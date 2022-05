L'esperto: "Vi spiego cosa c'è dietro le scuse interessate di Putin e l'entusiastica accettazione di Bennett"

Umberto De Giovannangeli

7 Maggio 2022 - 17.47

Cosa c’è dietro le scuse “interessate” di Vladimir Putin a Naftali Bennett per l’improvvida uscita del ministro degli Esteri russo (Lavrov), uno dei fedelissimi dello Zar del Cremlino, sul sangue ebraico di Adolf Hitler? E perché quelle scuse, alquanto tardive, sono state subito accettate e rilanciate con una gran cassa mediatica da un inguaiato premier?

A spiegarlo sono due tra le più autorevoli firme del giornalismo israeliano, colonne di Haaretz: Anshel Pfeffer e Jonathan Lis.

Matrimonio d’interessi

Scrive Pfeffer: “ L’ex primo ministro Ehud Olmert ha recentemente ricordato i suoi incontri con il presidente russo più di dieci anni fa. Uno dei principali obiettivi di Olmert era cercare di convincere Vladimir Putin a non fornire all’Iran missili antiaerei avanzati.

Putin mi diceva sempre che “i miei migliori amici vivono in Israele; una mia insegnante di liceo vive in Israele e le ho comprato un appartamento a Tel Aviv. Quando ero vicesindaco di San Pietroburgo volavo a Tel Aviv e andavo con gli amici giù a Eilat dove mi sdraiavo sulla spiaggia e guardavo le vostre belle ragazze israeliane”, ha detto Olmert al podcaster Ariel Klachkin.

“Putin direbbe: ‘Non sono il nemico di Israele e non aiuterò mai nessuno a danneggiare la sicurezza di Israele’. I comunisti erano stupidi. Erano unilaterali contro Israele. Io non lo sono. Ma non fate errori, sono il presidente della Russia, e la Russia è una potenza mondiale. Non rinuncerò mai a qualsiasi posizione di influenza che la Russia ha”.

I ricordi di Olmert dei suoi incontri con Putin coincidono con quello che altri hanno sentito da lui nel corso degli anni. Il dittatore russo ha un approccio diverso verso Israele e gli ebrei rispetto ai leader sovietici che lo hanno preceduto al Cremlino. Un importante leader russo-ebraico dice che “nell’analisi di Putin dei fallimenti che hanno causato la rottura dell’Unione Sovietica, il fatto che hanno trattato gli ebrei e Israele come nemici è uno di questi. Non vuole ripetere quell’errore”.

Le scuse di Putin giovedì in una telefonata a Naftali Bennett per le osservazioni del ministro degli esteri russo Sergey Lavrov che “anche Hitler aveva sangue ebreo” dovrebbero essere viste in questa luce. Putin non vuole che Israele abbandoni la sua posizione di quasi neutralità sulla guerra Russia-Ucraina. Mosca è consapevole che Israele potrebbe essere sul punto di prendere una posizione più chiara dalla parte dell’Ucraina, compresa la fornitura di sistemi “difensivi”, ed è desideroso di evitare che ciò accada.

È una paura in parte irrazionale. Israele non sta per fornire all’Ucraina un’arma che cambi i giochi; anche se volesse, non ha queste capacità da dare.

La visione di Putin di ciò che Israele può fare per l’Ucraina è esagerata (e alcuni ucraini sembrano avere aspettative simili). La sua credenza nei poteri quasi mitici di Israele è un’evoluzione della credenza antisemita nel potere ebraico. La visione di Putin non è così diversa da quella degli autori russi de “I protocolli dei saggi di Sion”, ma a differenza di quegli antisemiti russi di un tempo, egli crede nel tentativo di rendere lo stato ebraico suo alleato, piuttosto che reprimere gli ebrei.

Ma mentre Israele potrebbe probabilmente aiutare gli ucraini con vari sistemi di allarme radar, missili anticarro e condivisione di intelligence, questo non cambierebbe molto considerando il sostegno che stanno ricevendo dagli Stati Uniti e dall’Europa occidentale.

Un’altra fonte di preoccupazione per Putin, probabilmente molto esagerata, è che Israele è tra i paesi che ha corteggiato nel corso degli anni e che non si sono ancora impegnati in nessuna delle due parti in guerra. È preoccupato di un effetto a catena se Israele si muove davvero verso l’Ucraina.

