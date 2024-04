Accadde oggi: 28 aprile, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

28 Aprile 2024 - 02.19

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 28 aprile

Eventi storici

1140 – Consacrazione della Cappella Palatina del Palazzo Reale di Palermo

1192 – Assassinio di Corrado del Monferrato, re di Gerusalemme, presso Tiro per mano di un assassino nizarita

1253 – Tempio Seicho-ji, Tojo, provincia di Awa, Giappone, Nichiren Daishonin a mezzogiorno, recita Nam myoho renge kyo per la prima volta e fonda il suo insegnamento

1487 – Gli svizzeri provenienti dal Canton Vallese vengono sconfitti dai domesi sul ponte di Crevola

1611 – Viene fondata l’Università di Santo Tomás, nelle Filippine

1738 – Roma, papa Clemente XII condanna la massoneria, tramite la bolla papale In eminenti apostolatus specula

1788 – Il Maryland è il settimo stato a ratificare la costituzione degli Stati Uniti

1789 – Ammutinamento del Bounty: una parte degli ufficiali si solleva contro il capitano William Bligh

1794 – Sardegna, insurrezione contro il viceré Balbiano, passata alla storia come i Vespri Sardi

1796 – Armistizio di Cherasco tra la Repubblica Francese e il Regno di Sardegna; l’armistizio sarà sanzionato il successivo 15 maggio col trattato di Parigi

1896 – Grecia: durante degli scavi fra i resti di una casa, viene scoperta la parte inferiore della statua di bronzo conosciuta come l’Auriga di Delfi. La statua verrà portata completamente alla luce il 9 maggio dello stesso anno.

1917 – Prima guerra mondiale, Verona: salta in aria una polveriera, causando ingenti danni e alcuni feriti

1920 – L’Azerbaigian è annesso all’Unione Sovietica

1932 – Viene annunciata la scoperta di un vaccino contro la febbre gialla

1937 – Roma, inaugurazione di Cinecittà

– Apre il Metropolitan Museum of Art di New York

1939 – Adolf Hitler annulla unilateralmente il patto di non aggressione con la Polonia

1940 – Roma: papa Pio XII manda un messaggio a Benito Mussolini, chiedendogli di non entrare in guerra. Galeazzo Ciano scriverà sui suoi diari: «l’accoglienza del Duce è fredda, scettica, sarcastica».

1945 – Seconda guerra mondiale: Benito Mussolini e la sua compagna Clara Petacci, catturati a Dongo mentre tentavano di espatriare in Svizzera, vengono fucilati da membri della resistenza italiana a Giulino di Mezzegra

1947 – L’etnologo ed esploratore Thor Heyerdahl parte dal Perù a bordo del Kon-Tiki: intende dimostrare che i nativi peruviani potrebbero in passato aver raggiunto le isole della Polinesia

1952 – Gli Stati Uniti d’America pongono termine all’occupazione militare del Giappone

1963 – Italia: si svolgono le elezioni politiche, che confermano la Democrazia Cristiana come primo partito.

1965 – Forze militari USA invadono la Repubblica Dominicana per contrastare l’instaurarsi di un regime dittatoriale ed evacuare cittadini americani

1967 – Guerra del Vietnam: il generale William Westmoreland chiede ulteriori uomini e mezzi al congresso, profilando una situazione drammatica

USA: boxe, il campione del mondo dei pesi massimi Cassius Clay si dichiara obiettore di coscienza per evitare l’arruolamento; per questo fatto la World Boxing Association gli toglie il titolo

1969 – Charles de Gaulle si dimette da presidente della Francia

1977 – Germania: Termina il processo contro i membri della Rote Armee Fraktion (più conosciuta come Banda Baader-Meinhoff): Andreas Baader, Gudrun Ensslin e Jan-Carl Raspe sono riconosciuti colpevoli di quattro omicidi ed oltre trenta tentativi di omicidio

1978 – Il presidente dell’Afghanistan Mohammed Daoud Khan viene deposto ed assassinato in un colpo di Stato guidato da ribelli filocomunisti

1980 – Milano: l’ex brigatista Corrado Alunni e il criminale Renato Vallanzasca guidano altri 14 detenuti in un’evasione dal carcere San Vittore: armi in pugno, prendono in ostaggio un brigadiere e si fanno aprire le porte, ma pochissimi riescono ad uscire, e vengono poi subito catturati.

1989 – A quattro anni dalla strage dell’Heysel, arriva la sentenza di primo grado per 25 imputati: 14 sono condannati a 3 anni con la condizionale, assolti gli altri 11, l’UEFA e le autorità di Bruxelles.

1990 – New York: dopo oltre 6.200 recite si chiude per l’ultima volta il sipario sul musical A Chorus Line

1992 – Italia, il presidente della repubblica in carica Francesco Cossiga rassegna le dimissioni

1994 – Ruanda, centinaia di migliaia di profughi abbandonano il paese per i massacri tra gruppi etnici avversari

1997 – Entra in vigore, con le ultime adesioni di Russia, Iraq e Corea del Nord il trattato sulle armi chimiche firmato a Parigi nel gennaio 1993

1999 – Fondata la Fondazione cinese per il controllo dei narcotici

2004 – Stati Uniti d’America: la rete TV CBS mostra le immagini di prigionieri iracheni maltrattati e umiliati da soldati americani nel carcere di Abu Ghraib

2006 – Italia: Inizio della XV Legislatura

2008 – Italia: Termine della XV Legislatura

2013 – Roma: durante l’insediamento del governo Letta, Luigi Preiti apre il fuoco nella piazza antistante palazzo Chigi, ferendo due carabinieri ed una donna

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro

Nazionali:

Afghanistan – Giorno della rivoluzione (o della vittoria), in commemorazione della vittoria sull’occupazione sovietica

Canada – Giornata di lutto nazionale, in commemorazione delle vittime del lavoro

Sardegna – Sa die de sa Sardigna, festa del popolo sardo

Santi di oggi

San Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote

San Pietro Chanel, sacerdote e martire

Sant’Afrodisio di Béziers, vescovo

Sant’Artemio di Sens, vescovo

Santi Eusebio, Caralampo e compagni, martiri

Santa Gianna Beretta Molla

Santi Massimo, Dada e Quintiliano, martiri

San Panfilo di Sulmona, vescovo

Santi Paolo Pham Khac Khoan, Giovanni Battista Dinh Van Than e Pietro Nguyen Van Hieu, martiri

San Pietro da Bearn, mercedario e martire

San Primiano di Larino, martire di Larino

San Prudenzio di Tarazona

Sant’Ursicino di Ravenna, martire

Santa Valeria di Milano, martire

San Vitale di Milano, martire

Beato Carino Pietro da Balsamo

Beato Giuseppe Cebula, sacerdote e martire

Beato Guido Spada, francescano

Beati Lucchese da Poggibonsi e Buonadonna, sposi, primi terziari francescani

Beata Marie-Louise Trichet, fondatrice delle Figlie della Sapienza

Nati oggi 28 aprile

Jessica Alba (1981)

Paola Barale (1967)

Ilary Blasi (1981)

Laura Boldrini (1961)

Penelope Cruz (1974)

Oskar Schindler (1908)

Anna Oxa (1961)

Ferruccio Lamborghini (1916)

Saddam Hussein (1937)

Morti oggi 28 aprile

Ciccio Ingrassia (2003)

Benito Mussolini (1945)

Clara Petacci (1945)

Gilberto Govi (1966)