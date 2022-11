Lazio, Alessio D'Amato: "L'alleanza di centro-sinistra può vincere"

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 11.35

La regione Lazio finirà nelle mani della destra dopo la frantumazione della maggioranza che sosteneva Zingaretti dopo l’abbandono del M5s di Giuseppe Conte?

«Sono fiducioso nell’alleanza di centrosinistra, è una composizione importante e competitiva che può vincere le elezioni nel Lazio. Qui una composizione più ampia rispetto alle elezioni nazionali».

Lo ha detto l‘assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, candidato per il Pd alle regionali nel Lazio, ospite a «The Breakfast Club» su Radio Capital. «Se sarò eletto – continua – ci prepareremo al meglio per il Giubileo, aiuteremo Roma a uscire dal problema rifiuti e ci sarà una grande attenzione alla riduzione delle disuguaglianze seguendo l’esempio di alcune grandi città in Europa e proponendo il trasporto pubblico gratuito per studenti e altre fasce di cittadini».

Sul termovalorizzatore D’Amato spiega: «È come il ponte di Genova, deciso dallo Stato. È stato nominato il sindaco Gualtieri per la sua realizzazione e spero si chiuda il ciclo dei rifiuti perché Roma vive difficoltà sotto gli occhi di tutti e con grandi costi per i cittadini. Migliorare la situazione rifiuti – conclude – è una questione di decoro e salute pubblica».