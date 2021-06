Storia di Bennett, leader dal multiforme ingegno e di altrettanta spregiudicatezza

admpumiddle

La seconda parte della storia di Bennett, scritta da Anshel Pfeffer, racconta della rapida ascesa di un leader dal multiforme ingegno e di altrettanta multiforme spregiudicatezza

Ascesa fulminea

“In apparenza – annota l’editor chief di Haaretz - per un uomo che è entrato in politica come capo dello staff del leader dell'opposizione meno di 15 anni fa, e ora sta per diventare primo ministro, Bennett ha goduto di un'ascesa fulminea. Ma uno sguardo più attento mostra un percorso molto più erratico.

È durato appena un anno e mezzo nell'ufficio di Netanyahu prima di cadere in disaccordo prima con la cerchia dei vecchi consiglieri fedeli di Netanyahu, poi con la moglie di Bibi e infine con il capo stesso. È stato licenziato dal suo successivo lavoro politico, come amministratore delegato del Consiglio Yesha dei coloni, dopo un periodo ancora più breve, quando i veterani del consiglio si sono stancati delle sue trovate mediatiche e degli esercizi di rebranding.

L'ultima goccia è stata la sua decisione di unirsi, come amministratore delegato di Yesha, alle proteste di sinistra per la giustizia sociale a Tel Aviv nell'estate del 2011. Bennett ha sostenuto che voleva ampliare l'impegno dei coloni con altre parti della società israeliana. I suoi critici pensavano che stesse costruendo il suo marchio personale.

Dopo aver perso quel lavoro, la successiva avventura politica di Bennett è stata quella di fondare un nuovo partito, Gli israeliani, che è durato un mese, prima di decidere di rilevare un partito esistente. In effetti, Bennett è stato coinvolto in cinque partiti negli ultimi 15 anni.

Si è unito al Likud nel 2007 nella convinzione che il suo nuovo lavoro con Netanyahu lo avrebbe fatto entrare nella Knesset alle prossime elezioni. Ma quando queste si sono svolte nel 2009, era già stato bandito, e Netanyahu è tornato al potere senza Bennett.

Bennett ha abbandonato i suoi piani per un nuovo partito quando si è reso conto che c'era un modo più facile per entrare nella Knesset. Il vecchio Partito Nazionale Religioso, ribattezzato Habayit Hayehudi, era caduto in un brutto periodo, poiché i giovani elettori sionisti religiosi preferivano partiti più radicali o semplicemente non sentivano il bisogno di votare per un partito religioso. Come Bennett, la loro religione non era abbastanza importante da dettare la loro politica. Naturalmente lui non aveva mai votato per il partito, ma esso stava per tenere le sue prime primarie nella speranza di attrarre nuovi membri, e Bennett vi aderì, e si candidò alla leadership. La vecchia guardia non aveva alcuna possibilità e Bennett si precipitò alla vittoria con due terzi dei voti.

I suoi sei anni come leader di Habayit Hayehudi furono il periodo più lungo che Bennett trascorse in qualsiasi lavoro. Era anche uno dei suoi meno preferiti. Si è irritato per la necessità di consultarsi con i rabbini e i funzionari del partito, ed è stato bloccato quando voleva portare nuovi attraenti candidati laici, soprattutto quando è stato costretto a fare marcia indietro sull'ex attaccante del Beitar Gerusalemme e icona Mizrahi Eli Ohana per unirsi alla lista di candidati dell'Habayit Hayehudi. Soprattutto odiava il modo in cui gli altri leader del partito e i suoi rabbini accettavano che Habayit Hayehudi giocasse sempre in secondo piano rispetto al Likud e a Netanyahu, piuttosto che sfidare la leadership nazionale. Ecco perché Bennett ha finalmente rotto con Habayit Hayehudi nel 2018, formando il suo quarto partito, Nuova Destra, che gli ha portato solo più umiliazione e quasi la fine della sua carriera politica quando la nuova squadra non è riuscita, per 1.400 voti, a superare la soglia elettorale. Questo lo lasciò fuori dalla Knesset, ma grazie al fallimento di Netanyahu nel formare una coalizione, Bennett tornò pochi mesi dopo, questa volta con il suo ultimo partito, Yamina, che significa destra.

