Fauci: "Ecco perché riduciamo l'isolamento per i positivi al covid asintomatici"

28 Dicembre 2021

La situazione negli Stati Uniti è difficile ma è altrettanto vero che alcune misure potranno essere allentate, visto che la sola emergenza vera e propria riguarda i non vaccinati e il popolo no-mask.

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno deciso di ridurre a 5 giorni l’isolamente raccomandato per i positivi al Covid asintomatici per permettere il ritorno più veloce al lavoro. Così Anthony Fauci ha spiegato alla Cnn la decisione delle autorità sanitarie federali . “La ragione è che con questo grande volume di nuovi casi che stiamo avendo e che ci aspettiamo che continuerà con Omicron, dobbiamo stare attenti a non avere troppa gente ferma”, ha detto il virologo americano.

“Vogliamo che la gente possa tornare al lavoro, specialmente ai lavori essenziali”, ha detto ancora Fauci, spiegando che il Cdc ha stabilito che i contagiati asintomatici possono dopo cinque giorni interrompere l’isolamento continuando ad indossare le mascherine per altri cinque giorni.

“Possono tornare al lavoro facendo quello che è importante per continuare a far funzionare la società”, ha concluso, sottolineando che la variante Omicron sta provocando casi asintomatici o con sintomi molto lievi. La riduzione del periodo di isolamento si applica a tutti, a prescindere dallo status vaccinale.