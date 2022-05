Israele, ora si pensa anche a una Guardia Civile Nazionale armata. La militarizzazione non ha fine

Umberto De Giovannangeli

10 Maggio 2022 - 14.20

Israele, la militarizzazione non ha fine. Non basta l’esercito. Non basta aver garantito, nei fatti, l’impunità ai coloni che, come raccontato da Globalist, aggrediscono, a mo’ di squadracce fasciste, famiglie palestinesi impegnate nella raccolta di olive. Ora si ipotizza anche la creazione di una Guardia Civile Nazionale armata.

La denuncia di Haaretz

A denunciarlo è un editoriale di Haaretz: Il primo ministro Naftali Bennett ha sollevato un’idea nuova ma antica per combattere il terrorismo: istituire una forza armata – basata in parte su volontari civili, in parte dal “Nuovo Hashomer” – che operi non solo nelle emergenze o nei disturbi della pace, ma anche in tempi regolari, “nella misura necessaria”, come ha spiegato alla riunione di gabinetto di domenica. Inoltre, Bennett ha detto di aver incaricato il Consiglio di Sicurezza Nazionale di presentare “un piano ordinato e dotato di bilancio per stabilire una guardia civile nazionale” entro la fine di maggio.

I recenti attacchi terroristici possono essere lo sfondo immediato di questa iniziativa, ma le sue radici, come ha detto lo stesso Bennett, sono nelle rivolte scoppiate un anno fa in alcune delle città miste, dove vivono sia arabi che ebrei, durante l’ultima tornata di combattimenti a Gaza. Nel maggio 2021, convogli di coloni armati sono arrivati a Lod, invitati dalla “cellula Torah” locale e aiutati dalle autorità municipali, per “proteggere i residenti”. Elementi di destra, dentro e fuori la Knesset, hanno sollevato la richiesta di istituire “squadre di preparazione” ebraiche nelle città miste, da supervisionare da parte della polizia israeliana o della polizia di frontiera. Questi sostenitori hanno cercato di imitare le reti armate negli insediamenti e di importarle in Israele.

Come opererà la nuova guardia nazionale non è ancora stato reso pubblico, ma la dichiarazione di Bennett, che sarà impiegata “nelle emergenze e nei disturbi della pace, e anche in tempi normali”, dovrebbe far scattare un allarme. Qualsiasi uso dei poteri governativi da parte dei civili richiede cautela, trasparenza e stretta sorveglianza.

È molto dubbio che tali virtù siano coerenti, per esempio, con il permettere agli ebrei armati di cercare sospetti arabi durante i momenti di tensione in luoghi sensibili. Le forze di sicurezza sono obbligate a trattare tutti i cittadini allo stesso modo. L’uso di organismi semi-ufficiali che opereranno in aree grigie e abbastanza ampie è una porta per le parti interessate ad agire per secondi fini – dalla “dimostrazione di governabilità” ad altre espressioni di supremazia ebraica. La supervisione, sia professionale che pubblica, di tali organizzazioni sarà lasca e parziale.

Questo non è il modo di “ripristinare la sicurezza personale dei cittadini israeliani”, come ha detto Bennett, ma un percorso verso la guerra civile. Il sogno di una “Guardia Civile Nazionale” che pattuglia le città e fornisce sicurezza ai residenti è un miraggio. Lo stato e i suoi agenti autorizzati hanno il monopolio dell’impiego di forze armate organizzate. Privatizzare la sicurezza e consegnarla a forze che probabilmente saranno composte solo da ebrei è pericoloso e manda un messaggio minaccioso al pubblico arabo. Questa è una pericolosa polveriera, certamente per la vita nelle città miste. Il piano deve essere accantonato immediatamente”, conclude Haaretz.

Obiettivo Sinwar

Nel frattempo, chi governa Israele ha messo in cantiere una “eliminazione eccellente”. A darne conto è uno dei più autorevoli analisti militari israeliani: Amos Harel.

“La cattura dei terroristi palestinesi che hanno ucciso tre civili israeliani nella città di Elad alla fine del Giorno dell’Indipendenza – scrive Harel sul quotidiano progressista di Tel Aviv – è solo una questione di tempo. La copertura dell’intelligence israeliana in Cisgiordania è così completa, e le risorse e gli sforzi dedicati alla caccia all’uomo sono così grandi, che la domanda principale è se saranno catturati vivi o moriranno in uno scontro con le forze di sicurezza.

