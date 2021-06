In Israele l'ira di Netanyahu nel giorno della caduta: "Torneremo presto, la pagherete"

admpumiddle

Domenica 13 Giugno 2021, una data storica per Israele. Finisce l’era di Benjamin Netanyahu.

Come 12 anni di Netanyahu hanno rimodellato Israele

Il governo di Netanyahu ha cambiato tutto nella politica israeliana, attirando i partiti Haredi verso la destra, spingendo i palestinesi fuori dal discorso e rendendo indiscutibile la minaccia esistenziale iraniana. Il titolo e sommario dell’articolo di fondo di Haaretz, riassume il segno di un’epoca. Dodici anni di “regno”. Quello di Benjamin “Bibi” Netanyahu.

outstream

A tratteggiare il ritratto dell’uomo che ha cambiato è Anshel Pfeffer, l’editor chief di Haaretz. Il ritratto opera di un grande giornalista che si è sempre opposto a “King Bibi” ma senza mai sminuirne lo spessore. Perché non si diventa per caso il primo ministro più longevo nella storia d’Israele.

Scrive Pfeffer: “Il politico britannico Enoch Powell ha scritto che ‘tutte le vite politiche, a meno che non siano interrotte a metà strada in un frangente felice, finiscono in un fallimento’ Secondo questo standard, è difficile descrivere come una sconfitta il modo in cui il mandato di Benjamin Netanyahu nell'ufficio del primo ministro d'Israele sta per finire. È incapace di lasciare il palco volontariamente, e in questo non è diverso dai precedenti 11 premier del paese. Nessuno di loro ha scelto le circostanze in cui hanno lasciato la carica. Questa è la natura del lavoro. Non finisce bene. Come i suoi predecessori, Netanyahu se ne va contro la sua volontà. Ma, supponendo che il nuovo governo giuri domenica pomeriggio, se ne va da vincitore. L'uomo che tante volte è stato liquidato come un politico passeggero e insignificante, anche dopo il suo primo mandato come primo ministro negli anni '90, è diventato il leader più longevo di Israele - anche più del fondatore, David Ben-Gurion. Qualcuno che è riuscito a mantenere il potere per 15 anni non ha perso, anche se alla fine è stato costretto ad andarsene. Netanyahu, diranno i suoi critici, non ha lasciato un'eredità positiva. Le basi della prosperità economica di cui si prende il merito sono state gettate dai governi precedenti. Non ha nessuna grande riforma sociale a suo nome. Gli anni di relativa calma sotto la sua guida, persino gli accordi diplomatici che ha firmato l'anno scorso con quattro regimi arabi, sono dovuti principalmente agli sviluppi regionali che hanno poco, o nulla, a che fare con lui. Le torri e gli interscambi di cui ama parlare sarebbero stati costruiti senza di lui. L'unico residuo fisico che lascia dietro di sé e di cui si può dire con certezza che sia suo è la temibile recinzione di confine con l'Egitto. Ma Netanyahu ha vinto nei campi che sono più importanti per lui: percezione, immagine e coscienza. Netanyahu ha vinto nella battaglia della sua vita - quella che combatte dall'inizio degli anni '70, quando da studente a Boston faceva volontariato come attivista di hasbara. Ha iniziato a combattere allora contro il concetto di tempo che lavora contro Israele. Che la qualità materiale della vita degli israeliani, la prosperità economica del paese e la sua posizione nel mondo, dipendono dalla soluzione del conflitto con i palestinesi.

ad_dyn<

I palestinesi, il nemico permanente

La lotta contro l'idea che soddisfare le aspirazioni nazionali dei palestinesi sia la chiave per la svolta di Israele nel mondo è stata l'essenza della carriera pubblica di Netanyahu negli ultimi 39 anni, da quando fu nominato vice ambasciatore a Washington nel 1982 – rimarca Pfeffer -. Questo era l'argomento centrale del suo libro del 1993 ‘Un posto tra le nazioni’, ed è rimasto la sua missione principale durante i suoi anni in politica. E ha vinto. L'Israele di Netanyahu non ha dato nulla ai palestinesi e, nonostante la previsione premonitrice di Ehud Barak che uno ‘tsunami diplomatico’ si sarebbe abbattuto su Israele e la paura di Ariel Sharon che Israele sarebbe stato condotto come un toro nel recinto, ha prosperato e prosperato. Netanyahu ha vinto perché ha dimostrato che al mondo non interessa davvero.

