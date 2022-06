Cisgiordania, piani d'annessione: l'allievo Bennett supera il maestro Netanyahu

Umberto De Giovannangeli

6 Giugno 2022 - 18.52

Neanche “King Bibi”, al secolo Benjamin “Bibi” Netanyahu, il Primo ministro politicamente più longevo nella storia d’Israele, c’è riuscito. Quel piano di annessione di una parte della Cisgiordania occupata, con la conseguente modifica unilaterale dei confini dello Stato ebraico, era troppo anche per il grande amico e “protettore” che, a quel tempo, era ancora alla Casa Bianca: Donald Trump.

Ora ci riprova Naftali Bennett. E lo fa con un occhio alla tenuta, alquanto precaria, del suo governo, senza più maggioranza alla Knesset, e con l’altro a nuove elezioni anticipate, le quinte in tre anni.

Israele ci riprova

Il lungo viaggio di Globalist all’interno della politica d’Israele, prosegue con il prezioso contributo di uno dei più autorevoli analisti politici israeliani: Yossy Verter.

Una tappa in due puntate.

Scrive Verter su Haaretz: “Due cicli elettorali fa, e dopo che l’allora presidente Donald Trump aveva reso noto il suo piano per la pace israelo-palestinese, Benjamin Netanyahu aveva promesso che, una volta insediato il suo prossimo governo, avrebbe annesso l’Area C (che copre più del 50% della Cisgiordania e che, secondo gli accordi di Oslo, era sotto il controllo esclusivo di Israele).

La Casa Bianca gli ha versato addosso una secchiata d’acqua fredda. Nessuna annessione, gli fu detto senza mezzi termini. Ha abbandonato l’idea, con vergogna. Se questa promessa ai suoi elettori fosse stata mantenuta, le norme di emergenza in Giudea e Samaria – la Cisgiordania – sarebbero state rese superflue.

I regolamenti, che vengono prorogati ogni cinque anni, applicano la legge israeliana ai coloni, mentre i palestinesi sono soggetti alla legge militare. L’alternativa è il caos, il sogno della sinistra israeliana che potrebbe portare alla fine dell’occupazione. Di tutte le situazioni paradossali che ci ha portato l’attuale governo, eccone un’altra: La sinistra dovrebbe votare a favore della regolarizzazione dello status dei coloni. Inoltre, l’opposizione israeliana più di destra e ultranazionalista di sempre minaccia di votare contro i loro fratelli e sorelle in Cisgiordania e di far ricadere su di loro quello che il ministro della Giustizia Gideon Sa’ar definisce “un attacco terroristico legale”. In altre parole, dopo che Netanyahu ha privato i coloni, la sua pupilla, della sovranità promessa, ora intende negare loro anche le disposizioni legali razziste che li favoriscono rispetto ai loro vicini palestinesi. Il regolamento scade alla fine di giugno. Sa’ar ha proposto di portarlo alla prima delle tre votazioni obbligatorie della Knesset in più di un’occasione, e ogni volta è stato costretto a rimandare: Una volta perché la Lista Araba Unita era in sospensione dei lavori; una volta perché il partito si era ripreso dalla sospensione e aveva bisogno di tempo per riprendersi; una volta a causa della Giornata di Gerusalemme, che doveva essere presa in considerazione; una volta a causa dell’attenzione per il progetto di legge che dava borse di studio ai veterani di guerra e una volta semplicemente perché non c’era la maggioranza. Sa’ar afferma che la prossima opportunità – o minaccia – di approvare l’estensione, la prossima settimana, sarà l’ultima. Per arrivare al traguardo del 30 giugno e completare il processo prima che il gong venga suonato il 20 giugno, il primo ostacolo deve essere superato la prossima settimana.

Sa’ar non è uno che minaccia, lancia ultimatum e si indigna, nonostante le amare delusioni che lui e il suo partito hanno subito nell’ultimo anno. Soprattutto da parte della Lista Araba Unita. Alzando la posta in gioco nella raffica di interviste di questa settimana, su quasi tutte le piattaforme elettroniche possibili, nell’Ufficio del Primo Ministro è scattato un allarme. Non si è trattato di un falso allarme. Si diceva che “le luci sono rimaste accese tutta la notte”.

