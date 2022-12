Regione Lazio, D'Amato: "Conte 'bipolare', le strade sono inconciliabili ma le porte sono aperte"

globalist Modifica articolo

22 Dicembre 2022 - 14.21

Preroll

Nella corsa alla Regione Lazio, le strade di Pd e M5s sono sempre più distanti. Il candidato del centrosinistra Alessio D’Amato ne ha parlato al suo comitato elettorale, presentando la coalizione che sostiene la sua candidatura.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Giuseppe Conte bipolare? Facevo questo riferimento in senso fisico, non sanitario. Vedo quel che accade. Il Movimento 5 Stelle sta con noi al governo della regione però non desiderano far la coalizione con noi. È una situazione che non si concilia. Noi andiamo avanti, le porte sono sempre aperte però non corro dietro a nessuno», ha aggiunto.