ad_dyn<

È stato il primo a riconoscere la stanchezza dei leader mondiali, così come quella dei dittatori arabi, sulla questione palestinese. Da spietato pragmatico, ha valutato correttamente che con il passare del tempo, i suoi colleghi statisti avrebbero preferito legami economici e di sicurezza con Israele, e che i palestinesi non avevano nulla da offrire.

Netanyahu ha vinto nell'arena internazionale ribaltando il paradigma diplomatico della centralità del conflitto israelo-palestinese, e sulla scena locale quando ha dimostrato che il prezzo dell'occupazione non solo è sopportabile ma quasi vale la pena. Arthur Finkelstein, il consulente strategico americano che ha formato le prime campagne elettorali di Netanyahu, considerava il rendere la parola ‘liberale’ una passività elettorale nella politica statunitense l'apice delle sue conquiste. Netanyahu ha ottenuto qualcosa di molto simile in Israele, macchiando la parola "sinistra" con il fetore irredimibile del disfattismo e del tradimento. Un intero campo politico, compresi i suoi elettori, che cerca di sfuggire a se stesso. Perché Netanyahu ha vinto. E non è solo una strategia politica per vincere le elezioni. In casa Netanyahu, i leader del precursore laburista Mapai venivano abitualmente chiamati ‘bolscevichi’, poiché suo padre, Benzion, credeva davvero che stessero servendo un'ideologia aliena e antisionista. Netanyahu è riuscito ad infettare la società israeliana con l'ideologia allucinatoria di suo padre.

ad_dyn<

Un altro aspetto dell'ideologia revisionista che Netanyahu Sr. ha insegnato a suo figlio è che la propaganda è un principio centrale del progetto sionista, ancora più importante della costruzione di una nuova società ebraica (su cui la sinistra sionista ha concentrato i suoi sforzi). Netanyahu Jr. ha vinto quando ha convinto gli israeliani che l'hasbara è uno scopo, non un mezzo.

Benjamin Netanyahu ha cambiato le aspettative degli israeliani sul loro primo ministro. Prima di tutto, deve essere capace di giostrare in un inglese fluente con intervistatori ostili sulle reti dei media stranieri. Il ruolo di capo hasbarista era quello di un politico relativamente giovane, come il vice ministro degli esteri (la posizione di Netanyahu nel secondo governo di Yitzhak Shamir); il primo ministro aveva questioni più urgenti di cui occuparsi ed essere misurato.

ad_dyn<

Netanyahu ha vinto quando la presentazione e l'immagine sono diventate più importanti della sostanza. Quando gli israeliani sono stati indotti a pensare che la geopolitica e la macroeconomia sono più importanti dei dettagli. Che va bene per un primo ministro non avere assolutamente politiche sociali, perché quelle sono comunque questioni minori. Naftali Bennett e Yair Lapid, i due uomini che verranno a sostituire Netanyahu, hanno modellato la loro immagine di leadership in gran parte sulla sua. Sono sue creazioni.

Il governo Bennett-Lapid sta per porre fine alla carriera di Netanyahu. Ma questo governo, guidato da un politico di destra, un governo che ufficialmente non ha un'agenda sul conflitto palestinese ed è costruito sull'immaginario di ‘unità’ e ‘cambiamento’ piuttosto che su qualsiasi politica sostanziale, è anche la vittoria di Netanyahu”, conclude Pfeffer.

ad_dyn<

Uno spietato “vincitore” che ha perso l’ultima battaglia. Ma non si ritirerà a scrivere la sua autobiografia. Detronizzato, “King Bibi” sta già preparando la sua rivincita.