Mercoledì mattina il primo ministro Naftali Bennett ha convocato una riunione dei capi dei partiti della coalizione. Si è presentato anche il presidente dell’UAL Mansour Abbas. “Vorrei ricordarvi”, ha esordito il padrone di casa, “ciò che stiamo affrontando: l’abisso. Non c’è legge, non ci sono regolamenti, non c’è nulla”, ha continuato Bennett, “che giustifichi la rottura di questo governo. Questo è un governo di salvataggio. Guardate cosa abbiamo fatto solo nell’ultimo anno: abbiamo riportato il Paese su un binario normale. Ci sono solo due alternative a questo governo: elezioni interminabili o consegnare il governo a Bibi e al suo gruppo. È questa la soluzione al disagio di tutti i presenti?”.

Nelle conversazioni a porte chiuse successive, Bennett è sembrato meno preoccupato di Sa’ar per ciò che potrebbe accadere se il regolamento non venisse esteso. Forse stava solo facendo una facciata coraggiosa; forse stava cercando di segnalare al parlamentare Idit Silman del suo partito Yamina, che ha disertato la coalizione, che anche se la legge non viene approvata il governo non cadrà; forse ha imparato visceralmente nell’ultimo anno che non è mai così spaventoso come sembra. Ce la faremo. Ci sono ordini militari. Ci sono stratagemmi e stratagemmi. Sa’ar non è d’accordo.

Ha chiesto al vice procuratore generale per il diritto costituzionale, Avital Sompolinsky, di esaminare le possibili alternative nel caso in cui il regolamento d’emergenza dovesse scomparire dalla faccia della terra. Gli è stato risposto che si potrebbero fare delle modifiche in aree molto ristrette e definite. Ma gli effetti rovinosi sui residenti della Cisgiordania, che si riverseranno sul territorio israeliano, saranno immediati.

Noi, ha ricordato Bennett ai suoi colleghi, abbiamo 60 seggi alla Knesset, l’opposizione 59. Non c’è motivo di non prevalere. Il suo pubblico ha sollevato un sopracciglio. Se i 60 seggi sono 100 tonnellate di cemento colato e non di cartongesso pieno di termiti, forse la legge passerà. Sempre che Idit Silman non voti contro e rischi di essere espulso ed esiliato sull’Isola dei Morti Parlamentari, dove Amichai Chikli, dichiarato “legislatore disonesto”, viene talvolta visto vagare impotente. Idit e il suo famoso marito Shmulik hanno ancora molto da contribuire. Il problema è che il 60 è sulla carta, certamente per quanto riguarda leggi come questa. Una settimana fa, per quanto riguarda la legge sui GI assolutamente civili, i quattro membri della Lista Araba Unita della Knesset e Ghaida Rinawie Zoabi del Meretz erano assenti al voto. Anche questa volta non possono (e chiunque abbia mai prestato servizio militare sa che “non possono” è il cugino di “non vogliono”) impegnarsi.

Basta, dice Sa’ar. Sono stufo di questo gioco. Una coalizione non è un programma di richiesta degli ascoltatori alla radio. Ognuno voterà solo per ciò che gli conviene? Cosa vogliono, annettere la Cisgiordania in modo che la legge israeliana si applichi a tutti? Le pressioni dei legislatori di Yesh Atid, ad esempio, non lo impressionano. Lo scopo è quello di fargli giurare fedeltà al governo ad ogni costo. Non è entusiasta, non perché sia diminuito il suo impegno verso il quadro che non sarebbe mai sorto senza di lui. Soprattutto perché non vuole sembrare un prigioniero della Lista Araba Unita. Le prossime elezioni sono all’orizzonte.

L’ironia della sorte vuole che le elezioni siano l’unico modo per risparmiare ai coloni l’amaro destino che li attende se il regolamento d’emergenza non verrà prorogato. Se la Knesset si scioglie prima del 30 giugno, verrà concessa una proroga automatica che manterrà la situazione attuale fino alla formazione di un nuovo governo. E per aggiungere ironia, questa sarà la giustificazione di Netanyahu al vacillante parlamentare Yamina Nir Orbach & Co. per sostenere le elezioni anticipate. La verità? Brillante.

Sotto la superficie

Mercoledì pomeriggio, il ministro degli Esteri Yair Lapid si è recato nell’ufficio di Sa’ar alla Knesset e ha chiesto, nel suo modo scherzoso: “Senti, è possibile che abbiamo litigato e non lo sapevamo?”.

“Di cosa stai parlando?” Ha risposto Sa’ar. Lapid gli ha mostrato un articolo dei media secondo cui i due avrebbero litigato durante la riunione dei capi dei partiti della coalizione.