Yamina non ha certo ottenuto un successo clamoroso, ma i suoi soli sette seggi hanno dato a Bennett la leva per chiedere il posto di primo ministro in cambio dell'adesione alla coalizione per sostituire Netanyahu.

Il fluttuare di Bennett tra i partiti marginali non ci dà molte indicazioni su che tipo di primo ministro sarebbe, e nemmeno i suoi ruoli ministeriali. Non è riuscito a lasciare un gran segno come ministro dell'Economia per due anni. La sua natura burocratica lo annoiava. Era molto più entusiasta di essere un membro del gabinetto di sicurezza, avendo finalmente voce in capitolo negli affari militari e di sicurezza, e pretendendo di ricevere briefing personali di intelligence. I successivi tre anni e mezzo come ministro dell'Educazione sono stati più gratificanti; ha guidato le riforme che hanno migliorato l'insegnamento della matematica e ridotto l'affollamento nelle aule. Ma ha anche scelto sciocche battaglie culturali, una delle quali ha eliminato dal programma di studi il romanzo di Dorit Rabinyan su una relazione tra una donna ebrea e un uomo palestinese. Bennett ha anche proibito alle scuole superiori di ospitare conferenze degli ex soldati di Breaking the Silence.

Ma nonostante l'alto profilo del ministero dell'Educazione, il suo cuore non c'era. Netanyahu gli ha promesso il ministero della Difesa prima delle elezioni del 2015, ma questa è stata un'altra promessa non mantenuta. Bennett ha ottenuto finalmente la Difesa alla fine del 2019, ma solo perché Netanyahu era disperato per evitare una coalizione di governo guidata dal leader del Kahol Lavan Benny Gantz. Sei mesi dopo, Gantz sostituì comunque Bennett.

La postura di estrema destra di Bennett e le sue dichiarazioni razziste sull'aver ‘ucciso molti arabi’ ai tempi del suo esercito non hanno portato a molto in termini di politica. La sua grandiosa Iniziativa di Stabilità del 2012 include l'annessione dell'Area C in Cisgiordania (dando agli 80.000 palestinesi lì la piena cittadinanza israeliana), ma non è mai stata una vera priorità per lui. Ufficialmente sostiene ancora l'annessione, ma non ha mai cercato di farne una politica di governo.

Come ministro sotto Netanyahu ha ammesso: ‘Sono in una grande posizione, sempre un po' alla destra di Bibi. Ogni volta che faccio una dichiarazione su questioni di sicurezza o diplomatiche, lui deve corrispondermi’.

Le persone che hanno lavorato a stretto contatto con lui insistono sul fatto che è in realtà molto più moderato e le dichiarazioni di destra sono in gran parte elettorali per differenziarsi da Netanyahu. ‘Aspetta solo che Netanyahu se ne vada e ci sia un po' più di spazio’, ha confidato una volta uno di loro.’"Naftali diventerà molto più moderato e cercherà di fare appello agli elettori centristi’. Ha cercato di farlo durante la pandemia, quando ha rimproverato gli altri uomini di destra per aver cercato di spingere le loro agende. ‘Non corona, non importante’ è diventato il suo slogan.

Se diventerà primo ministro, sarà in carica con il sostegno dei laburisti, della sinistra Meretz e della Lista Araba Unita. La sua ideologia di destra, così com'è, non è la sua motivazione principale. Allora cosa lo è?

Solo il desiderio di essere amato

Nella sua più recente intervista con Amit Segal di Channel 12, dopo che gli accordi di coalizione sono stati firmati, Bennett si è contorto e ha trovato scuse per aver rotto le sue promesse elettorali chiave: dare la priorità a una coalizione di destra, non servire in un governo con Meretz o la Lista Araba Unita, e non accettare che Yair Lapid diventi primo ministro. C'è stato un momento autentico, però.

