 6 civili secondo quanto documentato in una data base dell’esercito israeliano, meritoriamente svelato da Haaretz. Ma si è complici del genocidio anche veicolando, in editoriali o in comparsate televisive, le falsità della propaganda di Netanyahu e soci. O cancellando Gaza dai radar mediatici.

Zbeedat ricorda e racconta che Gaza è tutt’altro che pacificata. E lo fa con un reportage, per Haaretz, dal titolo: #Vi hanno mentito: i palestinesi lanciano una campagna digitale per ricordare al mondo che il cessate il fuoco a Gaza è un’“illusione”

Racconta Zbeedat: “Una nuova campagna digitale promossa da giornalisti e attivisti palestinesi mira a riportare l’attenzione internazionale su Gaza e a sottolineare che, sebbene gli Stati Uniti abbiano dichiarato un cessate il fuoco tra Hamas e Israele il 10 ottobre 2025, l’accordo non ha posto fine né agli attacchi israeliani né alla catastrofe umanitaria in corso causata dal blocco imposto da Israele.

La campagna con l’hashtag ‘Vi hanno mentito’ “è apparsa per la prima volta sui social media in inglese e arabo il 16 luglio, anche se non è ancora chiaro chi ne sia l’autore originale. Da allora, migliaia di post hanno riempito i social network, tra cui filmati e testimonianze di giornalisti, operatori umanitari, creatori di contenuti e persone comuni di Gaza.

Renad Attallah, una dodicenne di Deir al-Balah che ha attirato l’attenzione internazionale pubblicando su Instagram dei video in cui si vedeva mentre cucinava durante la carestia del 2025, mercoledì ha esortato i suoi 1,6 milioni di follower a rivolgere nuovamente la loro attenzione alla sanguinosa realtà di Gaza: «I Mondiali sono finiti, quindi abbiamo più spazio per parlare delle cose importanti».

Da quando il mondiale di calcio è iniziato l’11 giugno, «Israele ha ucciso più di 118 palestinesi nella Striscia di Gaza. Intere famiglie sono state sterminate, senza che ne [rimanesse] nessuno», afferma Attallah, che l’anno scorso si è rifugiata nei Paesi Bassi dalla Striscia, mentre sua madre rimane a Gaza. «Le uccisioni non si sono fermate. Solo distruzione, uccisioni e sangue. Dov’è il cessate il fuoco? Non c’è alcun cessate il fuoco. Vi hanno mentito».

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute di Gaza, 1.127 palestinesi sono stati uccisi e 3.643 feriti da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore il 10 ottobre. Le squadre di soccorso hanno inoltre recuperato i corpi di circa 800 persone da sotto le macerie durante quel periodo.

Il ministero afferma che il bilancio complessivo delle vittime della guerra si attesta a 73.250, con altre 173.751 persone ferite. L’Ufficio Stampa del Governo di Gaza ha registrato separatamente 3.689 presunte violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele.

Il portavoce della Protezione Civile palestinese Mahmoud Basal, che ha partecipato alla campagna, ha scritto su X che il protrarsi degli attacchi ha reso il termine «cessate il fuoco» sempre più distante dalla realtà sul campo.

«Che tipo di cessate il fuoco è questo, quando i bambini continuano a essere uccisi, le case vengono bombardate, le tende sono prese di mira e le famiglie piangono i propri cari ogni giorno?», ha scritto Basal.

«Un vero cessate il fuoco significa che le uccisioni cessano, i bombardamenti si placano, i bambini dormono senza paura e le persone tornano alle loro vite. Ma a Gaza, gli attacchi aerei continuano e i civili ne pagano ancora il prezzo giorno dopo giorno».

Nei video della campagna compaiono anche bambini che ricevono cure mediche e vivono nei campi profughi. In un filmato, i bambini hanno smentito le affermazioni secondo cui la guerra fosse finita, elencando la fame, la distruzione, la privazione dell’istruzione, i bombardamenti e la perdita di parenti e vicini come aspetti ricorrenti della vita a Gaza.

«Vi hanno mentito. Hanno detto che tutto era finito, che Gaza era scomparsa dai notiziari e che il rumore dei bombardamenti si era affievolito. Ma la realtà che stiamo vivendo è diversa», ha affermato in un video l’attivista palestinese e creatore di contenuti Osaid al-Kahlout. (Al-Kalhout è fratello di Abu Obeida, l’ex portavoce dell’ala militare di Hamas assassinato dalle Idf nell’agosto 2025.)

