Fornaro: "Con la rottura di Calenda si rafforza la funzione della lista Democratici e Progressisti"

7 Agosto 2022 - 20.03

Le divisioni nel fronte democratico o europeista o come lo si vuole chiamare stanno spianando la strada alla peggiore destra dell’Italia repubblicana, complice anche una legge elettorale orrenda. Ma non tutto è perduto per quanto la strada sia in salita.

“Dopo la rottura di Calenda, si rafforza ulteriormente il ruolo e la funzione della lista unitaria Pd Democratici e Progressisti, fortemente voluta da Articolo 1. Per contrastare la destra e riportare al voto milioni di astensionisti delusi, è necessario che sia data una risposta a una domanda diffusa di protezione e di innovazione che arriva da chi è in difficolta a causa dell’inflazione galoppante e dai giovani. Per vincere serve un grande progetto di società inclusiva, contrassegnata da una lotta senza quartiere alle diseguaglianze economiche, sociali e territoriali: questa è la sfida dell’alleanza democratica e progressista».

Lo afferma il parlamentare di Articolo 1 e capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.