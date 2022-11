Orrendo e violento post della Lega contro Letizia Moratti: ritratta con una falce e martello disegnata in fronte

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 15.53

Letizia Moratti ha rassegnato le dimissioni dalla giunta Regionale guidata dal leghista Attilio Fontana, su di lei negli ultimi giorni si sono accumulate voci riguardanti a una possibile candidatura in vista delle regionali con il Terzo Polo o addirittura con il Pd.

L’ex ministra dell’Istruzione del governo Berlusconi ha inoltre annunciato che parteciperà alla manifestazione per la Pace a Milano, proprio con Renzi e Calenda e la Lega non ha perso occasione per mostrare ciò che è realmente.

Con un orrendo post su twitter, il profilo ufficiale della Lega – Salvini Premier, ha pubblicato una foto di Letizia Moratti con una falce e martello rossa disegnata in testa, quasi fosse un marchio d’infamia.

“Letizia Moratti ha scelto di virare a sinistra e di non occuparsi dei lombardi per distrazioni politiche? Bene. Bye Bye” recita il post. Tanti i commenti indignati sotto il post, ai quali seguiranno anche reazioni ufficiali dei protagonisti.