Mahmoud Shalhob, padre di tre figli a Gaza City: «I rumori delle esplosioni continuano, insieme ai segni di distruzione, alla sofferenza delle famiglie e alla paura dei bambini che vivono ancora in mezzo alla guerra, alla devastazione, ai bombardamenti e al fuoco di artiglieria», ha aggiunto. «La storia non è finita. Gaza non è un numero in un notiziario, e la sua gente non è un titolo passeggero».

Quando lo scorso autunno fu annunciato il cessate il fuoco, Mahmoud Shalhob disse ai suoi quattro figli che avrebbero potuto finalmente lasciare la loro tenda nel campo profughi di al-Shati, a Gaza City, e tornare alla loro casa danneggiata più a nord, a Beit Lahia. La famiglia ha coperto le finestre in frantumi con della plastica e ha sistemato i materassi sul pavimento. Poi, il 23 aprile, due mesi dopo il loro ritorno, un attacco israeliano ha colpito la città, uccidendo il cugino di Shalhob e costringendo la famiglia di cinque persone a fuggire di nuovo.

«I bombardamenti sono diventati meno frequenti, ma la morte è rimasta», racconta Shalhob a Haaretz. «Il cessate il fuoco era per chi stava fuori, non per noi qui».

Ora sfollata in una tenda a Deir al-Balah, la famiglia di cinque persone di Shalhob vive nella paura costante di un ulteriore sfollamento e nel rumore degli attacchi nelle vicinanze.

La campagna è stata lanciata mentre gli attacchi israeliani si intensificavano in tutta l’enclave. La notte del 16 luglio, alcuni attacchi hanno colpito la città di Gaza e Khan Yunis, uccidendo cinque persone, secondo quanto riferito da funzionari locali e giornalisti a Gaza.

«L’intera popolazione di Gaza non ha vissuto un solo giorno né un solo momento di cessate il fuoco. Questo cessate il fuoco è un’illusione», ha dichiarato Jibril Khattab, un parente di una delle vittime, a Reuters dall’ospedale Al Shifa di Gaza City il 16 luglio.

Ali Abo Rezeg, corrispondente e ricercatore dell’agenzia Anadolu, ha descritto quella notte come una delle più violente a Gaza dall’annuncio del cessate il fuoco. Ha affermato che la campagna ha coinciso con l’intensificarsi degli attacchi e con le crescenti richieste di proteste e altre azioni pubbliche volte a riportare l’attenzione internazionale su Gaza.

Sujood, una donna di 32 anni madre di quattro figli, si trovava all’interno della tenda della sua famiglia ad Al-Mawasi, vicino a Rafah, la scorsa settimana, il 14 luglio, quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco verso le tende vicine. «All’improvviso abbiamo sentito degli spari. Ho attirato i miei figli verso di me e la gente ha cominciato a gridare e a cercare un posto dove nascondersi», racconta.

Quattro palestinesi sono stati uccisi quel giorno a Khan Yunis e Rafah, tra cui il bambino di 10 anni Mu’taz Abu Sha’ar, colpito all’interno della tenda in cui la sua famiglia si era rifugiata e deceduto in seguito alle ferite riportate.

Suo padre e suo fratello erano stati uccisi in precedenza durante la guerra, costringendo sua madre a piangere la perdita di un altro membro della sua famiglia stretta.

«È successo durante il giorno, quando la gente era sveglia e i bambini erano fuori», racconta Sujood. La sua famiglia si era già rifugiata ad Al-Mawasi in cerca di sicurezza.

«Dove dovrei portare quattro bambini adesso? Viviamo sotto un telo di stoffa. Non c’è una porta da chiudere e nessun posto dove nascondersi. Mu’taz è stato colpito all’interno della tenda in cui la sua famiglia si era rifugiata. Quando dicono che c’è un cessate il fuoco, non so come vorrebbero che definissimo questa situazione.”

Ahmad Hamdan, un giornalista indipendente con sede a Beit Hanoun, ha scritto su X che la guerra non era finita, ma era semplicemente passata in secondo piano nella copertura mediatica a causa del cambiamento delle priorità internazionali.

Yousef al-Damouky, scrittore e giornalista con sede in Turchia, ha analogamente affermato che Gaza non ha smesso di «sanguinare», descrivendo i residenti come giunti «alla linea di demarcazione definitiva tra la vita e la morte». Una rinnovata attenzione, ha sostenuto, potrebbe non essere sufficiente a fermare gli attacchi israeliani, ma potrebbe documentarne le conseguenze e creare pressione pubblica.

Per Shalhob, la guerra non sarà finita semplicemente quando gli attacchi diventeranno meno frequenti. Finirà quando le famiglie potranno tornare a casa senza essere nuovamente sfollate, i feriti potranno ricevere cure e i genitori potranno mettere a letto i propri figli senza doversi preparare a fuggire.