‘Ho detto ai miei figli che il loro padre sta per fare una mossa che lo renderà l'uomo più odiato in Israele’, ha detto dolente a Segal. ‘Ma lo faccio per il mio Paese’.

Questo difficilmente ha senso. La maggior parte degli israeliani vuole vedere Netanyahu sostituito, e Bennett conosce quei numeri. Eppure, le proteste arrabbiate fuori da casa sua e da quelle di altri legislatori Yamina, e le accuse di Netanyahu di aver messo in atto la "frode del secolo" hanno il potere di farlo sentire odiato.

Bennett vuole diventare primo ministro e cerca ancora di emulare Netanyahu, ma a differenza di Netanyahu, che vuole essere ammirato e temuto, Bennett vuole davvero solo essere amato.

Ecco perché continua a desiderare l'approvazione di Netanyahu, nonostante i continui abusi, le prese in giro in pubblico e la viziosa diffamazione segreta di lui e della sua famiglia da parte di Bibi e Sara nei media compiacenti. Ha continuato a tornare nella speranza che un giorno Netanyahu lo riconoscesse come il figliol prodigo. C'è voluta la gestione disordinata della crisi del Covid-19 da parte di Netanyahu (fino all'arrivo dei vaccini) perché Bennett si rendesse finalmente conto che il suo idolo, per tutta la sua grande abilità politica e la sua brillantezza retorica, è in realtà un pessimo manager.

E come ha detto Bennett domenica sera, quando finalmente ha bruciato i ponti, Netanyahu è pronto ‘a portare l'intero Stato di Israele alla sua personale Masada’.

Ma se non può avere l'affermazione di Netanyahu, ne ha bisogno da altri intorno a lui - da Ayelet Shaked, che prima lo ha portato a lavorare con Netanyahu e poi ha subito gli stessi abusi di Bennett nel tribunale bizantino, comprese le insinuazioni infondate sul fatto che avessero una relazione. Per tutta la sua spavalderia, Bennett ha ancora bisogno di Shaked, che è fuggita con lui dai lavori nell'ufficio di Netanyahu ed è rimasta con lui durante tutto il suo peregrinare politico.

Così negli ultimi giorni dei colloqui di coalizione si è fatto da parte mentre la Shaked ha quasi fatto naufragare l'accordo per la sua richiesta di un posto nel Comitato per le nomine giudiziarie. Ha bisogno di lei in questo governo e le sue richieste saranno soddisfatte. Ed è per questo che Bennett è così ansioso di dire a tutti che Lapid è stato un tale mensch durante i negoziati, così onesto e corretto. Ha bisogno che sia vero. Ha bisogno di resuscitare il ‘patto tra fratelli’ che ha avuto nel 2013 con Lapid, quando i due nuovi leader del partito hanno chiesto a Netanyahu di prenderli entrambi nella sua coalizione, o sarebbero rimasti entrambi fuori. Ma questa volta non è per forzare la mano di Netanyahu. Netanyahu è andato, per quanto riguarda Bennett. È perché Bennett possa essere circondato da amore e sostegno.

Israele 3.0

Gli 11 uomini e una donna che hanno servito come primo ministro israeliano possono essere classificati in diversi modi. Sette (Ben-Gurion, Sharett, Eshkol, Meir, Rabin, Peres, Barak) provenivano dal movimento Laburista, quattro erano Likudniks (Begin, Shamir, Sharon, Netanyahu), e Ehud Olmert, che la maggior parte della sua carriera era nel Likud, divenne primo ministro come membro del partito Kadima di breve durata. In un certo senso, Bennett è come Olmert, non rappresentando nessuno dei due partiti storici del movimento sionista e arrivando alla carica in circostanze anomale.

