Dal pantano di Gaza al labirinto iraniano: come la potenza militare non maschera il fallimento politico

Umberto De Giovannangeli

18 Aprile 2024 - 14.48

ATF

Dal pantano di Gaza al labirinto iraniano. Ovvero, come chi governa Israele sta apparecchiando la vittoria a Yahya Sinwar.

La guerra senza sbocchi

Ne scrive, per Haaretz, Ravit Hecht: “Sicuramente non era l’intenzione originale, ma la conseguenza pratica più probabile dell’intreccio con l’Iran – certamente se Israele risponderà all’attacco iraniano di sabato sera – è un’esacerbazione della crisi degli ostaggi che mette ognuno di loro in pericolo di diventare un altro Ron Arad.

Allo stesso tempo, Hamas sarà declassato nella lista degli obiettivi militari senza essere stato affrontato completamente, a favore di una guerra regionale che potrebbe essere difficile da contenere.

Un’imminente e vigorosa rappresaglia israeliana contro l’Iran – sulla quale, secondo le fonti, il gabinetto di guerra è unanimemente d’accordo – potrebbe realizzare il sogno del leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar di “unire i fronti”, che non si è concretizzato il 7 ottobre.

In questo scenario, il leader di Hamas si trasformerebbe da un jihadista ribelle – un sadico le cui azioni barbare suscitano la condanna del mondo arabo – in una coalizione organizzata e ben addestrata che fa piovere fuoco e fiamme su Israele, con il sostegno della Russia.

Se ciò dovesse accadere, Sinwar non sarebbe propenso a fare un accordo – la soluzione preferita dalla sinistra per la questione degli ostaggi – mentre la soluzione preferita dalla destra di continuare a fare pressione militare su Hamas non sarebbe più sostenibile perché altri fronti avrebbero la priorità.

Anche ora, senza che Israele e l’Iran siano entrati in guerra, non ci sono azioni militari sostanziali a Gaza. I discorsi su un assalto a Rafah sono diventati una tragica farsa che ha ulteriormente eroso la credibilità e la deterrenza di Israele. Gli aiuti umanitari sono aumentati in relazione diretta al crollo dello status globale di Israele, visto come un paese di criminali di guerra che affama due milioni di palestinesi.

Come pensa il gabinetto di guerra, che ha deciso fin dall’inizio di concentrare i suoi sforzi su Gaza, di sconfiggere un’organizzazione terroristica che sta combattendo da sei mesi e allo stesso tempo di lanciarsi in una guerra con una superpotenza regionale? Non abbiamo nemmeno affrontato la questione degli Stati Uniti, che si oppongono esplicitamente a un attacco israeliano all’Iran. Il presidente Joe Biden è ancora impegnato, almeno per ora, a difendere Israele, “ma tra un paio di settimane potrebbe avere un’altra idea”, ammette una fonte del gabinetto di guerra.

Il gabinetto di guerra si basa sulla valutazione dell’establishment della difesa secondo cui la rappresaglia contro l’Iran non scatenerà una guerra regionale. Sono le stesse persone che non hanno previsto l’attacco senza precedenti dell’Iran in seguito all’assassinio del comandante della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane in Libano e Siria, un’operazione di cui Israele non ha ammesso la responsabilità – per non parlare del peccato originale e imperdonabile di non aver impedito il 7 ottobre.

Secondo il gabinetto di guerra, la soluzione a questo errore non forzato è, per qualche motivo, addentrarsi ancora di più nel labirinto iraniano. Una mossa del genere aumenterebbe anche la possibilità che Hezbollah, che ha stremato Israele per sei mesi e ha fatto sfollare 60.000 israeliani dalle loro case con uno sforzo piuttosto limitato, si unisca a una guerra totale.