«Significherebbe che gli attacchi smetteranno di abbattersi su di noi e che il cibo tornerà sugli scaffali», afferma Shalhob. «Significherebbe che potremo tornare a casa e ricostruirla».

Così Nagham Zbeedat. Gaza, la mattanza continua.

Ed è destinata a proseguire fino a quando non sarà posto fine all’occupazione.

Lo scrive con la consueta nettezza e onestà intellettuale, Dahlia Scheindlin, che sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, firma un’accurata analisi dal titolo: Anche se Israele dovesse intervenire con fermezza contro i coloni violenti, la violenza dell’occupazione continuerà

Argomenta Scheindlin: “Sembrava un momento drammatico, forse addirittura un punto di svolta: il primo ministro israeliano della linea dura Benjamin Netanyahu era talmente inorridito dai raccapriccianti attacchi perpetrati da terroristi ebrei contro i palestinesi in Cisgiordania da definirli un “cancro in espansione”. Netanyahu in persona – non un ministro né un portavoce.

Forse i coloni hanno finalmente superato i limiti che nemmeno Netanyahu riusciva a tollerare. Forse, seguendo il suo esempio, la società israeliana inizierà a risvegliarsi dal suo imperdonabile torpore.

Ma al di là dei titoli dei giornali, non c’è nulla di concreto. Anzi, è peggio. Come le precedenti ondate di lacrime di coccodrillo versate dalla destra israeliana su questa sfortunata situazione di terrore ebraico sorta spontaneamente dal nulla, le parole del primo ministro sono un diversivo finalizzato a un unico scopo: l’espansione degli insediamenti, l’espulsione dei palestinesi e il completamento dell’annessione.

Non servono speculazioni o fonti particolari per saperlo, perché lo stesso servizio di Channel 13 della corrispondente Moriah Asraf sul commento del «cancro che si diffonde» racconta la storia: il gabinetto di sicurezza israeliano ha tenuto una riunione a marzo e ha adottato un pacchetto di misure per affrontare questo problema.

Il piano, ha riferito la giornalista, era delineato in linguaggio biblico, in particolare con la ben nota frase tratta dal Salmo 34,14: «Allontanati dal male e fa’ il bene». Nella decisione del gabinetto, «allontanati dal male» avrebbe dovuto riferirsi al contenimento della violenza dei coloni. Avete un solo tentativo per indovinare cosa intendesse questo governo per «fare il bene», e avreste ragione: ‘espandere gli insediamenti’. L’argomento principale addotto da Netanyahu per frenare la violenza dei coloni è che essa macchia ingiustamente la reputazione dei coloni, ha riferito Haaretz.

Nonostante la presenza di fondamentalisti religiosi tutt’intorno a lui, Netanyahu presumibilmente non conosce la riga precedente in quel capitolo del Libro dei Salmi: «Tieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal parlare con inganno», né ha completato la frase citata in precedenza, che prosegue con un’altra espressione che gli ebrei solitamente venerano: bakesh shalom v’radfehu – «cerca la pace e perseguila». E questo è solo l’inizio per decifrare ciò che lui e il suo governo intendono realmente.

Seconda prova del fatto che né Netanyahu né il suo governo intendono porre fine alla violenza dei coloni: continuano a trovare scuse per giustificarla. Solo poche settimane fa, Netanyahu ha ripetuto la sua assurda affermazione su un certo numero di «giovani in difficoltà che non provengono dagli insediamenti», alla Cnn, come se l’intero fenomeno degli attacchi quotidiani fosse terribile ma slegato dalle espulsioni fisiche, furti di bestiame, raccolti, terra e acqua, distruzione di veicoli, assedio di abitazioni, incendio di edifici, moschee e tereni, con l’obiettivo di rendere la vita invivibile ai palestinesi, allontanarli dalle loro case e celebrare la vittoria dell’espulsione, con il sostegno o la partecipazione delle Idf.

Successivamente, nel marzo 2026, erano trascorsi tre anni e tre mesi da quando questo governo era entrato in carica negli ultimi giorni del 2022. Nel 2023, il numero di palestinesi feriti dai coloni è aumentato di quasi il 30 per cento rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha).

Tra il 2024 e il 2025, tale cifra è aumentata di quasi il 130 per cento, raggiungendo gli 832 palestinesi feriti. In realtà, la definizione di attacchi «quotidiani» è imprecisa: includendo tutti gli incidenti che hanno comportato vittime o danni materiali, l’Ocha ha registrato sei incidenti al giorno nel 2026 (dati aggiornati a metà luglio).

