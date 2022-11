Piantedosi evoca cifre farlocche e dichiara incomprensibile la reazione della Francia

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2022 - 16.49

Il governo Meloni ha scatenato le proteste della Francia e chissà, nelle prossime ore anche di altri Stati europei, per l’atteggiamento oltranzista sulla questione migranti. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, si è detto stupido della reazione di Parigi a fronte dei circa 90mila migranti “accolti” dall’Italia durante quest’anno. Peccato che il ministro confonda la parola “accolti” dalla parola “sbarcati”. Due concetti diametralmente opposti.

«La reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti – quando l’Italia ne ha accolti 90 mila solo quest’anno – è totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone».

«Ma dimostra anche quanto la postura delle altre nazioni di fronte all’immigrazione illegale sia ferma e determinata», ha aggiunto il titolare del Viminale, «quello che non capiamo è in ragione di cosa l’Italia dovrebbe accettare di buon grado qualcosa che gli altri non sono disposti ad accettare»