Ma non è che ci sarebbe un grande cambiamento diplomatico se Israele cambiasse la sua posizione. Putin ha comunque perso le nazioni occidentali. I paesi attualmente neutrali, tra cui Israele, che sono alleati non occidentali degli Stati Uniti – come l’India, l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti – hanno varie ragioni per stare sulla barricata. Se Israele esce dal recinto, non cambierà le considerazioni degli altri, anche se questo potrebbe avere qualche effetto residuo.

La terza ragione per cui Putin si scusa è direttamente collegata all’offesa in questione. La questione dei “neonazisti in Ucraina” è davvero importante per la Russia. Non è solo propaganda per giustificare una guerra ingiustificabile, ma una profonda convinzione di molti russi che coloro che si oppongono alle aspirazioni nazionali della Russia sono davvero contaminati dal nazismo. Putin certamente ci crede, ed è importante per lui che Israele, ampiamente considerato come un erede morale delle vittime dell’Olocausto, non contesti troppo strenuamente la sua propaganda.

Gli attenti osservatori della televisione russa hanno notato una sfumatura interessante negli ultimi due giorni: Alcuni opinionisti hanno parlato di un nazismo che non deve essere necessariamente antisemita ma può essere antislavo o antirusso. In altre parole, il messaggio del Cremlino è quello di cercare di aggirare la questione di come un presidente ucraino ebreo possa essere un nazista dicendo che non tutti i tipi di nazismo sono antisemiti.

Putin ovviamente vuole minimizzare qualsiasi critica da Israele o dalle organizzazioni ebraiche, ma probabilmente è troppo tardi. Ha aspettato quattro giorni dopo l’intervista di Lavrov per scusarsi, e nel frattempo il Ministero degli Esteri russo ha continuato con le accuse che Israele “sostiene il regime neonazista di Kiev” e che “mercenari israeliani” sono in servizio nel battaglione Azov.

Lavrov è notoriamente rude e aggressivo, ma in un certo senso è un vero diplomatico – spiega al mondo la politica del suo leader; non fa politica.

Dire che Hitler aveva sangue ebreo e che gli ebrei possono essere i peggiori antisemiti era perfettamente in linea con la propaganda russa, sia risalendo all’era sovietica che nell’attuale conflitto. Finché la Russia baserà il suo sforzo bellico sulle affermazioni che un paese guidato da un presidente ebreo e con molti alti funzionari di origine ebraica è fondamentalmente una “giunta neonazista”, rimarrà impantanata nel tipo di retorica antisemita usata da Lavrov.

Bennett, che è stato riluttante fin dall’inizio della guerra a prendere posizione, può accettare le scuse di Putin, ma questa non è l’ultima volta che sentiamo parlare di questo problema”.

Fin qui Pfeffer

Visto da Bennett

Ne scrive Lis: “Insolitamente, è stato l’ufficio del primo ministro a Gerusalemme a informare il pubblico giovedì che il presidente russo Vladimir Putin si è scusato per l’affermazione del ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, che Adolf Hitler aveva origini ebraiche. Le scuse presidenziali non sono state menzionate nel briefing del Cremlino sulla chiamata di giovedì.

Possiamo supporre che l’annuncio unilaterale israeliano sia stata una mossa ben coordinata e calcolata. Gerusalemme attribuisce la massima importanza al mantenimento dei legami con Mosca, ed è ragionevole credere che non rischierebbe di rendere pubbliche informazioni che metterebbero in pericolo il rapporto tra Putin e il primo ministro Naftali Bennett.

Il presidente Isaac Herzog ha detto questa settimana che non pensava che i commenti di Lavrov avrebbero causato danni duraturi ai legami Russia-Israele. Herzog è diventato il più alto funzionario israeliano a dare la sua opinione sulle osservazioni di Lavrov quando ha detto a Haaretz questa settimana che Lavrov “sceglie di diffondere bugie, terribili bugie, che puzzano di antisemitismo. Mi aspetto che ritratti le sue parole e chieda scusa”.

Lavrov stesso non si è scusato, e Putin non ha presentato scuse pubbliche. Tuttavia, il governo israeliano è interessato a voltare pagina mettendosi l’incidente alle spalle.

