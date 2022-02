Con tre dosi, il Covid fa meno male di un'influenza. Lo dice Bassetti

globalist

17 Febbraio 2022 - 15.41

Chi non crede alle evidenze scientifiche non vive in questo secolo.

“Oggi il Covid per chi ha tre dosi è meno che un’influenza, per chi ne ha due lo è un po’ meno, chi non è vaccinato invece rischia. Non vaccinarsi, oggi, anche con Omicron, è un po’ come giocare con una roulette russa”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il direttore della Clinica Malattia Infettive del S.Martino di Genova Matteo Bassetti. Secondo lei come bisognerà comportarsi col Green Pass dal 31 marzo in poi?

“Credo che vada attenuato dopo il 31 marzo – ha detto a Rai Radio1 Bassetti -, ad esempio meglio esser vaccinati per andare a trovare persone fragili in ospedale, oppure a teatro o al cinema dove si sta molto vicini. Non ha senso tenerlo per prendere un caffé al bar o andare al ristorante”. E sui mezzi pubblici? “Li è più importante indossare la mascherina”.