Entrambi hanno ricordato una discussione piuttosto blanda su come condurre la battaglia per estendere il regolamento di emergenza. Sa’ar ha sostenuto che tutti i partiti della coalizione dovrebbero votare a favore. Altrimenti, ha detto, è impossibile affermare che il governo sta funzionando.

In linea di principio, hai ragione, ha risposto Lapid. Ma non dobbiamo dare l’impressione che stiamo cadendo a pezzi.

In termini politici israeliani, questo non è un litigio; è a malapena una disputa sostanziale su una questione tattica. Sa’ar ha chiesto cosa Lapid abbia suggerito loro di fare; alla fine, hanno scattato un selfie sorridente e lo hanno inviato ai media.

Lapid prevede – non è chiaro su quali basi – che la legge alla fine passerà, ma solo dopo che la coalizione avrà attraversato la sua solita via dolorosa alla Knesset. Dopo tutte le crisi, i tentativi di estorsione, le minacce, le lamentele e i lamenti, 60 parlamentari la sosterranno, Silman si asterrà e Sa’ar non potrà lamentarsi.

Questa settimana il governo è stato costretto ad ammettere un fallimento nelle pubbliche relazioni. Non siamo riusciti a mettere questa proposta di legge contro l’opposizione come abbiamo fatto così bene con la proposta di legge sulle borse di studio per i veterani, ha ammesso il capo di un partito della coalizione. La campagna per scaricare la colpa dei problemi dei veterani su Netanyahu e i suoi partner non ha funzionato questa volta, anche se la legge è perfetta per farlo. La stragrande maggioranza dei suoi beneficiari vota per il Likud, il Sionismo Religioso, lo Shas o l’Ebraismo Unito Torah.

Eppure, non solo la popolazione rischia di essere danneggiata se la legge non passa risparmiando ai propri rappresentanti alla Knesset qualsiasi critica, ma sei sindaci della Cisgiordania hanno scritto lettere ai deputati di Yamina Ayelet Shaked e Nir Orbach chiedendo di approvare la legge “immediatamente, altrimenti sarete responsabili di una valanga di proporzioni storiche”: Loro, non gli oppositori della legge.

David Elhayani, presidente del Consiglio degli insediamenti di Yesha, ha preso una strada diversa. Ha scritto ai capi di tutti i partiti di destra, sia dell’opposizione che della coalizione, chiedendo loro di trovare una soluzione. Sulla questione palestinese Elhayani è super-estremo, ma è intellettualmente onesto. Si dà il caso che sia anche iscritto al partito Nuova Speranza.

Giovedì sera, i sindaci di altri insediamenti della Cisgiordania hanno inviato una lettera ai “capi dei partiti sionisti” chiedendo loro di sostenere l’estensione, in modo che “le nostre vite non diventino un caos”. Un dettaglio divertente: L’unico nome che compare sia nella prima che nella terza delle suddette lettere è quello di Yossi Dagan, capo del Consiglio regionale della Samaria. Improvvisamente si è reso conto che il problema non è il governo, ma l’opposizione.

Si parla molto di cosa farà Sa’ar se la legge non passerà. Ma anche Orbach è nervoso. La dichiarazione di Lapid secondo cui i colloqui con la Lista comune, un’alleanza di partiti prevalentemente arabi, sono stati concordati dai leader di tutti i partiti della coalizione lo ha fatto infuriare. Così come le richieste finanziarie di Rinawie Zoabi in cambio del sostegno alla legge. Cosa gli farà dire “non ce la faccio più” e si unirà a Chikli e Silman?

Il Likud le sta promettendo un posto garantito nella prossima Knesset se fornirà il 61° voto per sciogliere la Knesset. Il problema è che è alleato con Shaked e Abir Kara. Netanyahu non vuole promettere tre posti garantiti (oltre a Silman) quando ha bisogno di un solo voto.

Orbach è un obiettivo ovvio. Ma Netanyahu e il parlamentare Yariv Levin sono esperti nello scovare debolezze nascoste per fini inaspettati. Fate attenzione a Shirly Pinto, mi ha detto un alto funzionario del governo. Shirly? Ho chiesto con stupore. Non è una donna di sinistra? Inoltre, è entrata alla Knesset solo grazie alla cosiddetta legge norvegese, che consente ad alcuni ministri di rinunciare al proprio seggio alla Knesset in favore del candidato successivo del proprio partito.

“È una norvegese che non può essere rimandata in Norvegia a meno che Shaked non si dimetta dal gabinetto”, ha risposto il funzionario. “E questo non accadrà”.

Così Verter.

E non finisce qui.

(prima parte, fine)