Nel caso dei due terroristi che una settimana fa hanno ucciso la guardia di sicurezza all’ingresso della città di Ariel, sono trascorse appena 24 ore tra l’attacco e l’arresto dei colpevoli. Il fatto che i due terroristi abbiano scelto di deporre le armi ha evitato la loro morte. Date le circostanze della furia letale e omicida di giovedì, è dubbio che qualcuno correrà grandi rischi per catturare vivi i due terroristi di Elad. Si può solo sperare che vengano catturati prima di colpire di nuovo.

La grande difficoltà che le forze di sicurezza devono affrontare nell’attuale ondata di terrore non sta nel risolvere gli attacchi o nel catturare gli assalitori. Il problema si trova in una fase precedente e più critica: raccogliere i primi avvertimenti che potrebbero prevenire i terroristi. Nonostante il dispiegamento di sensori della comunità dell’intelligence in tutti i territori, Israele ha ancora difficoltà a individuare operatori di lupi solitari o piccole squadre locali senza gerarchie organizzate alle spalle.

Nella precedente ondata di attacchi solitari del 2015, Israele ha formulato metodi per tracciare le dichiarazioni degli estremisti sui social media, ma questa volta sembra che i terroristi siano più attenti, evitando di lasciare qualsiasi traccia delle loro intenzioni. C’è un’altra differenza: La prima intifada dei lupi solitari è stata dipinta come una commessa da persone emarginate o addirittura ostracizzate, in molti casi da persone che erano lupi solitari nella loro vita quotidiana, giovani maschi o femmine dai margini della società, il cui disagio privato coincideva con la lotta nazionale. Questa volta, gli autori sono di solito più anziani e apparentemente più calcolatori. Nella maggior parte dei casi hanno ottenuto armi da fuoco standard prima dell’attacco. Anche quando partono armati solo di asce o coltelli, come a Elad, è evidente una pianificazione precoce e lucida.

A Elad, i terroristi si sono serviti di un’infrastruttura civile familiare, un appaltatore di trasporti che apparentemente portava in città i palestinesi senza permesso di lavoro. Lo hanno ucciso nel suo veicolo e hanno continuato il loro percorso di assassinio. Il fatto che la “linea di demarcazione” tra Israele e i territori sia stata deliberatamente piena di brecce per anni, con la conoscenza delle alte sfere politiche e militari, ha facilitato i terroristi. Nelle ultime settimane, forze militari sono state dispiegate lungo la barriera, con dichiarazioni sulla sua ricostruzione, ma questo richiederà molto tempo.

L’attuale ondata di attacchi è iniziata a Gerusalemme, quando un palestinese di Hebron, sostenitore dello Stato Islamico, ha ucciso un operaio moldavo che credeva erroneamente essere israeliano, il 20 marzo. Il contesto dell’attacco è stato stabilito solo più tardi, ma due giorni dopo quell’attacco, un beduino israeliano del Negev, anche lui sostenitore dell’Isis, ha ucciso quattro israeliani a Be’er Sheva. Finora, ci sono stati sette attacchi mortali, prendendo la vita di 16 civili e tre membri della sicurezza. Si tratta di una media di un attacco alla settimana, lasciando la minaccia del terrore come la questione numero uno nell’agenda nazionale e dei media, soprattutto perché la maggior parte degli attacchi sono avvenuti nei centri delle città.

L’ondata non ha trascinato un gran numero di palestinesi della Cisgiordania a scontrarsi violentemente con l’IDF, ma ogni attacco riuscito ispira attacchi imitativi, il che serve a mantenere le fiamme alimentate. Se c’era qualche possibilità che la fine del Ramadan avrebbe riportato la calma, non sembra più essere così. Israele ha risposto a questi attacchi, molti dei quali provenienti dalla zona di Jenin (compreso quello di Elad), con arresti completi nella parte settentrionale della Cisgiordania. Questo ha talvolta incontrato un’opposizione armata che ha portato alla morte di palestinesi, compresi i terroristi armati e i civili non coinvolti.

L’assenza di un’organizzazione dietro questi attacchi rende difficile individuare altri obiettivi che potrebbero essere arrestati prima di attaccare. La deterrenza israeliana non sembra essere grande a questo punto. Per quasi 20 anni, dall’operazione Scudo difensivo del 2002, l’eredità delle tattiche aggressive dell’Idf è rimasta nella zona, dissuadendo la maggior parte delle persone dal riprendere attività violente. È dubbio che la generazione più giovane, a cui appartengono gli attuali terroristi, ricordi ancora quel trauma collettivo.