Nel frattempo, nove dei primi ministri appartenevano alla "generazione dei fondatori", sia come leader dello stato nei suoi primi decenni (Ben-Gurion, Sharett, Eshkol, Meir), sia come leader delle milizie di destra pre-statali (Begin, Shamir), o i più giovani fondatori che erano comandanti sul campo e burocrati alla fondazione di Israele (Rabin, Peres, Sharon). Anche se 42 anni di età li separano, hanno tutti condiviso la lotta per la statualità ebraica e i primi anni di incertezza sulla sicurezza e la sostenibilità di Israele.

Tre primi ministri (Netanyahu, Barak, Olmert) appartengono alla generazione dello Stato, cresciuti negli anni '50 e '60, giovani sabra presuntuosi che, pur non dando forse del tutto per scontata l'esistenza di Israele, erano pienamente a loro agio nel regno della sovranità ebraica e del potere israeliano.

Bennett e il suo partner Lapid, se uno di loro dovesse prestare giuramento, sono i primi Primi ministri di una nuova generazione, cresciuta in un'epoca molto più fiduciosa dopo la Guerra dei Sei Giorni. Era un'epoca in cui il dominio regionale di Israele era più pronunciato e la vita israeliana stava rapidamente diventando meno campanilistica e più vicina a uno standard di vita occidentale.

I loro background politici, familiari e religiosi sono diversi, ma condividono un tipo di pragmatismo spietato, un sionismo sfacciato e un senso di diritto, tipico dell'alta borghesia israeliana che è di casa a Tel Aviv ma si trova molto bene anche a Manhattan. In parte, sono i prodotti dell'era Netanyahu e hanno imparato il loro stile politico osservandolo, ma non hanno le fobie profonde e le paure esistenziali di Netanyahu.

Ma tra Bennett e Lapid, Bennett è più rappresentativo dell'Israele di oggi. Lapid in definitiva è un prodotto dell'élite mediatica di Tel Aviv in cui è nato e di cui fa parte, mentre Bennett è molto più difficile da individuare, ma è collegato a una gamma molto più ampia di gruppi israeliani senza essere legato a nessuno di essi. Bennett non è solo il primo della terza generazione di primi ministri israeliani, è Israele 3.0: un nazionalista ebreo ma non proprio dogmatico. Un po' religioso, ma certamente non devoto. Un militare che preferisce le comodità della vita urbana civile e un imprenditore high-tech che non cerca di fare altri milioni. Un sostenitore della Grande Terra d'Israele ma non un colono. E potrebbe anche non essere un politico a vita, anche se finora la politica è la carriera in cui ha passato più tempo.

È improbabile che Bennett passi molto tempo come primo ministro di Israele. Se il nuovo governo sfiderà le aspettative sopravvivendo due anni, egli rispetterà l'accordo di ruotare la premiership con Lapid nell'agosto 2023, ma dopo aver occupato il posto più alto, sarà difficile abituarsi ad essere di nuovo solo un altro ministro. E le sue possibilità di vincere abbastanza seggi in una futura elezione per tornare come primo ministro sono estremamente scarse. Un leader di un piccolo partito che serve come primo ministro è un evento bizzarro che non si ripeterà.

Ha 49 anni, e verso i 50 non avrà più nulla da dimostrare in politica. Se con Lapid riuscirà a rendere questo improbabile governo un successo e a mantenere la rotta per i prossimi quattro anni, sarà ricordato come il primo ministro che ha messo fine all'era Netanyahu e ha contribuito a inaugurare un periodo di stabilità politica. Sarà missione compiuta e sarà tempo di passare alla sua prossima avventura. Proprio come altri membri della generazione Israele 3.0, ha problemi a rimanere nello stesso posto per troppo tempo”.

La storia di Naftali Bennett così sapientemente narrata da Pfeffer termina qui. Ma ora ne inizia, probabilmente, un’altra, tutta da scrivere. Quella del Primo ministro che dovrà unire un Paese spaccato a metà, sull’orlo di una guerra civile. E l’happy end è tutt’altro che sicuro.

(seconda parte, fine)