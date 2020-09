Fauci riporta Trump alla realtà: "Sul Covid la situazione Usa non è favorevole"

Tutto bene? Al contrario: gli Stati Uniti "non si trovano in una situazione favorevole" per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus: lo ha dichiarato Anthony Fauci, il più importante epidemiologo del Paese.

Il numero dei contagi dovrebbe essere tenuto più basso possibile in vista dell'arrivo dell'autunno e dell'inverno e l’abbassamento delle temperature, ha spiegato Fauci intervistato dall'emittente televisiva Abc.

"Certamente ci sono alcune zone del Paese che stanno facendo bene, ma vi sono stati che stanno iniziando a mostrare un aumento casi, e anche un aumento dei ricoveri. Spero di no, ma potremmo vedere anche un aumento dei decessi", ha concluso.

Gli Stati Uniti hanno registrato oltre sette milioni di casi di positività con oltre 20mila decessi, il bilancio peggiore in tutto il mondo.