Gli sforzi israeliani per mediare tra Ucraina e Russia sono cessati qualche settimana fa. Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non sono attualmente interessati a tentativi di ponte tra le due parti. Putin sta cercando con tutte le sue forze di catturare Mariupol, mentre Zelensky, con l’aiuto dell’Occidente, sta armando pesantemente le sue forze.

Bennett è anche meno libero di occuparsi dei tentativi di mediazione in questi giorni. L’escalation di sicurezza che circonda il mese di Ramadan, e la grave ondata di attacchi terroristici, stanno assorbendo tutta la sua attenzione. La crisi politica derivante dal capogruppo della coalizione Idit Sliman e il possibile collasso del suo governo stanno nel frattempo costringendo il primo ministro israeliano ad occuparsi della questione della manutenzione interna a spese delle iniziative a livello internazionale.

Ma una telefonata che Bennett ha avuto con Zelensky mercoledì lo ha rimesso nel vivo. Il presidente ucraino ha chiamato Bennett e ha chiesto, come ha chiesto ai leader di altri paesi, di aiutare a convincere Putin a consentire un corridoio aereo per permettere ai civili e ai soldati assediati in una fabbrica a Mariupol di essere evacuati Bennett ha preso la sfida. Ha chiamato il Cremlino con la richiesta di parlare con Putin, che è stata concessa. Durante la chiamata, Bennett ha sollevato la richiesta di Zelensky. Secondo fonti a conoscenza della telefonata, Putin ha sollevato la questione Lavrov di sua iniziativa e ha chiesto di scusarsi”, conclude Lis.

Sodalizio di lunga data

Una storia messa per iscritto da Eitay Mack.

Mack è un avvocato per i diritti umani specializzato nel commercio di armi di Israele

Ecco la storia: “I manifestanti russi contro la guerra irrazionale e immorale del presidente Vladimir Putin in Ucraina sono la coscienza e la speranza del mondo.

Nel 1991, mentre i carri armati e le truppe di un tentativo di putsch avanzavano verso Mosca, invece di riportare la notizia, la televisione di stato sovietica trasmise in loop il balletto “Il lago dei cigni” di Tchaikovsky. Il putsch fallito fu foriero della caduta del regime sovietico.

Quando, la scorsa settimana, il presidente russo Vladimir Putin ha chiuso l’ultima delle stazioni televisive indipendenti della Russia, coronando lo strangolamento dei media indipendenti negli ultimi anni con minacce, false incriminazioni e l’estorsione di giornalisti, alcuni costretti all’esilio, il canale ha firmato con un appello di “No war! – e un’immagine del Lago dei Cigni.

Ma nonostante l’intensità della propaganda e le fake news diffuse dal Cremlino, ci sono ancora molti in Russia la cui coscienza e la conoscenza degli orrori delle guerre passate li hanno portati alla conclusione che questa guerra è un disastro. Lo Stato di Israele è eccezionale tra i paesi occidentali in quanto si è astenuto dal condannare aspramente e dall’imporre sanzioni a Putin e alla cerchia intorno a lui che sono responsabili della guerra.

Le dichiarazioni dei funzionari israeliani hanno, per la maggior parte, omesso l’identificazione di chi sta effettivamente attaccando l’Ucraina, commettendo crimini contro il popolo ucraino e contro la stabilità dell’ordine internazionale. Come se si trattasse di un disastro naturale o di un’invasione aliena da un altro pianeta.

Questo comportamento non è nuovo. Per esempio, il governo israeliano ha agito allo stesso modo durante le guerre balcaniche negli anni ’90. Allora, il governo israeliano espresse solo deboli e opache condanne delle atrocità serbe. Per molto tempo, l’allora Primo Ministro Yitzhak Rabin e il ministro degli Esteri Shimon Peres resistettero a tutti i tentativi dei giornalisti in Israele e all’estero di estrarre da loro una parola di denuncia esplicita.

Anche dopo che i serbi bosniaci bombardarono un mercato di Sarajevo nel febbraio 1994, un massacro che scioccò il mondo e in cui decine di civili furono uccisi e centinaia feriti, l’annuncio del governo israeliano incluse solo una condanna astratta che non distingueva tra l’identità dei criminali e le loro vittime. Come oggi nei confronti della Russia (e analogamente alla Turchia, membro della Nato), durante le guerre balcaniche Israele non si unì alle sanzioni contro la Serbia mentre questa commetteva crimini contro l’umanità. Nel luglio 1994, durante la guerra, l’allora presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset, il parlamentare Uri Or, visitò Belgrado e dichiarò in solidarietà con i serbi (!): “Abbiamo una buona memoria. Sappiamo cosa significa vivere sotto sanzioni e boicottaggi”.