È difficile sfuggire alla sensazione che il gabinetto di guerra abbia perso il controllo e che, anziché dettare gli eventi, stia agendo come qualcuno che reagisce impulsivamente senza una strategia. I suoi membri sono prigionieri di un atteggiamento combattivo e vendicativo e non forniscono spiegazioni e giustificazioni soddisfacenti per le loro azioni, soprattutto considerando l’entità dei rischi e le loro implicazioni.

Mentre figure di destra come Gideon Sa’ar e Yossi Cohen hanno espresso dubbi sulla tempistica di una risposta israeliana e sui benefici che potrebbe apportare, e Avigdor Lieberman ha parlato dell’importanza di dare ascolto agli Stati Uniti, la pressione su Netanyahu da parte dei suoi alleati di coalizione è in costante aumento. Il sostegno alla follia di colpire l’Iran sembra essere più il risultato della vicinanza al gabinetto, al gabinetto di guerra e alla leadership della difesa che una posizione ideologica, per non parlare di quella logica.

Un ministro del Likud afferma: “È un bene che l’Iran abbia attaccato Israele e aperto il fronte, ed è un bene per noi rispondere. Non rispondere a questo attacco iraniano e rimandare il tutto a quando questo mostro sarà troppo grande e deciderà di attaccarci di nuovo è simile alla politica debole che ha caratterizzato Netanyahu per anni e che ha portato al 7 ottobre”.

Se c’è una speranza a cui aggrapparsi, si trova nelle chiacchiere di Netanyahu, che in genere preannunciano ancora più offuscamento e inganno. Domenica il primo ministro ha annunciato di aver invitato i leader dell’opposizione per un briefing in vista di un attacco. Yair Lapid, il leader ufficiale dell’opposizione alla Knesset, non ha ricevuto alcun invito. Sa’ar, che fino a un mese fa era un membro del gabinetto allargato, era stato invitato, così come Lieberman, ma l’incontro è stato annullato.

Non si sono svolti incontri o briefing di questo tipo. Stranamente – e questo dimostra quanto la situazione sia diventata estrema – possiamo anche sperare che, ancora una volta, il rumore venga inghiottito nella matrice delle falsità di Netanyahu. Tuttavia, le probabilità che ciò accada questa volta sono piuttosto basse”.

Un’occasione imperdibile

Di cosa si tratti lo declina, con la consueta lucidità analitica e forza documentale, Anshel Pfeffer, storica firma di Haaretz: “All’improvviso, i leader mondiali si mettono in fila per esprimere la loro solidarietà a Israele e condannare i suoi nemici. I media internazionali parlano delle Forze di Difesa Israeliane come di uno degli eserciti più tecnologicamente avanzati ed efficienti del mondo. Sembra passato così tanto tempo da quando tutto questo è accaduto, ma allo stesso tempo sembra anche familiare. È come sei mesi fa, nei giorni bui successivi al 7 ottobre.

È tristemente ironico, ma l’unica cosa di cui Israele ha bisogno per guadagnarsi la simpatia del mondo occidentale è essere sotto attacco. E l’Iran, con i suoi oltre 300 droni e missili sparati contro Israele nelle prime ore di domenica mattina, gli ha dato proprio questo.

“Abbiamo fatto un passo indietro”, ha detto un generale israeliano stanco. “Il mondo è tornato dalla nostra parte come l’8 ottobre. Vediamo quanto velocemente lo sprecheremo questa volta”.

C’è un’altra cosa che accomuna il giorno successivo all’attacco iraniano a quello del 7 ottobre: entrambi gli eventi sono stati preceduti dal fallimento della comunità di intelligence e della leadership israeliana nel valutare correttamente le intenzioni del nemico.

La prima volta, si trattava della valutazione che Hamas fosse “scoraggiato” e si concentrasse sul tentativo di rafforzare il suo controllo su Gaza piuttosto che attaccare Israele. Questa volta, la convinzione era che l’Iran si sarebbe attenuto alla sua politica decennale di usare i suoi proxy per attaccare Israele piuttosto che farlo direttamente. È stata questa convinzione a guidare la decisione di lanciare l’attacco del 1° aprile contro il complesso dell’ambasciata iraniana a Damasco, uccidendo sette alti ufficiali delle Guardie Rivoluzionarie.

