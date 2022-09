Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo: "L'Ue dovrebbe concedere i visti umanitari ai russi"

globalist

L’Unione europea dovrebbe concedere visti umanitari ai russi mentre Mosca annuncia una mobilitazione parziale. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Mercoledì, il presidente russo Vladimir Putin ha decretato una mobilitazione parziale nel Paese, il giorno dopo che le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, così come le parti controllate dalla Russia delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, hanno deciso di tenere dei referendum sull’adesione alla Russia dal 23 al 27 settembre. Secondo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, la misura richiede solo l’1 per cento delle risorse totali di mobilitazione della Russia, ovvero circa 300mila riservisti.

“In linea di principio penso che l’Unione Europea dovrebbe ospitare quanti sono in pericolo a causa delle loro opinioni politiche. Sono d’accordo sull’idea che dovremmo cooperare e coordinarci molto rapidamente perché questo, questa mobilitazione parziale, è un fatto nuovo”, ha affermato Michel in un’intervista al quotidiano Politico.

L’Ue ha adottato il 6 settembre una proposta per sospendere completamente un accordo di facilitazione del visto con la Russia. La misura è entrata in vigore il 12 settembre. La decisione ha complicato il processo di richiesta del visto per i cittadini russi e ha imposto maggiori restrizioni per i visti per ingressi multipli. Polonia, Lettonia, Estonia e Lituania hanno deciso di porre restrizioni a partire dal 19 settembre ai russi che tentano di entrare nei loro Paesi. Il portavoce del governo polacco Piotr Muller ha affermato che i russi non potrebbero venire in questi stati dell’Ue anche con visti Schengen rilasciati da Paesi terzi.