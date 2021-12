La previsione del biofisico svizzero: "Entro 2/4 settimane Omicron sarà prevalente in Europa"

globalist

13 Dicembre 2021

Preroll

La variante Omicron spaventa l’Europa, infatti la velocità di trasmissione che si sta registrando in Inghilterra fa vedere chiaramente come si diffonda ancor più della Delta.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Attualmente la variante Omicron è ancora rara in Europa. Ma se continua a diffondersi in questo modo”, il nuovo mutante di Sars-CoV-2 “sarà dominante in Europa in circa 2 o 4 settimane”.

Middle placement Mobile

E’ la previsione di Richard Neher, biofisico del Biozentrum dell’università di Basilea in Svizzera e membro della task force scientifica della Confederazione elvetica, che in un’intervista pubblicata sul sito dell’ateneo sottolinea come, “al momento, i dati provenienti da Danimarca e Regno Unito mostrano che il numero di infezioni” da Omicron “raddoppia ogni 3-4 giorni circa”.

Dynamic 1

Attraverso la piattaforma online Nextstrain, Neher e il suo team seguono in tempo reale le mosse del coronavirus pandemico. “Abbiamo più dati su Sars-CoV-2 di quanti ne abbiamo mai avuti su un singolo virus – spiega – Oggi in tutto il mondo ci sono 6 milioni di genomi completamente sequenziati”, che aumentano al ritmo di “10mila-50mila al giorno.

Tutti questi dati confluiscono in Nextstrain e ciò ci fornisce una base incredibilmente buona per le nostre analisi. Abbiamo già 1.200 sequenze per Omicron, anche se conosciamo questa variante solo da 2 settimane”, ricorda.

Dynamic 2

“Omicron è quasi 3 volte più trasmissibile”, evidenzia l’esperto. “Tuttavia – precisa – questo non è dovuto al virus in sé, ma al fatto che sia le persone vaccinate sia quelle non vaccinate vengono infettate” dalla nuova variante, “mentre i vaccinati sono in larga misura protetti da Delta”.

Anche il dato che indica le infezioni da Omicron come in apparenza più lievi, meno a rischio di malattia grave, secondo Neher non dipende tanto dalle caratteristiche del mutante: “Molte persone infettate da Omicron hanno già avuto Covid-19 o sono state vaccinate”, osserva, e “questo è probabilmente il motivo principale della minore gravità dei sintomi”.

Dynamic 3

Un elemento che dovrebbe alimentare ulteriormente la fiducia nei vaccini: “Vi sono prove crescenti che la vaccinazione continua a proteggere almeno contro la malattia grave”, rimarca lo scienziato, anche se “secondo le attuali conoscenze una protezione completa non viene più fornita”.

Però “una terza dose può aumentare i livelli di anticorpi e questo incremento può in una certa misura compensare” la capacità di Omicron di ‘sfuggire’ in qualche modo all’immunità, conferma l’esperto esortando ad aderire al booster.