La frustrazione di Israele per i continui attacchi e il concomitante senso di insicurezza stanno portando ad una nostalgia dei periodi precedenti. In primo luogo, ci sono state richieste per una seconda operazione dello Scudo Difensivo, anche se le circostanze sono totalmente diverse ora. Dopo l’attacco di Elad, si è levato un grido popolare a livello nazionale: Fateci fare le liquidazioni. Per essere più precisi: portateci la testa del leader di Hamas Yahya Sinwar. Questi appelli sono iniziati poche ore dopo l’attacco, sui social media e nei media regolari.

La mattina dopo, erano stati ripresi dai politici. L’Idf ha guardato questi sviluppi con stupore. Prima di tutto, Hamas è collegato solo indirettamente a questo attacco (il padre di uno degli assalitori è noto come attivista di Hamas, motivo per cui Hamas si è affrettato a prendere la responsabilità dell’attacco). Secondo, l’assassinio di Sinwar non era all’ordine del giorno prima dell’attacco, almeno non dove si prendono le decisioni. In terzo luogo, non c’è alcuna garanzia che far fuori Sinwar fermerà miracolosamente l’attuale ondata di attacchi. Tutto questo non ha impedito all’opposizione di destra di attaccare il governo e di presentare la decisione di astenersi da un tale colpo come un terribile errore di sicurezza. Non ha nemmeno impedito agli opinionisti dei media, molti dei quali sono fan del governo, di saltare su un tale assassinio come una formula magica che ci avrebbe liberato da questa nuova realtà sanguinante.

Sinwar è un assassino condannato che ha passato più di 20 anni in una prigione israeliana per aver ucciso e torturato persone sospettate di collaborare con Israele. È stato rilasciato, va notato, durante l’accordo di scambio di prigionieri Shalit fatto da Benjamin Netanyahu. Tutti i governi recenti, da quello guidato da Netanyahu a quello attuale guidato da Naftali Bennett, hanno cercato di istituire una separazione calcolata tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

Sinwar ha demolito questa distinzione l’anno scorso, collegando il lancio di razzi da Gaza durante l’operazione Protective Edge agli scontri sul Monte del Tempio e a quelli con gli arabi israeliani all’interno della Linea Verde (i confini del 1967). Non c’è dubbio che recentemente ha acquisito un senso di immunità sopravvalutato. Da un lato, egli incoraggia in modo dimostrabile il terrore in Israele e in Cisgiordania (compreso il suo discorso sulle “asce e il terrore” della settimana scorsa), mentre dall’altro lato, una politica di restrizioni attenuate e la ricostruzione di Gaza continuano come al solito. Le aspettative di “rimedi istantanei” di successo, come un assassinio, sembrano infondate.

Le ragioni sono molteplici. Sarà difficile cogliere Sinwar di sorpresa a questo punto, dopo tutte le minacce e le dichiarazioni. Un assassinio significa un altro ciclo di combattimenti a Gaza, che Israele non è interessato a fare ora. Inoltre, gli assassinii hanno avuto finora risultati contrastanti nel contrastare gli attacchi terroristici. Si potrebbero sempre indicare le implicazioni dell’eliminazione di Fathi Shaqaqi, il leader dell’organizzazione Jihad islamica, nel 1995, o l’uccisione (da parte degli americani) del generale Qassem Soleimani, il comandante della Forza al-Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane nel 2020.

In entrambi i casi, molti danni sono stati inflitti alle organizzazioni guidate da questi uomini. Ma nell’arena più vicina, prendendo di mira Hamas, decine di assassinii di alti dirigenti, come lo sceicco Ahmed Yassin nel 2004, non hanno portato alcun risultato significativo di Israele fino ad oggi, se non il soddisfacimento di una brama di vendetta a breve termine. Per esperienza, questa passa subito dopo il successivo contrattacco”.

Fin qui Harel.

Guardia Nazionale armata, coloni squadristi, eliminazioni mirate. Punizioni collettive. Che tutto questo possa essere spacciato per diritto di difesa è farsi spregio del diritto internazionale, di quello umanitario, della Convenzione di Ginevra sulla guerra, di decine di risoluzioni delle Nazioni Unite e di centinaia di rapporti delle più importanti agenzie delle Nazioni Unite oltre che di Amnesty International, Human Rights Watch e B’Tselem, l’ong israeliana che monitora i diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Qui siamo ben oltre lo stesso eccesso di difesa.

Per tutti questi abusi, Israele non ha mai, dicasi mai, ricevuto una sanzione che è una. Neanche un’ammenda. Una vergogna infinita. Avallata nei fatti da una comunità internazionale silente se non complice.