E’ lui stesso ad annunciarlo nel discorso alla Knesset. Una vera e propria dichiarazione di guerra al nascente governo. Netanyahu ha attaccato la nuova coalizione, concentrando le sue critiche sul partito Yamina di Naftali Bennett. Bennett è "falso di destra", ha sentenziato Netanyahu dopo aver elogiato il parlamentare di Yamina Amichai Shikli, che aveva annunciato di votare contro la nuova coalizione.

"Non è lui il disertore", ha detto Netanyahu. "Voi, membri di Yamina, siete i disertori".

Netanyahu ha accusato la nuova coalizione di cercare di promulgare leggi fasciste e antidemocratiche contro di lui. "Proprio come le dittature respingono i candidati che possono minacciare il regime", ha detto.

Rivolgendosi ai suoi elettori, Netanyahu ha detto: "Vi guiderò contro questo pericoloso governo di sinistra. A Dio piacendo, lo rovesceremo prima di quanto pensiate". La seconda più grande sfida che Israele deve affrontare è quella di prevenire uno Stato palestinese, proclama Netanyahu. E poi l’affondo contro Joe Biden. "La nuova amministrazione americana - afferma Netanyahu - sta già agendo in questa direzione, sta chiedendo il congelamento della costruzione e la riapertura del consolato palestinese a Gerusalemme Est"”.

Parlando del progetto nucleare iraniano, Netanyahu ha messo in dubbio la capacità del nuovo primo ministro Naftali Bennett di tenere testa all'amministrazione americana che cerca di riprendere un accordo internazionale per frenare l'Iran.

"Bennett non ha la credibilità internazionale, lo status o il know-how [per affrontare la questione dell'Iran]", ha detto Netanyahu.

Netanyahu ha ricordato alla Knesset il suo discorso del 2015 al Senato degli Stati Uniti, in cui ha attaccato l'accordo guidato dagli Stati Uniti con l'Iran sul suo progetto nucleare. "Chi lo farà ora, il primo ministro Yair Lapid? Chi si è opposto al mio discorso al Senato?" Ha detto Netanyahu, interrotto dal grido di risposta dei membri della nuova coalizione: “Sì” dalle grida "Sì!" dei membri della nuova coalizione.

Netanyahu ha anche implicitamente criticato la spinta dell'amministrazione Biden verso la ripresa dell'accordo nucleare con l'Iran, firmato durante l'amministrazione Obama e revocato dall'ex presidente Donald Trump. Paragonando la politica degli Stati Uniti sull'Iran al rifiuto americano di effettuare missioni di bombardamento per ostacolare l'Olocausto, Netanyahu ha giurato di continuare a combattere l'accordo nucleare.

"La nuova amministrazione americana mi ha chiesto di tenere i nostri disaccordi sotto silenzio", ha detto Netanyahu. "Ma ho detto loro che non lo faremo e vi dirò perché. Le lezioni della storia sono davanti ai miei occhi. Nel 1944, al culmine dell'Olocausto, il presidente Roosevelt si rifiutò di bombardare i treni e le camere a gas, ciò che avrebbe potuto salvare molte delle nostre persone", ha detto Netanyahu.

"In Iran stanno festeggiando oggi", ha detto Netanyahu. "Ho un messaggio all'Iran e al suo leader - l'opposizione avrà una voce forte. E ho un messaggio ancora più forte: torneremo presto".

Una promessa. Una minaccia. Un “leone ferito” è ancora più pericoloso.

Ma il nuovo presente d’Israele è Naftali Bennett. Sarò lui a guidare una coalizione che dire eterogenea è un eufemismo. L’ambizione c’è, così come un pragmatico cinismo politico degno del suo ex mentore: Netanyahu. Per il resto vale l’interrogativo posto da Guy Ziv nel suo intervento su Haaretz: : “Può Bennett, un provocatore di destra, salvare la democrazia di Israele? Il prossimo primo ministro Naftali Bennett ha un record di populismo di destra, un punto debole per i terroristi ebrei e un uso cinico dell'esercito per il guadagno politico. Può davvero invertire gli incessanti attacchi dell'era Netanyahu alla società civile, allo Stato di diritto, alle minoranze e alla sinistra?”.

Si saprà vivendo.