Prendere decisioni in sordina su come frenare tale violenza nel suo quarto e ultimo anno equivale a una forte dichiarazione di sostegno al terrorismo ebraico per tutti gli anni precedenti.

Per inciso, l’Ocha tiene traccia anche dei dati relativi al terrorismo palestinese contro gli israeliani in Cisgiordania. Nell’anno di picco, il 2023, si sono contati 200 israeliani feriti; nel 2026, 20. A proposito di menzogne, il governo, i coloni e i loro sostenitori, come il corrispondente politico Amit Segal, ripetono spesso che, nonostante questa sfortunata ondata di terrorismo ebraico, è ovviamente «molto più pericoloso essere ebrei in Giudea e Samaria».

Nel 2026, l’Ocha ha rilevato che 68 palestinesi sono stati uccisi da israeliani (cifra che include tutti i decessi, sia per mano delle forze di sicurezza che dei coloni). Secondo l’Agenzia per la Sicurezza interna israeliana, quest’anno un israeliano è stato ucciso in un attacco terroristico palestinese in Cisgiordania – in un caso ambiguo che potrebbe essere stato un incidente stradale. Dopo la pubblicazione di questo articolo, venerdì quattro palestinesi e due israeliani sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco durante uno scontro scoppiato dopo che alcuni coloni erano entrati in un villaggio palestinese.

Il database dell’Ocha ha rilevato che nel 2026 sono rimasti feriti oltre 1.300 palestinesi e 20 israeliani. Vorrei che nessuno attaccasse nessuno; ma una bugia è una bugia.

Infine, Netanyahu dispone dello strumento più efficace e influente del Paese per frenare la violenza dei coloni: la sua voce. Far trapelare mezza frase quattro mesi dopo una decisione segreta – ancora non resa pubblica nella sua interezza e non ancora attuata – non è esattamente l’appello a gran voce che avrebbe potuto lanciare direttamente alle Idf, ai coloni e agli stessi giovani in difficoltà.

Si tratta di un uomo a cui non ha mai fatto male utilizzare le sembianze del figlio defunto del suo rivale politico Gadi Eisenkot per accusare quest’ultimo di aver formato una coalizione con un partito arabo. Dalla tomba, una spettrale rappresentazione generata dall’intelligenza artificiale del sosia del figlio perduto osserva, affranto, mentre suo padre riserva il proprio abbraccio a qualcun altro. Netanyahu sa come far passare un messaggio quando vuole. Quando vuole tacere, lo capiamo forte e chiaro.

È difficile pensare a qualcosa di peggio, ma ne ho una: immaginate che alle prossime elezioni israeliane di ottobre vincano i partiti dell’opposizione. Che si tratti di un governo dei partiti sionisti dell’opposizione o di una coalizione che includa la Lista Araba Unita, sicuramente saranno tutti d’accordo su una vera e propria repressione della violenza dei coloni. Sopprimere e porre fine a questo flagello sarebbe, ovviamente, un’ottima cosa per i palestinesi.

Eppure – la comunità internazionale, già desiderosa di credere che senza Netanyahu la situazione sia più tranquilla e migliore, si affretterà a lodare tale repressione. Anche questo va bene di per sé: il rinforzo positivo è positivo.

Ma sarebbe estremamente dannoso se il sollievo per l’azione del governo israeliano contro il terrorismo ebraico si trasformasse in distrazione e compiacimento rispetto al quadro più ampio: il progresso politico verso l’autodeterminazione palestinese attraverso la creazione di uno Stato e la fine dell’occupazione. È lo stesso ragionamento sul motivo per cui Gaza non può sopravvivere solo grazie agli aiuti umanitari, perché gli esseri umani hanno bisogno di libertà politica.

La violenza dei coloni può essere ridotta, lasciando inalterata la violenza tecnica e burocratica dell’occupazione stessa. Un meccanismo ben meno visibile e che non fa notizia, volto a sottrarre terra, acqua, libertà di movimento e bilanci nazionale, continuerà a rendere la vita dei palestinesi invivibile.

Il mondo potrebbe allora voltare le spalle, soddisfatto di lasciarsi alle spalle i clamorosi grattacapi causati dai coloni, e fingere di non vedere la verità che ognuno di noi conosce. È già successo in passato. Io sarò arrabbiata, ma i palestinesi lo saranno ancora di più”, conclude Scheindlin.

Lo saranno, arrabbiati, i palestinesi. E lo saranno per generazioni. A ragione. Perché tra le macerie di una terra ridotta a un enorme camposanto, non possono che crescere rabbia, dolore e resilienza.