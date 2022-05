Gasparri si autocandida per la Regione Lazio: "Se mi vogliono sono a disposizione"

globalist

23 Maggio 2022 - 19.27

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, gonfia il petto e polemizza in relazione alla candidatura per la Regione Lazio: “Io candidato alla Regione Lazio? Tutte le volte mi candidano, fanno i sondaggi, sono quello più forte ma poi candidano uno più debole che perde. Insomma, non dipende da me…”.

Lei però sarebbe disponibile alla candidatura? “Io sono sempre pronto ad ogni battaglia, ma il problema è che il centrodestra, ultimamente, candida gente che perde. Se si scelgono i vincenti hanno i numeri di telefono. Se scelgono i perdenti, facciano loro…naturalmente lo dico col sorriso”.