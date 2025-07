Monfalcone celebra De Chirico con “Il viaggio dell’Argonauta”

redazione Modifica articolo

25 Luglio 2025 - 11.22 Culture

ATF

Circa cinquanta opere suddivise in sei aree tematiche per raccontare l’universo visionario di Giorgio de Chirico. È quanto propone la grande mostra “Il viaggio dell’Argonauta”, in programma dal 29 novembre 2025 al 6 aprile 2026 presso la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone.

L’esposizione, curata da Cesare Orler, è dedicata al padre della pittura metafisica e intende ripercorrere le principali tappe del suo percorso artistico, in un ideale viaggio tra la Grecia, l’Italia e la Germania – i tre paesi che hanno profondamente influenzato la formazione e il linguaggio espressivo del Maestro di Volos.

“È una giornata importante per la cultura di Monfalcone – ha dichiarato il sindaco Luca Fasan durante la conferenza stampa di presentazione –. Abbiamo lavorato con determinazione per valorizzare e rilanciare il teatro e la Galleria Comunale, convinti che la città abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento culturale, anche in ambito artistico contemporaneo e storico.”

Realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, BCC Venezia Giulia, Fondazione Carigo e fondi comunali, la mostra si inserisce nel programma di GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura. L’obiettivo è rafforzare il ruolo di Monfalcone nel panorama culturale regionale e transfrontaliero, attirando un pubblico di appassionati, studiosi e visitatori da tutta l’area dell’Alto Adriatico.