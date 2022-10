Dopo gli attacchi russi, black-out a Kiev e in altre regioni. La Ue pensa di stanziare fondi per la rete Starlink

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 14.22

Preroll

“Durante la nostra riunione, vorrei che discutessimo della nostra assistenza all’Ucraina e affrontare in particolare i bisogni immediati dell’Ucraina al fine di prepararla per questo inverno, nonchè la sostenibilità della nostra assistenza a medio e lungo termine”. Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella lettera d’invito ai capi di Stato e di Governo dell’Ue per il Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Continuano gli attacchi aerei russi su Kiev, che stanno prendendo di mira “le infrastrutture critiche” della città. Tre attacchi russi hanno colpito una centrale elettrica: lo riferisce su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, segnalando nuove esplosioni nel distretto di Desnianskyi. “Secondo le prime informazioni, un impianto di alimentazione sulla riva sinistra di Kiev è stato colpito tre volte”, ha scritto sui social media il vice capo dell’ufficio del presidente ucraino, Kyrylo Tymoshenko.

Middle placement Mobile

Gli ultimi attacchi russi hanno lasciato senza luce ed elettricità alcuni distretti della città di Dnipro e le località di Synelnykove e Vasylkivka, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo riporta il governatore regionale Valentyn Reznichenko, citato dal Kyiv Independent. “Una delle stazioni di pompaggio della società idrica Dniprovodokanal è stata tagliata fuori dalla rete elettrica, il che ha causato problemi con l’erogazione d’acqua sulla sponda sinistra del fiume Dnepr”, ha spiegato il governatore. Anche il sindaco di Zhytomyr Serhiy Sukhomlyn riporta due attacchi russi a una centrale elettrica, dopo i quali la città è rimasta priva di acqua ed elettricità.

Dynamic 1

I paesi dell’Ue stanno discutendo se contribuire con fondi propri per garantire agli ucraini l’accesso ai servizi internet Starlink, attualmente pagati dal numero uno di Tesla, Elon Musk. Lo riferisce Politico sottolineando che il tema è entrato nella discussione del Consiglio dei ministri degli Esteri a Lussemburgo. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis, il capo della politica estera Ue Josep Borrell ha sollevato il tema, “e alcuni Paesi hanno aderito”. Anche gli Usa – aveva riferito ieri Politico- stanno valutando la stessa opzione.

Dopo gli attacchi russi della mattina, la situazione energetica in Ucraina è “critica”. Lo ha fatto sapere l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le nostre regioni dipendono l’una dall’altra”, ha spiegato in tv uno dei componenti dell’ufficio presidenziale, Kyrylo Tymoshenko, aggiungendo che è necessario “che l’intero Paese si prepari al fatto che potrebbero esserci problemi nell’elettricità, l’acqua e il riscaldamento”.