Moratti è sicura di vincere e aspetta il Pd: "In molti si stanno avvicinando"

18 Novembre 2022 - 09.53

Letizia Moratti, candidata alla Regione Lombardia per il Terzo Polo, si trova nella particolare situazione di poter fungere da ago della bilancia per il destino del centrosinistra. Inimmaginabile, fino a qualche settimana fa. Lei però è sicura di poter trionfare, ha dichiarato al Corriere della Sera. «Andrò avanti fino in fondo e vado avanti per vincere perché sono convinta di poter dare un contributo al rilancio della Regione».

Rispetto a un’alleanza con i Dem «non mi permetto di entrare nelle dinamiche del partito, ma è del tutto evidente che il nuovo scenario impone nuove alleanze». Non si tratta «solo di dire che le cose non funzionano, ma bisogna lavorare perché la Lombardia abbia un rilancio forte e torni a misurarsi con le prime 4 regioni d’Europa e a sedersi ai tavoli che contano. Sono qui per farlo coi lombardi».

Letizia Moratti è ottimista sula vittoria e «a ragion veduta». Con il Partito Democratico «ho avuto interlocuzioni ad altissimo livello e le ho avute da tempo. Tutte con un orientamento positivo. Poi sicuramente per il Pd alcune cose sono cambiate: le elezioni che forse sono andate al di sotto delle aspettative, un segretario uscente», ma «mi auguro che questo vuoto possa essere riempito insieme».

Si deve parlare «di programmi più che di candidati. Sono pronta a misurami e ho indicato alcuni temi molto identitari anche per la sinistra: l’ambiente, la cultura, la legalità, il lavoro e la sanità. In particolare sono convinta che occorra rafforzare la sanità pubblica per una questione di equità sociale, potenziarne ulteriormente la prossimità per renderla sempre più accessibile ai cittadini, aumentare gli investimenti che invece il governo sta pericolosamente pensando di diminuire». Comunque l’idea di un ticket «è molto riduttiva. Perché in ogni caso avremo una coalizione» fatta «dalla mia lista civica, dal Terzo polo e da tanti altri che si stanno avvicinando – sottolinea – Aspettiamo il Pd».