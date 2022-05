Lavrov, Mosca risponde a Draghi: "Indignato? L'intervista voluta dai media italiani..."

globalist

3 Maggio 2022 - 09.47

Botta e risposta sull’asse Roma – Mosca, dopo l’intervista rilasciata dal ministro degli Esteri russo Lavrov a Mediaset. Dopo le accuse di Draghi, che ha parlato di “monologo senza contraddittorio” e di “parole oscene”, è arrivata la risposta del Cremlino.

“L’iniziativa di condurre l’intervista non è venuta dal ministero degli Esteri russo, ma da giornalisti italiani” – ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova su Telegram. “Draghi ha criticato il programma della tv italiana, in cui è intervenuto per 40 minuti il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov.

Il programma è stato pubblicizzato come un’intervista, ma in realtà è stato un comizio, ha detto Draghi. Voglio che i cittadini italiani sappiano la verità, perché i politici italiani stanno prendendo in giro il loro pubblico”.