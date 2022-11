Conte apre la partita nel Lazio: "Fassina o Marino? Non sono loro i nostri candidati. Il Pd? Esperienza positiva..."

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 12.37

Giuseppe Conte, che domani parteciperà alla manifestazione per la pace a Roma, in un’intervista a Tpi ha parlato delle prossime elezioni regionali nel Lazio. Negli ultimi giorni, infatti, si sta parlando con più insistenza della possibilità di riaprire un dialogo con il Pd e si è addirittura parlato di ipotetici nomi di candidati avanzati dal M5s.

Per Conte, nel Lazio con il Pd «c’è stata una esperienza di governo comune che si è rivelata positiva. Ma non possiamo non tener conto di tutte le vicende che sono successe negli ultimi mesi».

Fassina o Marino? «Questi ultimi due nomi li devo smentire. Io non ho mai proposto nessuna candidatura. I nomi degli assessori che circolano mi sembrano molto legati alle dinamiche interne del Pd. Quanto a noi faremo una riflessione tra di noi, cercando di fare una sintesi nell’interesse della comunità regionale», ha spiegato Conte. Lo spirito, ha concluso, è «quello di poter porre nel Lazio una sfida competitiva al centrodestra».