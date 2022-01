La Fda ha autorizzato il richiamo di dosi Pfizer anche ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni

globalist

3 Gennaio 2022

L’Agenzia del farmaco americana ha dato un’accelerata alla campagna vaccinale anche per i minori di 12 anni per la terza dose di richiamo.

La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia del farmaco statunitense, ha ampliato l’ammissibilità per le dosi di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech, anche ai minori di età compresa tra i 12 e 15 anni a causa di un’ondata di casi di Covid in tutto il Paese trainata dalla variante Omicron.

Gli Stati Uniti hanno riportato una media settimanale di 404.000 nuove infezioni domenica, con un aumento del 104% rispetto alla settimana precedente. La riapertura delle scuole, dopo le vacanze natalizie, potrebbe condurre ad una nuova impennata di casi e per questo la Fda ha autorizzato il richiamo anche per chi è in età scolare, per evitare nuove chiusure e didattica a distanza.

Ora spetta ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie approvare l’ammissibilità e organizzare la distribuzione del vaccino.