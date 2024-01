Calenda attacca Renzi (senza nominarlo): "Mai un'alleanza con chi prende soldi da Stati extra europei"

globalist Modifica articolo

16 Gennaio 2024 - 09.52

ATF

Carlo Calenda, segretario di Azione, con un post su twitter ha – neanche troppo velatamente – mandato una frecciatina all’ex compagno di coalizione Matteo Renzi. Parlando delle prossime elezioni, Calenda ha sottolineato come non intende stringere patti con quei leader che prendono finanziamenti da Stati extra europei.

«Con Trump alla Casa Bianca, l’UE avrà solo due opzioni: diventare unione politica dotata di capacità difensive o implodere per effetto combinato degli autocrati fuori e dei loro alleati sovranisti dentro. Delle elezioni europee dovremmo parlare partendo da questo punto. Tante volte abbiamo detto `è in gioco l’Europa´. Questa volta lo è davvero».

«Mettete da parte l’ego personale, è in gioco l’Europa! Noi cercheremo di allearci con tutti i movimenti e i partiti che non hanno leader al soldo di autocrati extraeuropei. Il che è esattamente la fattispecie che cerchiamo di combattere nei sovranisti. Non c’è nessun Ego. Ci sono scelte politiche. Che abbiamo motivato molte volte. In questo caso credo sia ancora più evidente perché non si possa fare una lista in UE con chi percepisce soldi da autocrati stranieri. Anche perché in UE la normativa sul conflitto di interessi è tale per cui faremmo solo tutti una gran figuraccia».