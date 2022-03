Ucraina, Bennett parla per tre volte con Zelensky dopo il suo incontro a Mosca con Putin

globalist

6 Marzo 2022 - 11.27

Preroll

Guerra in Ucraina, il premier israeliano Naftali Bennett è rientrato dalla sua missione a sorpresa a Mosca dove ha parlato per tre ore con Vladimir Putin, recandosi poi a Berlino dove ha avuto un colloquio con Olaf Scholz. Secondo quanto riporta oggi la stampa israeliana, la preparazione del suo viaggio segreto in Russia, che dall’ufficio del premier israeliano assicurano è avvenuto “in coordinamento e con la benedizione degli Usa e di Kiev”, è iniziata mercoledì scorso, quando Bennett ha parlato al telefono con Putin.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Prima di partire per Mosca, Bennett ha avvisato membri del suo governo, tra i quali il ministro degli Esteri Yair Lapid e della Difesa, Benny Gantz, che oggi riunisce per il consiglio dei ministri.

Middle placement Mobile

Subito dopo i colloqui con Putin, Bennett ha parlato non solo con Volodymyr Zelensky, e poi è volato a Berlino per il colloquio con il cancelliere tedesco, durante il quale – spiegano dall’ufficio del premier – i leader “hanno discusso il conflitto tra Russia e Ucraina“. Ma al momento non è chiaro se la missione abbia sortito alcun effetto. Anzi, non sembra proprio.

Dynamic 1

Nuovi colloqui con Zelensky

l primo ministro israeliano Naftali Bennett ha parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelenski: si tratta della loro terza conversazione in due giorni. Lo ha riferito un portavoce di Bennett, senza fornire ulteriori dettagli. Ieri, il premier ha fatto una visita a sorpresa a Mosca per discutere la crisi ucraina con il presidente russo Vladimir Putin. Su richiesta dell’Ucraina, Israele ha offerto una mediazione per risolvere la situazione.