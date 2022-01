Covid, Fauci in un fuori onda dà dello 'stupido' ad un senatore trumpiano (che se l'è cercata)

globalist

Ha perso la pazienza: “Gesù Cristo, che stupido”. Così Anthony Fauci, non sapendo che il suo microfono fosse ancora acceso, ha bollato come “moron” Roger Marshall, il senatore repubblicano, che durante un’audizione al Senato sulla variante Omicron, si è messo ad attaccare il virologo riguardo alla presunta mancata pubblicazione dei suoi redditi.

“Non so perché mi fa questa domanda, le mie dichiarazioni dei redditi sono pubbliche da almeno 37 anni, tutto quello che deve fare è chiedere, lei così mal informato, è straordinario”, è stata la replica risentita di Fauci che poi è sbottato, di fronte il microfono che pensava spento.

Dopo che i siti americani hanno diffuso la registrazione, il senatore repubblicano ha diffuso una dichiarazione in cui ha detto che l’aver usato contro di lui l’epiteto di “stupido” può aver “alleviato lo stress per il meno affidabile burocrate d’America, ma non nasconde i fatti”, riferendosi alle accuse di aver approvato finanziamenti Usa per il laboratorio di Wuhan da dove si sospetta sia fuoriuscito il coronavirus.

Interpellato da Msnbc, Fauci ha difeso il suo sfogo affermando di essere rimasto sbalordito dal fatto che “un senatore degli Stati Uniti non capisce che le mie dichiarazioni dei redditi sono pubbliche” in quanto direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, che è un incarico federale.