Nel caso dell’attuale guerra in Ucraina, questo comportamento vergognoso è giustificato nei media israeliani e dai funzionari israeliani dal fatto che Israele deve mantenere la libertà d’azione in Siria, dove gli attacchi aerei israeliani bombardano di tanto in tanto obiettivi terroristici e dove la Russia è il potentato de facto.

Ma la connessione tra Putin e lo Stato di Israele non esiste solo in Siria. L’ex primo ministro Benjamin Netanyahu ha “aiutato” Putin a migliorare le sue tattiche di repressione interna, mentre passava il tempo ad adularlo.

Per esempio, ogni anno il 7 ottobre, Netanyahu si univa alla coda dei leader delle ex repubbliche sovietiche che chiamavano Putin per congratularsi con lui per il suo compleanno. Netanyahu era così orgoglioso della loro associazione che ha affisso poster elettorali giganti di lui e Putin fianco a fianco con lo slogan “Netanyahu. Una lega diversa”.

Il governo israeliano ha autorizzato l’azienda israeliana Cellebrite a vendere il suo dispositivo di hacking dei telefoni cellulari al Comitato Investigativo della Federazione Russa (Sledstvenny Komitet), che serve il presidente Putin come strumento chiave di repressione interna e persecuzione politica nel paese. Il dispositivo, conosciuto come Universal Forensic Extraction Device (Ufed), permette di estrarre tutte le informazioni di un telefono cellulare e di recuperare le informazioni che sono state cancellate.

Secondo una pubblicazione ufficiale sul sito web del Comitato Investigativo, il 21 luglio 2020, il suo capo, Alexander Bastrykin, ha avuto una videochiamata con i capi delle sue unità distrettuali e regionali, riassumendo le attività del 2019. Nella riunione è stato dichiarato che durante quell’anno lo strumento forense principale e più popolare è stato il sistema Ufed, che è stato utilizzato più di 26.000 volte per violare i telefoni cellulari.

Il sistema Cellebrite è stato utilizzato alla fine del 2020 per violare i telefoni cellulari di Lyubov Sobol e di altri attivisti dell’Organizzazione Anti-Corruzione guidata dal leader dell’opposizione Alexei Navalny, poi avvelenato e imprigionato da Putin. Questa organizzazione della società civile è stata poi messa fuori legge e Sobol è stata costretta ad andare in esilio. Navalny è ancora in prigione.

Dopo che 80 attivisti israeliani per i diritti umani hanno presentato una petizione sia al Ministero della Difesa israeliano che a Cellebrite per revocare la licenza di esportazione di Cellebrite in Russia, l’azienda ha annunciato nel marzo dello scorso anno che avrebbe smesso di fornire servizi in Russia ma ha rifiutato di impegnarsi a disabilitare tutte le sue attrezzature già consegnate al Comitato Investigativo.

Pertanto, non è sorprendente che sette mesi dopo, il Comitato Investigativo della Repubblica Cecena abbia pubblicato un rapporto che mostra che il sistema Ufed di Cellebrite è uno dei suoi strumenti più importanti.

Sfortunatamente, è probabile che alcuni dei manifestanti contro la guerra in Russia che ora coraggiosamente sfidano condanne a 15 anni di carcere, una volta arrestati, avranno i loro telefoni cellulari confiscati e violati utilizzando il sistema Cellebrite.

È importante sapere che come non tutti i russi sostengono la guerra in Ucraina o le politiche di Putin, così non tutti gli israeliani sostengono i legami politici e personali dei governi successivi con Putin e il coinvolgimento di Israele nella repressione e incriminazione dell’opposizione russa.

Solo attraverso la solidarietà tra tutti i sostenitori della democrazia e della pace, e chiedendo conto sia ai governi che alle aziende tecnologiche, possiamo vincere la sfida delle dittature e del fascismo”.

Così Mack.

Ora si capisce meglio il perché di quelle scuse “interessate”. Come dell’interesse dei governanti israeliani ad accoglierle e ripartire insieme al “pentito” del Cremlino.