La differenza questa volta è che Israele, con l’aiuto del suo amico Presidente Joe Biden, ha avuto il tempo di rivalutare e preparare le proprie difese prima dell’attacco. Questa è la differenza tra 1.400 morti e catturati e una bambina di 7 anni ferita. I responsabili di Israele – e il Primo Ministro Benjamin Netanyahu è solo uno di loro – non stanno reagendo per conto di una nazione traumatizzata e ferita.

Un’altra differenza fondamentale è che mentre Israele deve prendere le proprie decisioni su come rispondere all’attacco iraniano, ora ha più da perdere. Questo breve momento di sostegno internazionale non è solo retorico. La difesa messa in atto domenica, che ha impedito a tutti i missili iraniani, tranne che a una piccola manciata, di passare, è stata realizzata insieme a una coalizione guidata dagli Stati Uniti che comprendeva sia nazioni occidentali che arabe. Qualunque sia la prossima mossa di Israele, rischia di sprecare non solo la buona volontà internazionale, ma anche un livello di cooperazione militare senza precedenti che solo pochi anni fa sarebbe stato impensabile.

Mentre i tre membri del gabinetto di guerra – Netanyahu, Yoav Gallant e Benny Gantz – deliberano sulla risposta di Israele, sono tutti consapevoli degli errori commessi l’ultima volta quando hanno inviato l’IDF a Gaza (anche se probabilmente non sono d’accordo su quali fossero questi errori) e della posta in gioco questa volta.

Gallant lo ha affermato in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio dopo aver parlato con il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, sottolineando “l’opportunità di creare una coalizione internazionale e un’alleanza strategica per contrastare la minaccia rappresentata dall’Iran”.

Nella sua stessa dichiarazione, Gantz ha sottolineato che “abbiamo bisogno soprattutto ora di rafforzare questa alleanza strategica e la rete di cooperazione regionale che abbiamo costruito”.

Netanyahu, invece, è rimasto in silenzio dopo l’attacco. Ha pubblicato un post sui social media alle 7 di domenica dicendo: “Abbiamo intercettato. Abbiamo bloccato. Insieme vinceremo”. Da allora, niente. Un silenzio sorprendente da parte dell’uomo che ha costruito un’intera carriera sul fulminare l’Iran.

Le posizioni di Gallant e Gantz sono relativamente semplici. Entrambi pensano che Israele debba reagire all’attacco iraniano, ma sono favorevoli a farlo in modo da evitare un’ulteriore escalation e da non mettere a rischio la coalizione ad hoc formata domenica mattina. Entrambi riconoscono che questo è un momento strategico unico che non deve essere sprecato. I calcoli di Netanyahu sono molto più complessi.

Una coalizione internazionale contro l’Iran è ciò di cui ha parlato a lungo per molti anni. Se le circostanze fossero diverse, potrebbe rivendicarla come sua eredità. Ma teme che, alla fine, il prezzo dell’adesione alla coalizione di Biden contro l’Iran sia la fine della sua stessa coalizione di governo alla Knesset. Se Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che chiedono una risposta devastante contro l’Iran, rimarranno nel governo nonostante una risposta molto più blanda, sicuramente se ne andranno se Netanyahu accetterà l’altra condizione per il grande piano di Biden – la condizione che non è stata discussa questa settimana, ma che è ancora presente: accettare finalmente che l’Autorità Palestinese prenda il controllo di Gaza, mentre Israele continua a concludere la sua campagna lì. Anche se questa condizione non fa parte delle discussioni del gabinetto di guerra, rimarrà nell’aria e sicuramente nella mente di Netanyahu”, conclude Pfeffer.

E questo, chiosiamo noi, è il problema.