L'annuncio di Fauci: "Gli Usa stanno uscendo dall'epidemia, restrizioni revocate entro l'anno"

In un’intervista al Financial Times, il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci ha dichiarato che “negli Stati Uniti stiamo uscendo dalla fase dell’epidemia in piena regola di Covid”. Nel corso dell’intervista, Fauci ha sottolineato che spera che “presto” le restrizioni potranno essere revocate, probabilmente entro il 2022. Ma ha anche avvisato che potranno tornare a livello locale, se scoppieranno dei focolai.

“Mentre usciamo dall’epidemia, queste decisioni verranno sempre più prese a livello locale, invece che centralizzato – ha detto il principale consulente della Casa Bianca per la lotta al Covid – vi saranno anche più persone che prenderanno le loro decisioni su come fronteggiare il virus”.

Secondo Fauci infatti “in nessun modo potremo eradicare il virus, ma spero in una situazione in cui avremo un numero sufficiente di persone vaccinate ed un numero sufficiente di persone protette da precedenti contagi in modo che le restrizioni siano presto una cosa del passato”.